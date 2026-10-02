Receta de pollo entomatado, un guiso facilísimo y barato que se cocina a fuego lento

Cómo hacer un guiso de pollo con tomate fácil (Magnific)

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El pollo es uno de los ingredientes principales de la dieta semanal de muchísimos españoles, una carne sabrosa, saludable y barata que aparece de cientos de maneras en nuestro recetario tradicional. Para salirnos de los clásicos sin complicarnos demasiado, prepararemos este guiso de pollo entomatao, una receta fácil y con muchísimo sabor para disfrutar cuando las temperaturas bajan.

La técnica para preparar este reconfortante guiso parte de dorar el pollo para sellar sus jugos, para preparar después un sofrito de cebolla, ajo y tomate rallado que se convertirá en una sabrosa salsa roja. Como acompañante, hemos añadido al guiso unos trozos de patata, aunque también podríamos freírlas para una riquísima guarnición tradicional.

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Una receta sencilla que conserva la esencia de las preparaciones de la abuela, en las que el secreto estaba en cocinar a fuego lento y dejar que los sabores se integraran de forma natural.

Receta de pollo entomatado

Este plato combina muslos de pollo, salsa de tomate casera y patatas. La clave está en dorar bien el pollo al principio y dejarlo después a fuego suave para que la salsa espese y la carne quede jugosa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 15 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 55 minutos



Ingredientes

4 muslos de pollo con sus contramuslos

1 kilo de tomates maduros

1 cebolla

3 dientes de ajo

150 mililitros de vino tinto

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Perejil fresco

2 patatas

Cómo hacer pollo entomatado, paso a paso

Pela la cebolla y los dientes de ajo. Pícalos muy finos. Lava los tomates. Rállalos o tritúralos hasta obtener una pulpa gruesa. Pela las patatas y córtalas en trozos medianos. Resérvalas en agua para que no se oscurezcan. Sazona el pollo por todos los lados. Calienta el aceite de oliva en una cazuela amplia. Dora el pollo a fuego medio-alto, primero por la parte de la piel, hasta que tome un tono dorado. Retira el pollo y resérvalo en un plato. En la misma cazuela, añade la cebolla. Sofríela durante 5 minutos, hasta que quede tierna. Incorpora el ajo picado. Cocina durante 1 minuto, sin dejar que se queme. Añade el tomate triturado. Cocina el sofrito durante 10 minutos, hasta que pierda parte de su agua. Vierte el vino tinto y sube el fuego. Deja que hierva durante 3 minutos para que se evapore parte del alcohol. Vuelve a introducir el pollo en la cazuela. Añade las patatas y una pizca de sal. Tapa la cazuela y cocina a fuego suave durante 35-40 minutos. La salsa debe hervir lentamente. Remueve la cazuela de vez en cuando con movimientos suaves. No remuevas con una cuchara sobre el pollo, porque podría romperse. Comprueba que las patatas están tiernas y que el pollo queda bien cocinado junto al hueso. Rectifica de sal y espolvorea con perejil fresco picado. Deja reposar el guiso durante 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 510 kcal

Proteínas: 34 g

Grasas: 28 g

Hidratos de carbono: 30 g

Fibra: 5 g

Sal: depende de la cantidad añadida y del tamaño de las piezas de pollo

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar el pollo entomatado en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlo, ponlo en una cazuela a fuego suave. Añade un chorrito de agua si la salsa ha espesado demasiado.

También puedes congelarlo durante 2 meses. Lo ideal es descongelarlo en la nevera durante 12 horas y calentarlo después poco a poco.