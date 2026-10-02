España

Hospitalizados dos guardias civiles heridos tras un tiroteo en Terrassa (Barcelona): perseguían a un grupo de ladrones en la autopista

La Guardia Civil ha detenido a tres de los cuatro implicados en el tiroteo

Agentes de la Guardia Civil y Mossos d'Esquadra en una acera junto a una furgoneta blanca aparcada frente a un edificio
Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra participan en un operativo de investigación en una calle junto a una furgoneta blanca.
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Dos agentes de la Guardia Civil permanecen ingresados en centros sanitarios, uno de ellos en estado grave, tras un tiroteo con un grupo de ladrones en Terrassa (Barcelona). Según ha informado el instituto armado, se ha detenido a tres de los cuatro presuntos delincuentes implicados en el incidente.

El suceso ocurrió sobre las 22:30 horas en la calle Europa, en el barrio de Can Parellada. Los dos guardias civiles habían localizado previamente un vehículo sospechoso en el área de servicio Puerta de Barcelona de la AP-7. En el coche viajaban cuatro ladrones conocidos como “teloneros”, especializados en sustraer la carga de camiones en autopistas.

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Los agentes, que circulaban en un vehículo camuflado, siguieron al grupo hasta Terrassa. Cuando trataron de identificar a los ocupantes, estos intentaron arrollarlos durante la huida.

Recibió cuatro disparos en el tiroteo

Persianas metálicas dañadas en la fachada de un local acordonado con cinta policial y un automóvil aparcado a la derecha
Una cinta policial precinta el local del barrio de Can Parellada en Terrassa donde dos guardias civiles resultaron heridos durante un tiroteo. (EFE/Alejandro García)

El guardia civil de mayor gravedad ha recibido cuatro impactos de bala y ha sido evacuado al hospital Parc Taulí de Sabadell, mientras que su compañero, alcanzado por un disparo, permanece ingresado en la Mútua de Terrassa. Ambos centros sanitarios atienden a los guardias civiles heridos durante el tiroteo en Terrassa.

Fuentes de la Guardia Civil citadas por EFE han indicado que ambos agentes tienen su base en la comandancia de Sant Andreu de la Barca, en la provincia de Barcelona. El estado del guardia civil que ha recibido los disparos es grave, aunque no se teme por su vida.

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La División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra ha abierto una investigación por el ataque. La policía catalana ha detenido a tres personas por su presunta implicación y ha recuperado una de las armas de fuego utilizadas en el tiroteo.

Fuentes cercanas al caso han señalado a la agencia que el sospechoso aún no detenido sería el padre de los tres arrestados. La búsqueda continúa para localizarle.

Los cuerpos armados piden más medios para protegerse

Agentes de la Guardia Civil y policías con chalecos reflectantes y guantes azules examinan el marco de una puerta
Agentes de la Guardia Civil y de la policía examinan el marco de la puerta de un inmueble durante un operativo de inspección.

La agresión ha provocado la reacción de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, y de Unión de Guardias Civiles, UniónGC. Jucil ha advertido en un comunicado de que el ataque no es un “hecho asilado” y ha reclamado más medios materiales, jurídicos y de protección para los cuerpos de seguridad.

La asociación ha recordado la muerte de dos agentes en Barbate, Cádiz, en 2024, así como el fallecimiento de otros dos guardias civiles este año en la costa de Huelva. UniónGC ha sostenido que el caso vuelve a poner sobre la mesa “la creciente sensación de inseguridad y la necesidad de reforzar el principio de autoridad” con “medios, procedimientos o respaldo insuficientes”.

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha expresado su preocupación por la extensión de armas de fuego y armas blancas entre bandas y organizaciones criminales. Durante la inauguración del año judicial en Cataluña, ha pedido abrir una reflexión sobre si la respuesta penal ante la tenencia de armas es “suficientemente contundente” en España.

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