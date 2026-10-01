España

Un artista noruego reúne a la reina Mette-Marit con Jeffrey Epstein mediante figuras de cera: “La imagen de ella en su sofá está grabada en mi retina”

Morten Viskum ha dejado un hueco en medio del sofá para que los visitantes puedan sacarse fotos con el polémico dúo

Las figuras de cera de Jeffrey Epstein y Mette-Marit (Open Art Market)
Las figuras de cera de Jeffrey Epstein y Mette-Marit (Open Art Market)
Guardar

El artista danés-noruego Morten Viskum abrió el 29 de septiembre en Oslo El principio del fin, una instalación temporal que enfrenta en figuras de cera a la reina Mette-Marit y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. La obra reactiva el debate sobre la relación pasada de la recién coronada monarca noruega con el magnate condenado por tráfico sexual de menores.

La instalación temporal de Viskum reproduce una fotografía desclasificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: Mette-Marit aparece sentada junto a Epstein en la vivienda del magnate en Palm Beach, donde la entonces princesa heredera pasó unos días en 2013. El público puede ocupar el sofá y fotografiarse entre ambas figuras de cera.

PUBLICIDAD

La obra se ha instalado en Huitfeldts Gate 19, a 800 metros del Storting, antes de la primera apertura parlamentaria del nuevo reinado, presidida por Haakon VIII y con la presencia de Mette-Marit e Ingrid Alexandra. El artista ha creado la pieza para que dialogue con la actualidad política noruega, según ha explicado a NRK. Viskum se ha arriesgado al encarnar a Epstein en una de las figuras y colocar a Mette-Marit a su lado.

Las figuras de cera de Mette-Marit y Epstein

El artista, que cada año crea una versión de sí mismo como personaje controvertido, ha resumido así el origen de la obra: “La imagen de ella en su sofá está grabada en mi retina. Es lo primero que pienso cuando se trata de él”. El artista ha recurrido en los últimos años a las figuras de cera hiperrealistas para interpelar al espectador bajo una premisa: “No es la obra, sino la realidad la que impacta”. Su propuesta en Oslo incide en el vínculo que Mette-Marit ha tratado de dejar atrás y que volvió al debate público tras la difusión de correos electrónicos entre ambos.

PUBLICIDAD

Viskum también ha relacionado la exposición con el alcance internacional del caso Epstein. “Hago esto todos los años, y en 2016 hice uno de Donald Trump. Y cuando se hicieron públicos los archivos de Epstein, pensé que esto pasaría a la historia mundial como uno de los hechos más espectaculares que jamás hayamos visto”, ha afirmado el artista a la cadena pública noruega.

Knut Blomstrøm visita 'El principio del fin' (Instagram)
Knut Blomstrøm visita 'El principio del fin' (Instagram)

La relación de Mette-Marit y Jeffrey Epstein

Los correos divulgados a comienzos de año mostraron que hubo un contacto amplio entre la actual reina de Noruega y Epstein. Mette-Marit reconoció entonces que no investigó con la suficiente atención los antecedentes del magnate. En una entrevista concedida en marzo a NRK, la reina sostuvo que asume “la responsabilidad por no haber investigado sus antecedentes con mayor detenimiento” y por haber sido “tan manipulada y engañada”. También aseguró que desconocía la gravedad de los delitos por los que Epstein había sido condenado.

La reina Mette-Marit de Noruega definió el vínculo como una amistad que comenzó con un amigo común: “Era una relación de amistad. Era, ante todo, amigo de un amigo mío. Si la pregunta era si la relación tenía otro carácter, la respuesta es no”, declaró sobre unos mensajes que podían interpretarse como coqueteo. De hecho, Mette-Marit rechazó esa lectura de la correspondencia: “Yo no lo veo así. Lo veo más bien como un tono amistoso”.

La princesa Mette-Marit habla de su vínculo con Epstein en una entrevista en televisión (NRK)
La princesa Mette-Marit habla de su vínculo con Epstein en una entrevista en televisión (NRK)

Ante la observación de que algunos correos transmitían un “tono íntimo”, ha insistido en que no conocía que Epstein fuera un delincuente sexual o un maltratador. Los documentos publicados indicaron que la entonces princesa heredera buscó información sobre Epstein en Google cuando él ya había recibido una primera condena por delitos sexuales. Ella ha negado haber conocido esos datos y ha lamentado no disponer del resto de la correspondencia electrónica para saber qué encontró o qué le pidió buscar el magnate.

“Si hubiera encontrado información que me hubiera hecho darme cuenta de que era un maltratador y un delincuente sexual, no habría escrito una carita sonriente detrás”, aseguró. El contacto de Mette-Marit con Epstein no podrá ser objeto de una comparecencia ante el Comité de Control y Constitución del Storting, ya que la Constitución noruega limita el ámbito de ese órgano al control del Gobierno y de la Administración estatal, no de la Casa Real.

Temas Relacionados

Mette-Marit de NoruegaJeffrey EpsteinCasa Real NoruegaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia detrás de la tiara floral que ha llevado la reina Letizia en la visita de los Macron: desde un regalo de Franco a la boda de la infanta Cristina

Es la gran favorita de la monarca, que ya la ha lucido en 16 ocasiones para sus veladas más especiales

La historia detrás de la tiara floral que ha llevado la reina Letizia en la visita de los Macron: desde un regalo de Franco a la boda de la infanta Cristina

José Abellán, cardiólogo, sobre hacer 10.000 pasos diarios: “Es un mito, en realidad son menos pasos, pero importa mucho cómo los des”

El experto explica los factores más importantes a la hora de andar en base a varios estudios

José Abellán, cardiólogo, sobre hacer 10.000 pasos diarios: “Es un mito, en realidad son menos pasos, pero importa mucho cómo los des”

Gabriel se avalanza sobre Valentina y Beatriz quiere conservar su lugar en la casa: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 2 de octubre

La serie de Antena 3 pone contra las cuerdas al villano, quien está cada vez más cerca de cavar su propia tumba

Gabriel se avalanza sobre Valentina y Beatriz quiere conservar su lugar en la casa: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 2 de octubre

Buenos Aires llega a Madrid con Borges como bandera: tango, teatro y un legado que se guardará en el Instituto Cervantes

Durante todo octubre, la capital española acogerá una programación cultural porteña que abarca música, danza y literatura. El momento más esperado: el depósito del legado del escritor y María Kodama en la Caja de las Letras del Cervantes

Buenos Aires llega a Madrid con Borges como bandera: tango, teatro y un legado que se guardará en el Instituto Cervantes

Casi dos millones de alquileres podrán acogerse a la prórroga aprobada por el Gobierno, lo que beneficiará a cinco millones de personas

La prórroga obligatoria entra en vigor este jueves y permitirá mantener las mismas condiciones en los contratos de arrendamiento que vencen entre 2026 y 2028

Casi dos millones de alquileres podrán acogerse a la prórroga aprobada por el Gobierno, lo que beneficiará a cinco millones de personas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts y Coalición Canaria: las claves y los apoyos confirmados

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

ECONOMÍA

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

Casi dos millones de alquileres podrán acogerse a la prórroga aprobada por el Gobierno, lo que beneficiará a cinco millones de personas

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

DEPORTES

Haaland demanda a una aerolínea por usar la imagen de su coleta durante el Mundial 2026: “Nos resulta difícil de entender”

Haaland demanda a una aerolínea por usar la imagen de su coleta durante el Mundial 2026: “Nos resulta difícil de entender”

El caso Negreira y el escándalo del Manchester City tienen un nombre en común: Ferrán Soriano

El éxito de Guardiola se construyó sobre las trampas del Manchester City: la condena al club inglés ha puesto en entredicho sus títulos

Carlos Alcaraz firma una trabajada victoria ante Michelsen en su primer partido en Tokio

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”