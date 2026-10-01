Un artista noruego reúne a la reina Mette-Marit con Jeffrey Epstein mediante figuras de cera: “La imagen de ella en su sofá está grabada en mi retina”

Las figuras de cera de Jeffrey Epstein y Mette-Marit (Open Art Market)

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El artista danés-noruego Morten Viskum abrió el 29 de septiembre en Oslo El principio del fin, una instalación temporal que enfrenta en figuras de cera a la reina Mette-Marit y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. La obra reactiva el debate sobre la relación pasada de la recién coronada monarca noruega con el magnate condenado por tráfico sexual de menores.

La instalación temporal de Viskum reproduce una fotografía desclasificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos: Mette-Marit aparece sentada junto a Epstein en la vivienda del magnate en Palm Beach, donde la entonces princesa heredera pasó unos días en 2013. El público puede ocupar el sofá y fotografiarse entre ambas figuras de cera.

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La obra se ha instalado en Huitfeldts Gate 19, a 800 metros del Storting, antes de la primera apertura parlamentaria del nuevo reinado, presidida por Haakon VIII y con la presencia de Mette-Marit e Ingrid Alexandra. El artista ha creado la pieza para que dialogue con la actualidad política noruega, según ha explicado a NRK. Viskum se ha arriesgado al encarnar a Epstein en una de las figuras y colocar a Mette-Marit a su lado.

Las figuras de cera de Mette-Marit y Epstein

El artista, que cada año crea una versión de sí mismo como personaje controvertido, ha resumido así el origen de la obra: “La imagen de ella en su sofá está grabada en mi retina. Es lo primero que pienso cuando se trata de él”. El artista ha recurrido en los últimos años a las figuras de cera hiperrealistas para interpelar al espectador bajo una premisa: “No es la obra, sino la realidad la que impacta”. Su propuesta en Oslo incide en el vínculo que Mette-Marit ha tratado de dejar atrás y que volvió al debate público tras la difusión de correos electrónicos entre ambos.

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Viskum también ha relacionado la exposición con el alcance internacional del caso Epstein. “Hago esto todos los años, y en 2016 hice uno de Donald Trump. Y cuando se hicieron públicos los archivos de Epstein, pensé que esto pasaría a la historia mundial como uno de los hechos más espectaculares que jamás hayamos visto”, ha afirmado el artista a la cadena pública noruega.

Knut Blomstrøm visita 'El principio del fin' (Instagram)

La relación de Mette-Marit y Jeffrey Epstein

Los correos divulgados a comienzos de año mostraron que hubo un contacto amplio entre la actual reina de Noruega y Epstein. Mette-Marit reconoció entonces que no investigó con la suficiente atención los antecedentes del magnate. En una entrevista concedida en marzo a NRK, la reina sostuvo que asume “la responsabilidad por no haber investigado sus antecedentes con mayor detenimiento” y por haber sido “tan manipulada y engañada”. También aseguró que desconocía la gravedad de los delitos por los que Epstein había sido condenado.

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La reina Mette-Marit de Noruega definió el vínculo como una amistad que comenzó con un amigo común: “Era una relación de amistad. Era, ante todo, amigo de un amigo mío. Si la pregunta era si la relación tenía otro carácter, la respuesta es no”, declaró sobre unos mensajes que podían interpretarse como coqueteo. De hecho, Mette-Marit rechazó esa lectura de la correspondencia: “Yo no lo veo así. Lo veo más bien como un tono amistoso”.

La princesa Mette-Marit habla de su vínculo con Epstein en una entrevista en televisión (NRK)

Ante la observación de que algunos correos transmitían un “tono íntimo”, ha insistido en que no conocía que Epstein fuera un delincuente sexual o un maltratador. Los documentos publicados indicaron que la entonces princesa heredera buscó información sobre Epstein en Google cuando él ya había recibido una primera condena por delitos sexuales. Ella ha negado haber conocido esos datos y ha lamentado no disponer del resto de la correspondencia electrónica para saber qué encontró o qué le pidió buscar el magnate.

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“Si hubiera encontrado información que me hubiera hecho darme cuenta de que era un maltratador y un delincuente sexual, no habría escrito una carita sonriente detrás”, aseguró. El contacto de Mette-Marit con Epstein no podrá ser objeto de una comparecencia ante el Comité de Control y Constitución del Storting, ya que la Constitución noruega limita el ámbito de ese órgano al control del Gobierno y de la Administración estatal, no de la Casa Real.