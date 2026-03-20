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La princesa Mette-Marit se sincera como nunca antes sobre su vínculo con Epstein: “Se aprovechó de que era ingenua”

La esposa de Haakon de Noruega ha abordado por primera vez su relación con el pedófilo estadounidense y ha hablado desde cómo se conocieron al fin de su relación de amistad

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La princesa Mette-Marit concede su
La princesa Mette-Marit concede su primera y única entrevista en televisión para hablar de Jeffrey Epstein (NRK)

La princesa Mette-Marit de Noruega se encuentra en el centro de una creciente tormenta mediática que amenaza con erosionar seriamente la imagen de la Casa Real noruega. A la delicada situación judicial de su hijo, Marius Borg Høiby, para quien la Fiscalía noruega solicita siete años de prisión por un presunto delito de violación, se suma la controversia derivada de su vínculo con Jeffrey Epstein. Ahora, la esposa de Haakon de Noruega ha roto su silencio en una entrevista televisiva que ha sido emitida este viernes, 20 de marzo, en la cadena pública NRK.

En ella, la royal noruega ha abordado por primera vez de manera directa los detalles de su vínculo con Epstein y las circunstancias que motivaron el fin de su relación. “Epstein se comportó conmigo de una manera que no me gustó. No puedo ocultarlo. Cuando llegó el último día de nuestra estancia en Palm Beach, me puso en una situación que me hizo sentir tan insegura que llamé a casa de Haakon. Decidí cortar el contacto con él y fue por episodios como ese”, ha explicado Mette-Marit, dando a entender que su visita a la residencia de Epsein en enero de 2013 fue lo que marcó un antes y un después en su trato con el empresario estadounidense.

La princesa Mette-Marit habla de
La princesa Mette-Marit habla de su vínculo con Epstein en una entrevista en televisión (NRK)

A pesar de esa experiencia, la princesa ha reconocido que mantuvo el contacto durante un tiempo, atribuyendo esta decisión a su carácter confiado y a la influencia del propio Epstein: “Mantuve el contacto con él durante un tiempo después de eso. Creo que probablemente fue porque era tan manipulador que se aprovechó de que teníamos un amigo en común. Que soy ingenua. Me gusta creer lo mejor de la gente”, ha afirmado, visiblemente emocionada.

Así se conocieron Mette-Marit y Jeffrey Epstein

A su lado, su esposo, el príncipe heredero Haakon de Noruega, ha respaldado su relato recordando la llamada que recibió en aquel momento. “Fue una situación en la que se vio envuelta que la hizo sentir insegura y ya no quería estar allí. Y lo que probablemente también te hizo pensar que a esta persona no le caigo bien”, ha manifestado el hijo del rey Harald V de Noruega, agregando que él era consciente de la amistad que había entre los dos. Tanto es así que él también conocía a Epstein: “Lo conocí en unas vacaciones familiares en St. Barths, por la calle. Y sabía que la princesa vivió en la casa en Palm Beach. No era un secreto entre nosotros”.

Otro de los temas que se abordaron en la entrevista fue el hecho de cómo Mette-Marit conoció a Epstein. Al parecer, el pedófilo era amigo de un buen amigo de la royal noruega. En este contexto, varios conocidos de “confianza” que trabajaban con las organizaciones internacionales en 2011, le presentaron a Jeffrey Epstein. En ese entonces, Mette-Marit trabajaba para el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre le VIH/SIDA. “Fue una relación de amistad. Era amigo mío ante todo. Si la pregunta es si la relación era de otro tipo, la respuesta es no”, ha afirmado, dejando claro que las conversaciones eran de “camaradería”, pero no íntimas.

La princesa Mette-Marit y el
La princesa Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon de Noruega en la televisión pública noruega (NRK)

La entrevista, grabada en la residencia oficial de Skaugum —propiedad de la familia real situada en las afueras de Oslo—, se enmarca en un intento claro de la Casa Real noruega por contener una crisis reputacional sin precedentes. Las nuevas revelaciones sobre Epstein difundidas a finales de enero probaron que Mette-Marit, quien se disculpó en dos ocasiones y prometió dar más explicaciones, mantuvo un contacto con este en 2014, un año después de que la princesa asegurara que había dejado de comunicarse con él cuando se conocieron por primera vez sus lazos en 2019. “Es muy importante para mí asumir la responsabilidad por no chequear su pasado de forma más detallada y por ser tan manipulada y engañada como lo fui. Pero también es importante precisar que nadie me tiene que tener lástima, sino a todas las víctimas que sufrieron los duros ataques y merecen justicia", ha afirmado Mette-Marit, agregando que deseaba “no haberlo conocido nunca”.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

No sabía que era un delincuente sexual. Todas las personas que he conocido con Epstein han sido siempre adultos, nunca he visto nada ilegal”, ha añadido. El testimonio de Mette-Marit de Noruega llega en un momento especialmente delicado, marcado no solo por la controversia en torno a su pasado, sino también por el proceso judicial que enfrenta su hijo. Esta doble crisis ha situado a la futura reina en el foco de la opinión pública, generando un intenso debate en Noruega sobre la transparencia y la responsabilidad de la institución monárquica.

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