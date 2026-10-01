Expulsan ilegalmente a un menor marroquí que vivía bajo tutela de Ceuta desde hace dos años: tenía permiso de residencia y trabajo

El menor migrante asegura que los militares ignoraron sus explicaciones y le agredieron físicamente. (Fundación Raíces)

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Un adolescente marroquí de 16 años que se encontraba bajo la tutela del Área de Protección de Menores de Ceuta ha sido trasladado de forma ilegal a su país, según ha denunciado este jueves la Fundación Raíces. De nada sirvió que el adolescente intentara explicar a los militares españoles que le interceptaron durante la madrugada del 10 al 11 de septiembre que residía desde hacía dos años en la ciudad autónoma, en el centro Aljarafe.

Ante estos hechos, la entidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales contra la Delegación del Gobierno en Ceuta ante el Tribunal de Instancia de la ciudad autónoma.

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El chico asegura que se identificó en castellano y repitió ante los agentes que era un menor tutelado, e incluso proporcionó el nombre de la directora del centro de protección. Sin embargo, aseguró que los militares desoyeron sus explicaciones y que “le llegaron a agredir físicamente para mantenerle en el suelo”. Según explicó el menor a las letradas de la Fundación Raíces, Paloma García y Leire Villate, fue interceptado en la zona del puerto por integrantes de las Fuerzas Armadas y poco después una patrulla de la Guardia Civil le trasladó directamente al puesto fronterizo del Tarajal.

Pese a que el menor sufrió una crisis de pánico y alertó sobre la ilegalidad de la devolución, los agentes, según su relato, le sacaron del vehículo por la fuerza para ser entregado a las autoridades marroquíes. Estas le maniataron con “grilletes de lazo” y le retuvieron durante horas en una instalación temporal militar junto al lado marroquí del puesto fronterizo.

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Llegó a España en en diciembre de 2024

El chico, explica la Fundación Raíces, llegó solo a España con 14 años en diciembre de 2024 y dispone de autorización de residencia y trabajo, un documento vigente hasta diciembre de 2026, además de que tiene derecho a renovarla mientras sea un menor de edad tutelado.

El Ministerio de Defensa ha remitido este miércoles a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de militares a migrantes en Ceuta que denuncia Amnistía Internacional, al tiempo que ha encargado una investigación interna para dilucidar responsabilidades individuales.

No se ha respetado la Ley de Extranjería

La organización denuncia que la devolución se ha llevado a cabo sin respetar las garantías previstas por la Ley de Extranjería, ya que no se abrió un expediente, no hubo una resolución que el menor pudiera recurrir ni se le permitió ser escuchado. Tampoco intervinieron la Fiscalía ni el Área de Protección de Menores de Ceuta, responsable de su tutela.

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También explican que el adolescente fue expulsado de madrugada sin asistencia letrada, sin evaluar su interés superior y sin comprobar las circunstancias que había expuesto ni las condiciones en las que quedaría en Marruecos. Por ello, la fundación considera que la actuación de los agentes vulneró sus derechos a la integridad, la libertad y la tutela judicial efectiva. Incluso si se trató de un error de los militares, sostienen, la Guardia Civil debía verificar su identidad y confirmar que era un menor tutelado antes de trasladarlo al puesto fronterizo.

Piden que faciliten su regreso a España

A través del recurso presentado, la fundación pide al juzgado que declare vulnerados los derechos fundamentales del adolescente y anule su devolución, al considerarla una actuación realizada al margen del procedimiento legal. También solicita que la Administración adopte de forma inmediata las medidas necesarias para facilitar su regreso a España y restituir su tutela y protección.

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Varios migrantes en la playa del Trampolín en Ceuta. (REUTERS/Pedro Nunes)

Además, la entidad reclama la conservación urgente de las grabaciones de videovigilancia de aquella madrugada. El objetivo es evitar que se borren de forma automática y que puedan incorporarse como prueba del relato del menor.

La fundación señala que no se trata de un caso aislado. Aunque afirma que es el primero de un menor tutelado para el que ha reunido documentación suficiente para acudir a los tribunales, asegura tener constancia de devoluciones de adultos y menores sin procedimiento ni garantías en la frontera del Tarajal desde la entrada masiva de finales de julio a Ceuta.