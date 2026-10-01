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Interior desplegará cerca de 600 antidisturbios ante el Congreso por un posible intento de rodear la Cámara durante la votación de los decretos de vivienda

La Policía limitará desde las 10.00 los accesos al Palacio de las Cortes, mientras vigila la posible llegada de grupos desde la Puerta del Sol

Vehículos y agentes de Policía Nacional en uno de los accesos al Congreso de los Diputados por la plaza Cánovas del Castillo. (Europa Press)
Vehículos y agentes de Policía Nacional en uno de los accesos al Congreso de los Diputados por la plaza Cánovas del Castillo. (Europa Press)
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La Policía Nacional desplegará este viernes 2 de octubre cerca de 600 agentes de la UIP en el Congreso de los Diputados ante la información trasladada a Interior sobre un posible intento de los acampados en la Puerta del Sol de rodear la Cámara durante la votación de los decretos de vivienda.

Los doce grupos operativos de la Unidad de Intervención Policial de Madrid formarán el dispositivo especial junto al Palacio de las Cortes. La previsión de Seguridad Ciudadana es establecer un perímetro que mantenga despejados los accesos parlamentarios e impida que la concentración interfiera en el pleno extraordinario.

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La movilización coincide con la convalidación de dos normas aprobadas esta semana por el Consejo de Ministros y promovidas por PSOE y Sumar. Junts ha anunciado su voto en contra de ambos decretos, mientras que el PNV solo respaldará uno de ellos.

Restricciones de acceso al Congreso

La Comisaría Especial del Congreso ha comunicado que desde las 10.00 horas habrá restricciones de movilidad en los accesos al recinto parlamentario, de acuerdo con Demócrata. Hasta ese momento, vehículos y peatones podrán entrar con normalidad, aunque la Policía podrá modificar el operativo en función de las circunstancias.

Los cortes de circulación afectarán a las calles de acceso al Congreso, con la excepción de la calle Zorrilla. Esa vía mantendrá un control policial para permitir la llegada de vehículos desde el paseo del Prado y la calle Marqués de Cubas.

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El acceso al aparcamiento de la Cámara Baja quedará limitado a la calle Zorrilla, mientras que la entrada por la plaza de las Cortes permanecerá cerrada. Los peatones podrán utilizar los itinerarios de Cedaceros, Zorrilla con el paseo del Prado y Medinaceli con Cervantes.

Manifestación 'Rodea al Congreso' el 25-S en Madrid. (Europa Press)
Manifestación 'Rodea al Congreso' el 25-S en Madrid. (Europa Press)

Los vehículos autorizados accederán por el recorrido paseo del Prado-Zorrilla o por Alcalá-Marqués de Cubas-Zorrilla. La salida se realizará por Carrera de San Jerónimo, Prado y San Agustín, y quienes entren en la Cámara deberán portar su acreditación personal y la del vehículo.

Las unidades de Información y las brigadas desplegadas sobre el terreno han remitido durante varios días datos sobre la intención de distintos grupos de trasladarse desde Sol al Parlamento, aunque la normativa de Seguridad Ciudadana prohíbe concentraciones ante el Congreso cuando está reunido.

La portavoz de Sumar en el Congreso Verónica Martínez Barbero no ha pedido a los acampados que renuncien a acudir a las inmediaciones de la Cámara. La diputada ha dejado esa decisión en manos del Sindicato de Inquilinas, aunque ha sostenido que cualquier protesta debe celebrarse de forma “muy pacífica”.

El antecedente de Rodea el Congreso

Los responsables policiales contemplan como antecedente las protestas posteriores al movimiento 15-M que intentaron alcanzar el Congreso bajo las convocatorias de Rodea el Congreso. El 25 de septiembre de 2012, unas 6.000 personas se concentraron alrededor de la Cámara, según la Delegación del Gobierno.

Aquella movilización acabó con enfrentamientos entre algunos manifestantes y la Policía, más de 60 heridos y 28 detenidos. El 23 de octubre de 2012, alrededor de un millar de personas volvió a concentrarse junto a las Cortes durante el debate de los Presupuestos, y al día siguiente Interior desplegó 600 antidisturbios ante otra convocatoria.

Apenas a unos metros del Congreso de los Diputados, la acampada en la Puerta del Sol sigue atenta el debate y votación de los decretos-ley de vivienda, que recogen algunas de las principales demandas tras el desahucio de Maricarmen.

Los servicios de Información vigilan la presencia de grupos radicales de izquierda en la acampada y los movimientos de Núcleo Nacional. La organización de extrema derecha ha promovido una concentración para el sábado 3 de octubre, a partir de las ocho de la tarde, en las inmediaciones de la Puerta del Sol.

La Delegación del Gobierno no tiene intención de autorizar esa convocatoria, aunque los integrantes de Núcleo Nacional sostienen que acudirán a la zona. En los alrededores de Sol hay dos furgones de la UIP ante la Real Casa de Correos y otros dos en calles próximas, con un máximo de 30 antidisturbios destinados a responder ante posibles alteraciones del orden público.

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