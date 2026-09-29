La llamada que unió a Letizia y Brigitte Macron: así nació la complicidad que ahora vuelve a Madrid

Brigitte Macron, wife of French President Emmanuel Macron, welcomes Spain's Queen Letizia at the Elysee Palace in Paris, France March 11, 2020. REUTERS/Johanna Geron

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España, los días 29 y 30 de septiembre, será uno de los grandes acontecimientos institucionales del otoño. El Palacio Real se prepara para recibir a la pareja presidencial francesa con una cena de gala, un recibimiento solemne y una agenda cargada de simbolismo. Pero, más allá del protocolo, la cita traerá un capítulo especialmente significativo: el reencuentro entre la reina Letizia y Brigitte Macron, dos mujeres que han construido una relación cálida y discreta, nacida en uno de los momentos más difíciles de Europa.

Aunque sus vidas públicas discurren en escenarios distintos, Letizia y Brigitte han demostrado, en cada encuentro, una sintonía que trasciende lo institucional. Una complicidad que comenzó lejos de los focos, en plena crisis sanitaria, y que desde entonces se ha consolidado en cada acto compartido. La prensa francesa ha relatado con detalle el origen de esta relación. El 11 de mayo de 2020, cuando Europa vivía uno de los momentos más duros de la pandemia, ambas mantuvieron una conversación telefónica que marcaría un antes y un después. España había registrado más de 26.600 fallecidos y Francia más de 26.300; los dos países estaban paralizados, y las familias reales y los gobiernos mantenían contactos discretos para coordinar información y apoyo. En ese contexto, la reina y la primera dama compartieron una charla larga, sincera y profundamente humana. Según fuentes citadas por Paris Match, ambas expresaron su solidaridad, intercambiaron impresiones sobre la situación y manifestaron la comprensión mutua entre sus dos países. Fue un gesto íntimo, nacido de la preocupación y la empatía, que rompió el hielo y abrió la puerta a una relación más cercana.

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El rey Felipe VI, la reina Letizia, el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte posan durante su visita a la retrospectiva de Joan Miró en el Grand Palais de París, el 5 de octubre de 2018. (AFP)

Aquella llamada, realizada en un momento de incertidumbre global, se convirtió en el primer ladrillo de una complicidad que desde entonces se ha mostrado en público con naturalidad. Sin embargo, la historia entre ambas había comenzado años antes. Su primer encuentro público tuvo lugar el 2 de junio de 2015, durante una cena de Estado en el Elíseo. Felipe VI y Letizia se encontraban de visita oficial en Francia, y Emmanuel Macron, entonces ministro de Economía, asistió acompañado de su esposa. Aquella velada fue su primer cara a cara, dos años antes de que Macron llegara a la presidencia. Desde entonces, sus apariciones han sido puntuales pero significativas.

En octubre de 2018, Brigitte acompañó a los reyes al Grand Palais para visitar la exposición dedicada a Miró antes de una cena de Estado en el Elíseo. Más recientemente, en Granada, durante la Cumbre de la Comunidad Política Europea, las cámaras captaron gestos de cercanía entre ambas: inclinaciones de cabeza, confidencias discretas y una naturalidad que llamó la atención de la prensa internacional.

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Los reyes de Noruega, Harald V y Sonja, celebran una cena de gala en honor al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron. (Casa Real Noruega/Instagram)

Letizia y Brigitte representan dos estilos muy diferentes. La reina apuesta por líneas limpias, colores sobrios y guiños constantes a la moda española. Brigitte, fiel al chic francés, prefiere tonos luminosos, cortes estructurados y la elegancia moderna que caracteriza sus apariciones. Sin embargo, ambas comparten una sensibilidad especial hacia temas sociales, educativos y culturales, y una forma de entender su papel público desde la cercanía y la responsabilidad. En cada encuentro, esa afinidad se hace visible en pequeños gestos: cómo se saludan, cómo se buscan en el plano, cómo conversan durante los posados oficiales. Son detalles que revelan comodidad y respeto mutuo, y que mañana volverán a ser protagonistas en el Palacio Real.

La visita de Estado ofrecerá un escenario perfecto para observar cómo ha evolucionado esta relación. La cena de gala, uno de los momentos más esperados, reunirá a ambas en un ambiente solemne y elegante, donde volverán a compartir confidencias y miradas cómplices. Será también una oportunidad para ver cómo se complementan sus estilos y cómo se refleja su sintonía en el lenguaje corporal. Letizia y Brigitte llegan a Madrid con trayectorias distintas, pero unidas por una llamada que nació en el peor momento y que creó un vínculo discreto, sólido y profundamente humano. Mañana, esa historia tendrá un nuevo capítulo, y el Palacio Real será el escenario donde vuelva a brillar.

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