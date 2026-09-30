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La prensa francesa, cautivada con la reina Letizia y su vestido “de ‘Frozen’” ante los Macron: “Irradiaba una presencia majestuosa y desenfadada”

Medios de Francia y del resto de Europa han destacado en sus publicaciones el vestido y la tiara de la reina Letizia

Los reyes Felipe y Letizia en la cena de Estado con Emmanuel y Brigitte Macron (Reuters)
Los reyes Felipe y Letizia en la cena de Estado con Emmanuel y Brigitte Macron (Reuters)
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La prensa internacional ha convertido el vestido de Carolina Herrera de la reina Letizia en uno de los focos de la cena de gala que ha cerrado el primer día de la visita de Estado a Madrid del presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte, una cita en la que Europa, y sobre todo Francia, ha destacado su indumentaria y la histórica tiara que llevó.

El diseño elegido por la reina Letizia pertenecía a una nueva colección de Carolina Herrera y se distinguía por las mangas con efecto capa, que aportaban movimiento al caminar. El vestido incorporaba un canesú transparente en el escote y los hombros, adornado con motivos florales, además de escote joya y una silueta fluida en azul claro. El vestido de la firma española, cedido expresamente para la cena, tiene un precio de 4.875 euros.

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Letizia ha recuperado para la ocasión la tiara Floral de Mellerio, que no utilizaba desde 2023. La joya es una pieza de platino formada por tres flores de cinco pétalos engastados y, según el medio francés, rinde homenaje a España pese a que la Familia Real dispone de varias tiaras vinculadas históricamente a los reyes de Francia o creadas por joyeros franceses, entre ellas la tiara Cartier.

Los reyes Felipe y Letizia en la cena de Estado con Emmanuel y Brigitte Macron (Reuters)
Los reyes Felipe y Letizia en la cena de Estado con Emmanuel y Brigitte Macron (Reuters)

La prensa francesa aplaude a la reina Letizia

La revista francesa Point de Vue ha definido desde el propio titular de su noticia a la reina Letizia como “deslumbrante en la cena de Estado ofrecida en honor a Brigitte y Emmanuel Macron” y ha asegurado que “irradiaba una presencia majestuosa y sorprendentemente desenfadada” con un look que se ha comparado “con la Reina de las Nieves de Frozen”. La publicación ha señalado que el recogido enmarcaba el rostro de la reina y realzaba la tiara floral de diamantes.

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El mismo medio ha descrito la elección de Brigitte Macron como más sobria, “casi minimalista”. Por su parte, Madame Figaro ha hecho un seguimiento completo del día y ha destacado que la primera dama francesa y la reina Letizia ya habían aparecido con atuendos “perfectamente coordinados en tonos pastel” durante la bienvenida oficial celebrada en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid.

Los reyes Felipe y Letizia en la cena de Estado con Emmanuel y Brigitte Macron (Reuters)
Los reyes Felipe y Letizia en la cena de Estado con Emmanuel y Brigitte Macron (Reuters)

Además, Paris Match ha publicado un reportaje fotográfico de la velada bajo un titular bastante peculiar: “Diamantes de imitación y vestidos largos: Brigitte Macron y Letizia de España brillaron con luz propia en la cena de gala celebrada en Madrid”. La revista ha vinculado la cita con la cordialidad entre ambas parejas y ha recordado que Felipe VI ha condecorado a Brigitte Macron con el collar de la Orden de Isabel la Católica.

La publicación francesa también ha situado la visita en su contexto diplomático: se trata del primer viaje a España de un presidente francés desde 2009, una reunión prevista desde hacía tiempo que se había aplazado en varias ocasiones por la pandemia del coronavirus. El medio digital francés Histoires Royales ha puesto el foco en el vestido capa y en los bordados florales del escote, que “hacían eco de los motivos de su tiara”. La publicación ha indicado que los reyes han llevado las bandas rojas de la Legión de Honor y ha descrito el diseño como una de las firmas predilectas de la reina Letizia.

El rey Felipe VI se refirió a su hija, la princesa Leonor, durante un discurso, destacando el inicio de su 'vida universitaria civil'. El monarca recordó la formación militar de la heredera y compartió los sentimientos de orgullo e incertidumbre que él y la reina Letizia sienten como padres en esta nueva etapa. (Universidad Politécnica de Cartagena)

La prensa internacional, sobre la reina Letizia

La revista alemana Bunte ha resumido así la elección de nuestra reina: “Derrochó elegancia: a sus 54 años optó por un vestido capa azul hielo de la diseñadora venezolana-estadounidense Carolina Herrera, bordado con diseños florales. Optó por un maquillaje delicado y lució el cabello recogido”. El medio ha centrado el titular en “el duelo de estilo” con Brigitte Macron, recuperando la referencia a Frozen: “Azul hielo contra blanco nieve”.

Por último, la revista británica Tatler se ha centrado en el pasado del accesorio principal de la monarca: “Fue una tiara de la realeza de origen británico, no español”. “Fue la tiara de la reina Letizia la que realmente acaparó todas las miradas durante el banquete”, destacan desde el medio. Además, también notaron la ausencia de la princesa Leonor: “La futura reina aún no ha debutado con una de las tiaras familiares, y ni ella ni su hermana, la infanta Sofía, acompañaron a sus padres en la visita de Estado”.

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