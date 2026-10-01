Arturo Pérez-Reverte recomienda esta comedia italiana de los años 70 dirigida por un seis veces nominado al Oscar: “Es una obra maestra”

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El escritor Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) acumula un 2026 -otro más- de éxitos. Este pasado 25 de septiembre llegó a Netflix la adaptación en formato miniserie de su best-seller El problema final, una intriga detectivesca de cuatro episodios liderada por José Coronado, quien da vida a un actor en declive que en sus tiempos interpretó a Sherlock Holmes. Un crimen imposible desarrollado en un hotel donde sus huéspedes y sospechosos quedan incomunicados por un temporal.

A esta ficción hay que sumarle que el académico y miembro de la Real Academia Española (RAE) está a días de estrenar su nueva novela, La hipótesis más peligrosa, que llega a librerías este 20 de octubre. Publicada por Alfaguara, se trata de una historia de viaje e iniciación protagonizada por Cal Gadea, un adolescente de 16 años que emprende la búsqueda del padre al que nunca conoció y termina encontrándolo en un puerto del Mediterráneo.

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Póster de 'Habitación para cuatro (Amici miei)'.

Pero entre estreno y estreno, Pérez-Reverte también encuentra tiempo para compartir algunas de sus recomendaciones culturales. El pasado 20 de septiembre, el escritor dio su opinión sobre Amici miei (Habitación para cuatro en España), la comedia italiana dirigida por Mario Monicelli en 1975. “Es una obra maestra”, dijo en respuesta al usuario de X @erosvelvetuuyv, que le preguntó si conocía la obra del cineasta, nominado en seis ocasiones a los premios Oscar.

Ambientada en Florencia, sigue a un grupo de amigos de 50 años que intenta escapar de sus problemas a través de lo que llaman zingaratas: bromas, en ocasiones disparatadas y crueles, con las que se divierten. Ugo Tognazzi, Gastone Moschin, Philippe Noiret, Duilio Del Prete y Adolfo Celi encabezaron su reparto.

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Una comedia de un director nominado a seis Oscar

Dirigida por Monicelli , en realidad la idea partía de otro de los grandes nombres de la comedia italiana, Pietro Germi, ganador del Oscar en 1963 a Mejor Guion Original por la película Divorcio a la italiana. El cineasta llevaba tiempo trabajando en la película junto a los guionistas Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi y Tullio Pinelli, pero murió en 1974 antes de poder rodarla. La propia cinta conservó su nombre en los títulos de crédito como homenaje antes de señalar a Monicelli como director.

Una isla frente a la costa de Mallorca, trece huéspedes atrapados en un hotel por un temporal y una muerte que lo cambia todo. Así arranca esta nueva serie de misterio de Netflix, basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte.

La cinta no solo contó con una enorme acogida en Italia -se situó entre los mayores éxitos comerciales de la temporada 1975-1976- sino que dio origen a otras dos películas: Amici miei - Atto II, estrenada en 1982 y también dirigida por Monicelli, y Amici miei - Atto III, que llegó en 1985 con Nanni Loy como director. En la temporada de premios, también fue un éxito: Mario Monicelli recibió el premio a mejor dirección por la película y Ugo Tognazzi fue reconocido como mejor actor protagonista. Además, el filme obtuvo los Nastri d’Argento al mejor guion y al mejor argumento original, entre otros reconocimientos. Monicelli acabaría consolidándose como uno de los grandes nombres de la commedia all’italiana, con una carrera de más de medio siglo y seis películas vinculadas a candidaturas al Oscar.

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