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Belén Esteban vuelve a Telecinco y habla como nunca sobre Jesulín de Ubrique y Juls Janeiro: “Paga el odio que tiene hacia mí con nuestra hija Andrea”

La colaboradora reaparece en ‘¡De Viernes!’ para destapar las ausencias del torero con un comunicado sin precedentes

Belén Esteban
Belén Esteban y su entrevista más personal. (Mediaset)
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El regreso de Belén Esteban a Telecinco ha marcado un punto de inflexión en la crónica social. En lo que ya se ha bautizado popularmente como “El Belenazo”, la colaboradora reapareció en el plató de ¡De Viernes! para ofrecer la que es, sin duda, su entrevista más personal e impactante. Sin embargo, en esta ocasión el relato no respondió únicamente a su propia voz, sino a una decisión meditada y compartida por primera vez con su hija, Andrea Janeiro, quien a sus 27 años ha decidido romper su habitual hermetismo mediático para respaldar públicamente a su madre.

La gran sorpresa de la noche no fue solo el testimonio desgarrador de Belén, sino la existencia de un comunicado oficial redactado por los abogados de la propia Andrea para otorgar a su madre el pleno consentimiento de hablar en su nombre. “Me ha autorizado mi hija. Me ha dicho: ‘Cuenta todo ya, mamá’”, confesaba una emocionada Belén Esteban en los primeros minutos de emisión. Harta de escuchar que no ha habido ausencias paternales y ante las últimas versiones vertidas en los medios, la joven decidió dar un paso al frente con una premisa clara: “El silencio no puede interpretarse como aceptación”.

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Con la franqueza que la caracteriza, la de Paracuellos arrancó su intervención reconociendo sin rodeos las motivaciones de su vuelta a la cadena: “Lo hago por ella. ¿Por dinero? También”. A partir de ahí, la entrevista se articuló como un alegato en defensa de su hija y una dura radiografía sobre la nula figura paterna de Jesulín de Ubrique, denunciando abiertamente que el torero “paga el odio que tiene hacia mí con nuestra hija Andrea” y revelando un dato demoledor: “Lleva dos años sin hablar con ella”.

Un comunicado sin precedentes

El documento legal presentado durante el programa marca un hito tras casi tres décadas de discreción. En el texto, los letrados de Andrea Janeiro explican que, ante las continuas alusiones a su vida privada, la joven decidió intervenir de forma excepcional: “Ante esta situación, doña Andrea Janeiro ha autorizado expresamente a su madre, teniendo su apoyo absoluto, para explicar públicamente aquellos hechos estrictamente necesarios para defender la verdad”.

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Belén Esteban
La entrevista más sincera de Belén Esteban. (Mediaset)

El comunicado aclara que esta medida no busca exponer su intimidad, sino “evitar que se consoliden versiones incompletas, inexactas y alejadas de la realidad”. Ante esto, Belén recalcó la condición de ciudadana anónima de su hija: “En el momento en el que mi hija me autoriza, yo puedo hablar de ella. Otras personas no”.

“Jesulín paga el odio que tiene conmigo con la niña”

A lo largo de la velada, Belén Esteban desgranó los episodios de ausencia paternal que han marcado a Andrea desde su infancia. “Tener un padre ausente es muy duro. No ha ido a reuniones del colegio, no fue a su graduación... El verdadero padre que ha tenido es Miguel Marcos, mi marido”, afirmó tajante.

Este es el obsequio que Belén Esteban quiere enviar a los reyes

Además de recordar cómo la joven se sentía desplazada durante su niñez, la colaboradora denunció las diferencias de trato respecto a sus hermanos: “A una la ayudas a comprarse un piso de 675.000 euros y a la otra no”. Pese al dolor, quiso dirigir un mensaje directo al torero mirando a cámara: “Jesús, tiene 27 años, me encantaría que la conocieras, que vieras la gran mujer que es... Todavía no lo tienes todo perdido porque ella te quiere. Recupera a tu hija”.

La relación con Juls Janeiro

Respecto a Julia Janeiro, a quien definió con humor como “la Kim Kardashian de Ubrique”, Belén quiso dejar claro que no guarda rencor hacia la joven, aunque lamentó que Jesulín siempre tome partido y distancie a las hermanas. Tampoco eludió el papel de María José Campanario, señalando que “no ha ayudado” a propiciar un acercamiento familiar.

Juls Janeiro y su relación con Belén Esteban. (Europa Press)
Juls Janeiro y su relación con Belén Esteban. (Europa Press)

El momento más emotivo de la entrevista llegó al rememorar su etapa más difícil y el papel crucial que jugó Andrea en su recuperación tras hablar abiertamente con ella sobre sus adicciones pasadas. Belén recordó entre lágrimas las palabras que le dedicó su hija: “¿Me vas a hablar de la droga? Cuando estabas enferma, nunca me dejaste sola”. Un testimonio con el que sentenció: “Mi hija me ayudó a salir de ahí. Y salí”.

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