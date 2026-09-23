El último salvado de la nominación y la decisión definitiva de Asraf sobre su abandono: así ha sido la gala de ‘Supervivientes All Stars 3: Tierra de Nadie’

'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' (MEDIASET ESPAÑA).

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Supervivientes All Stars 3: Tierra de Nadie ha vivido este martes una noche especialmente intensa para Asraf Beno. El concursante llegaba a la segunda ceremonia de salvación de la edición después de haber protagonizado uno de sus momentos más complicados en Honduras: apenas unos días antes había reconocido que quería abandonar el reality tras sentirse sobrepasado por la convivencia y las críticas de algunos de sus compañeros. Sin embargo, no solo ha decidido continuar, sino que además ha recibido el respaldo mayoritario de la audiencia.

La ceremonia ha puesto en juego la permanencia de Yola Berrocal, Rosa Benito, Laura Cuevas y Asraf Beno, después de que Yulen Pereira consiguiera librarse de la nominación gracias a ‘La Liga de los Nominados’. Los cuatro dependían del voto positivo de los espectadores para conseguir la salvación y evitar enfrentarse a la expulsión del próximo jueves. Antes de conocer el resultado, Jorge Javier Vázquez ha cerrado las votaciones con unos porcentajes bastante alejados entre sí: 55,1%, 22,9%, 15,1% y 6,9%. La identidad del concursante más apoyado, sin embargo, se ha mantenido en secreto hasta los últimos minutos.

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Uno de los momentos más esperados de la noche ha llegado antes de la ceremonia. Jorge Javier ha conectado con Asraf para preguntarle directamente si mantenía su intención de abandonar el concurso después de la crisis que sufrió durante la gala del domingo. “Te voy a hacer la pregunta de manera formal. Lo que me digas es en firme. Asraf Beno, ¿quieres abandonar Supervivientes All Stars?”, le ha preguntado el presentador.

La respuesta ha sido clara: no. El marido de Isa Pantoja ha explicado que durante aquellos días se sintió completamente desbordado y que tomó la decisión de marcharse llevado por las emociones. “Lo he pensado bastante, nunca me había visto así, nunca había pensado en abandonar Supervivientes”, ha reconocido entre lágrimas. Según ha explicado, aquella noche “se me vino todo encima” y terminó reaccionando de manera impulsiva.

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Después de reflexionar, Asraf ha llegado a la conclusión de que abandonar no era una opción. “No abandonaría porque nunca me lo perdonaría, ni por mí ni por la gente que me apoya”, ha asegurado. También ha aprovechado para pedir disculpas a su familia y a las personas que se preocuparon al verle en esa situación. Su mujer, Isa Pantoja, seguía la conversación desde el plató y reconocía haber tenido dudas sobre cuál sería finalmente la decisión de Asraf. Al conocer que había optado por continuar, ha pedido que sus compañeros le permitan desarrollar el concurso a su manera: “Tienen que dejarle ser”.

Isa Pantoja en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' (MEDIASET ESPAÑA).

El agua salva a Asraf y deja a tres concursantes en peligro

Con la decisión de continuar ya tomada, quedaba por conocer si la audiencia quería que Asraf siguiera en Honduras. María Lamela ha sido la encargada de comunicar el veredicto desde los Cayos Cochinos. La dinámica de la ceremonia ha vuelto a jugar con la tensión. Los cuatro nominados se han colocado bajo unos cubos y han esperado el resultado: la pintura negra significaba continuar nominado, mientras que el agua representaba la salvación.

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Yola Berrocal ha sido la primera en recibir la pintura. Poco después, Laura Cuevas ha descubierto que tampoco contaba con el respaldo suficiente para abandonar la lista de nominados. Todo quedaba entonces entre Rosa Benito y Asraf. Finalmente, el agua ha caído sobre el marido de Isa Pantoja, convirtiéndolo en el segundo salvado de la semana con un 55,1% de los votos.

La reacción de Asraf ha sido inmediata. Visiblemente emocionado, ha celebrado el resultado y ha agradecido el apoyo recibido: “¡Os quiero a todos, gracias por esta energía!”. Después ha asegurado que siente el cariño de quienes le siguen y que ese respaldo le ayudará a continuar.

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Asraf Beno en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' (MEDIASET ESPAÑA).

Rosa Benito, Yola y Laura se juegan la permanencia

La salvación de Asraf deja ahora a Rosa Benito, Yola Berrocal y Laura Cuevas como las tres concursantes que se enfrentarán al veredicto definitivo de la audiencia durante la gala del jueves. Rosa partía como una de las grandes favoritas para conseguir la salvación. La ganadora de Supervivientes 2011 regresó a Honduras con el objetivo de volver a conquistar al público, pero esta vez no ha logrado imponerse en la votación.

Yola, por su parte, ha mantenido una relación relativamente tranquila con sus compañeros y ha tratado de disfrutar de esta segunda oportunidad en el reality. Laura Cuevas afronta una situación diferente, ya que lleva menos tiempo en Honduras y su carácter directo le ha llevado a protagonizar varios enfrentamientos.

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