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La historia de amor de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote tras una entrevista: “Hice que perdiera el AVE, a ver si así se acostaba conmigo, pero qué va”

El extorero se ha abierto con sus compañeros de ‘Supervivientes All Stars’ y les ha contado cómo conoció a la madre de sus hijos

Beatriz Trapote entrevistando a Víctor Janeiro (Mediaset España)
Beatriz Trapote entrevistando a Víctor Janeiro (Mediaset España)
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Víctor Janeiro y Beatriz Trapote han recordado, desde la distancia en Supervivientes All Stars, cómo una entrevista de 2007 derivó en una relación, un matrimonio y una familia de tres hijos, tras un recorrido marcado también por los tratamientos de fertilidad y el autismo de su primogénito. Durante aquel primer encuentro, Víctor Janeiro hizo que Beatriz Trapote perdiera el tren a Madrid para prolongar la cita.

Los dos acabaron en Córdoba, donde ella le mantuvo toda la noche mirando las estrellas. No ocurrió nada entre ambos porque la periodista consideró inapropiado mantener relaciones el primer día de conocerse. Desde Honduras, el torero ha explicado a sus compañeros que Trapote le llamó sin que él supiera quién era y que, al verla, sospechó incluso que podía tratarse de una cámara oculta. “Vi una rubia ahí al fondo y pensé: ‘Pedazo de rubia’. Pero también pensé: ‘Me la van a jugar, tiene que haber un cámara aquí escondido, me van a echar fotos’”.

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Durante la entrevista, Víctor Janeiro la llevó a la plaza y se puso a torear, aunque se le olvidó que iba con el micrófono puesto: “Yo estaba eufórico. Pues yo le decía de todo: ‘Qué buena estás, qué caliente estoy…’”, ha relatado a sus compañeros el diestro, que admitió que intentó que ella se quedara más tiempo: “La hice que perdiera el AVE, a ver si así se acostaba conmigo, pero qué va”.

Cómo se conocieron Beatriz Trapote y Víctor Janeiro

Desde España, Jorge Javier Vázquez le preguntó a Beatriz Trapote, que estaba sentada en el plató como defensora, si la versión de Víctor Janeiro era correcta y ella la confirmó. La periodista ha contado que, después de perder el tren, se lo llevó a Córdoba: “Le tuve toda la noche mirando las estrellas. Tú vas a seguir como una estufa, le dije. A mí me pareció feo que quisiera eso la primera noche”.

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Trapote ha atribuido su atracción inicial al “gracejo gaditano” y a la “chulería” de Janeiro. “Fue una química entre los dos, desde el principio”, ha afirmado tras ver las imágenes de aquella conversación, grabada cuando ella trabajaba como reportera de El buscador de historias. “Nadie daba un duro por nosotros”, ha añadido por la incompatibilidad que se creía entre sus trabajos por entonces.

De hecho, en una entrevista con ¡Hola! en 2013, Trapote recordó que hacía guardias en la finca de Ambiciones y perseguía a Víctor Janeiro: “¿Cuál puede ser el colmo de la familia Janeiro? Pues una periodista en la familia. Anda que no hemos hecho bromas de esta historia”. El torero reconoció entonces que el noviazgo atravesó “muchos baches” y que la pareja estuvo “en algún momento en la cuerda floja”, aunque ambos “aguantamos el tirón”.

Beatriz Trapote entrevistando a Víctor Janeiro (Mediaset España)
Beatriz Trapote entrevistando a Víctor Janeiro (Mediaset España)

Los hijos de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote

La pareja se casó el 2 de noviembre de 2013 en el Cortijo Fuente Rey, en Jerez de la Frontera, ante 450 invitados. Tras el enlace, Trapote declaró a ¡Hola! que había imaginado su boda desde niña y que había tratado de acercarla a “ese cuento de hadas”: “Hemos vivido nuestra boda con muchísima emoción. Se han superado todas las expectativas”, afirmó.

Los recién casados pasaron su luna de miel en Nueva York y, dos años más tarde, anunciaron que esperaban a su primer hijo. Eso sí, Beatriz Trapote ha explicado con el tiempo que tuvo dificultades para quedarse embarazada: “Lo digo abiertamente y creo que así ayudo a mucha gente, porque el tema de los tratamientos de fertilidad sigue siendo un poco tabú”.

Su primer hijo fue Víctor y después llegaron Oliver y Brenda. Beatriz Trapote definió su experiencia con la meternidad en Y ahora Sonsoles: “Después de cinco estimulaciones y nueve in vitro tengo a mis tres pequeños. La vida me pone barreras. Como yo digo, da las batallas a las mejores guerreras. Ahí estoy yo”. Trapote desea que su hijo mayor sea “feliz, autónomo e independiente” a pesar de tener autismo: “Muchos niños autistas están muy bien en casa, en su espacio seguro, pero yo me esfuerzo para que mi hijo vea mundo”.

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