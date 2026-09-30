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Receta de puerros rellenos de jamón serrano y queso acompañados con salsa de tomate

Estos puerros rellenos combinan la suavidad de esta hortaliza con el sabor intenso del jamón ibérico y el toque fundente del queso

Receta de puerros rellenos con salsa de tomate (Pexels)
Receta de puerros rellenos con salsa de tomate (Pexels)
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El puerro es una de las verduras más apreciadas en la gastronomía, tanto en restaurantes de alta cocina como en las cocinas de nuestras propias casas. Sirven para dar sabor a guisos y sopas, también como base para sofritos y salsas; pero también por sí solos, como protagonistas de un plato único, son maravillosos.

Buen ejemplo de ello es esta receta de puerros rellenos con salsa de tomate, un plato que combina la suavidad de esta hortaliza con el sabor intenso del jamón ibérico y el toque fundente del queso con el que se rellenan. La receta parte de una preparación de puerros cocidos y rellenos, acompañados de salsa de tomate y nata que se termina con un ligero gratinado en el horno.

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Receta de puerros rellenos con salsa de tomate

Se cuecen los puerros, se rellenan con jamón ibérico y queso, se rebozan y se fríen. Después se cubren con una salsa de puerro, nata y tomate antes de gratinarlos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos.
    • Preparación: 20 minutos.
    • Cocción: 35 minutos.

Ingredientes

  • 3 puerros grandes
  • 4 lonchas de jamón ibérico
  • 2 lonchas de queso
  • 1/2 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • 200 ml de nata para cocinar
  • 1 cucharada de salsa de tomate
  • 1 huevo
  • Harina, cantidad necesaria
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra para la salsa
  • Aceite de oliva abundante para freír
  • Sal
  • Agua de cocción de los puerros
  • Queso rallado (opcional)

Cómo hacer puerros rellenos con salsa de tomate, paso a paso

  1. Limpia los puerros y retira la parte verde. Conserva una parte de los recortes para preparar la salsa.
  2. Corta la parte blanca en trozos de unos 15 cm.
  3. Cuece los puerros en una cazuela con agua y sal durante 15 minutos.
  4. Escúrrelos con cuidado y déjalos templar. Reserva un poco del agua de cocción.
  5. Coloca una loncha de jamón ibérico sobre una loncha de queso y, luego, otra loncha de jamón. Corta el conjunto en tiras de aproximadamente 1 cm.
  6. Abre cada puerro a lo largo sin separarlo por completo.
  7. Introduce las tiras de jamón y queso en el interior del puerro. No pongas demasiado relleno para evitar que se salga durante la fritura.
  8. Pasa cada puerro por harina y después por huevo batido.
  9. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén. Fríe los puerros hasta que queden dorados.
  10. Retíralos y colócalos sobre papel absorbente. Escúrrelos bien para que la salsa no quede grasa.
  11. Para preparar la salsa, pica la cebolla y los ajos. Sofríelos en una cazuela con 2 cucharadas de aceite de oliva.
  12. Añade los recortes de puerro picados. Rehoga durante unos minutos.
  13. Incorpora un poco del agua de cocción. Cuece durante 10 minutos, hasta que el puerro esté tierno.
  14. Añade la nata y cocina durante 5 minutos a fuego suave.
  15. Agrega la salsa de tomate y tritura hasta obtener una crema fina. Si la salsa queda demasiado espesa, añade 1 o 2 cucharadas más de agua de cocción.
  16. Coloca los puerros en una fuente de horno y cúbrelos con la salsa. Añade queso rallado si lo deseas.
  17. Gratina durante 3-5 minutos, hasta que la superficie quede ligeramente dorada.
  18. Sirve los puerros calientes, con un poco de salsa en la base del plato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como entrante o primer plato.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 390 kcal.
  • Proteínas: 14 g.
  • Hidratos de carbono: 22 g.
  • Grasas: 27 g.
  • Fibra: 3 g.
  • Sal: 1,4 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar los puerros en la nevera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlos, utiliza el horno a 160 ºC durante 10 minutos. También puedes calentarlos en el microondas, aunque el rebozado perderá parte de su textura crujiente.

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No se recomienda congelarlos una vez fritos y cubiertos con la salsa, porque el puerro y la nata pueden perder textura al descongelarse.

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