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Problemas de movilidad por el temporal en Cataluña, sin heridos de consideración

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Barcelona, 29 sep (EFE).- El primer gran temporal de lluvias del otoño en Cataluña ha causado estragos en la movilidad especialmente por la mañana en el área de Barcelona, con cortes de tráfico e incidencias en el metro, así como la suspensión de trenes y de un centenar de vuelos, pero no ha provocado heridos de consideración.

Las intensas lluvias han anegado calles de diversas localidades y han ocasionado daños materiales en las zonas urbanas.

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Protección Civil de la Generalitat ha informado de que dos personas han tenido que ser rescatadas de un coche que estaba siendo arrastrado por el agua en Gavà (Barcelona): una madre de 34 años y su bebé de cinco meses.

Asimismo, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado a nueve personas a centros sanitarios como consecuencia de las lluvias, de las cuales seis estaban en estado menos grave y tres heridas de carácter leve.

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El frente de precipitaciones ha impactado a primera hora en las comarcas barcelonesas del Alt Penedès y la Anoia, posteriormente se ha desplazado al Baix Llobregat y al Barcelonès, y por la tarde ha afectado al litoral norte de Cataluña, aunque ha ido perdiendo intensidad.

En todo caso, Protección Civil de la Generalitat mantiene activado en alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (INUNCAT) hasta que termine el frente de precipitaciones este martes, pues para mañana miércoles ya no se prevén lluvias.

En Barcelona ciudad, donde por la mañana el cielo se ha oscurecido en pleno aguacero, han caído 50,4 litros por metro cuadrado en 30 minutos, mientras que en Canaletes (Alt Penedès, Barcelona) se han acumulado 94,9 l/m2 en 3 horas.

Las fuertes lluvias han disparado el caudal de ríos como el Ripoll -afluente del Besòs-, el Llobregat, el Foix o el Anoia.

Los caudales han empezado a bajar por la tarde pero la Agencia Catalana del Agua (ACA) sigue haciendo seguimiento porque no se descarta que pueda haber nuevos repuntes.

Desde las nueve de esta mañana, los Bomberos de la Generalitat han ejecutado un total de 394 servicios, sobre todo por inundaciones en el Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat, mientras que el teléfono de emergencias ha recibido más de 600 llamadas.

En Barcelona, los torrentes de agua que han ido descendido desde los barrios de Collserola han acabado inundando parte de la Ronda de Dalt, que se ha cortado totalmente a media mañana a la altura de Vall d'Hebron, en ambos sentidos, y no se ha podido recuperar la circulación hasta las 16.45 horas.

La acumulación de agua por las intensas lluvias ha afectado desde la mañana el servicio de metro en la capital catalana y algunos trayectos continúan sin servicio.

Por su parte, Renfe ha suprimido por precaución los trenes de alta velocidad y media distancia previstos entre las 09:00 y las 11:00 horas.

El temporal de lluvia ha sido intenso también en el Baix Llobregat, donde se han registrado precipitaciones acumuladas de unos 48,5 litros por metro cuadrado.

El aguacero ha provocado en torno a un centenar de retrasos y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que al final de la mañana ha recuperado la normalidad.

También ha habido incidencias en algunas escuelas de poblaciones como Torrelles de Foix o Vilanova i la Geltrú, así como en la capital catalana, con problemas en 29 centros por filtraciones o acumulaciones de agua, según el Consorcio de Educación de Barcelona.

Asimismo, se han registrado incidencias en residencias de Martorell, Sant Just Desvern o El Prat de Llobregat, donde algunos residentes han sido trasladados, aunque sin que se hayan producido afectaciones personales. EFE

(foto) (vídeo)

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