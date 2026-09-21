¿Por qué hace tanto calor en septiembre? Las altas temperaturas invaden el otoño y la primavera y España tiene ya un verano de cinco meses

Una mujer en la playa de San Lorenzo de Gijón, a 13 de septiembre de 2026. (EFE/ Eloy Alonso)

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Hace calor, demasiado calor para ser septiembre. El próximo miércoles empezará el otoño y lo hará con máximas por encima de los 35 grados, según la previsión actual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los meteorólogos advierten que están registrando temperaturas más de 10 grados por encima de lo normal. Pero, ¿por qué?

El verano tarda en irse y se apresura al llegar. La primavera también se despidió con temperaturas muy altas para la época. El 25 de mayo, en San Sebastián se alcanzaron los 36,4 grados de máxima, que no dejaron otra opción a vecinos y turistas que lanzarse al agua del Cantábrico en pleno mayo.

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No es una imagen muy usual, pero las temperaturas tampoco lo fueron. Aquel día, Donostia no se quedó lejos de la máxima del país: 37,1 grados en Montoro (Córdoba) y Mérida.

Las temperaturas de mayo eran propias de julio y agosto. Las de septiembre también lo están siendo. El pasado martes, 15 de septiembre, en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) se registró la temperatura más alta de la jornada en todo el país: 40,9 grados. Por detrás, pero muy cerca, se quedaron las ciudades de Badajoz, con 40,1 grados; y Sevilla, con 39,4 grados. Y la cosa no cambiará demasiado en los próximos días.

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Bañistas disfrutan de la playa de la Zurriola de San Sebastián, a 25 de mayo de 2026. (EFE/Juan Herrero)

Según la previsión a largo plazo de la Aemet, esta semana que empieza el tiempo será “plenamente veraniego” en toda España, con temperaturas “claramente más altas de lo normal”. Los termómetros de buena parte del país superarán los 35 grados de máxima, con cielos poco nubosos y escasas precipitaciones. Lo mismo se prevé para la próxima semana, la última del mes, de nuevo con “temperaturas superiores a las habituales para la época”, especialmente en el nordeste peninsular. No obstante, el organismo meteorológico avisa de que esta predicción aún es prematura y puede cambiar.

Si en mayo y septiembre se han registrado temperaturas más propias de junio, julio y agosto, en estos tres meses se han dado máximas fuera de la normalidad. El calor es superior al que estamos acostumbrados y para el que estamos preparados.

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España ha vivido en 2026 su verano más cálido desde que hay registros. Con una temperatura media de 24,5 grados, se queda tres décimas por encima del verano de 2025, que era hasta ahora el más cálido de la serie. La temperatura se situó 2,4 grados por encima del promedio normal. También se ha registrado un récord de 61 días bajo ola de calor en la península y Baleares. En concreto, dos de cada tres días del verano estuvieron marcados por temperaturas extremadamente altas.

En su balance tras la publicación de los datos, la Aemet destacaba una concentración cada vez más acusada de los veranos extremos en las últimas décadas. Los 10 veranos más cálidos desde que hay registros se han producido en el siglo XXI, y siete de los ocho primeros puestos corresponden a años transcurridos desde 2015. No hay tregua, ni previsión de que la situación vaya a mejorar. Y los motivos están claros.

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España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

¿Por qué hace tanto calor en septiembre (y mayo)?

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los veranos se están alargando hasta 20 días más de lo habitual como consecuencia directa del cambio climático, que está modificando el ritmo natural de las estaciones. Un análisis de 2025 del organismo público indica que la época estival se ha vuelto, no solo más calurosa, sino también más extensa en los últimos 45 años.

Con datos de los meses de junio, julio y agosto de entre 1979 y 2025 de la temperatura media diaria de 103 estaciones de Aemet, los meteorólogos concluyeron que los días calurosos han aumentado en los últimos años. 2025 fue en el que, de media, registró más días con temperaturas veraniegas, con 83; le siguen 2022, con 79; y 2023, con 78. De igual forma, la primera temperatura típicamente veraniega para los tres años se dio antes de lo que debería acontecer: el 29 de mayo en 2025, el 16 de junio en 2023 y el 20 de junio en 2022.

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José Ángel Núñez Mora, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, explicaba recientemente, en conversación con Infobae que el calentamiento global está detrás de este fenómeno. Indicaba que este escenario es consecuencia directa del cambio químico en la atmósfera a causa de la quema de combustibles fósiles. “La emisión masiva de gases de efecto invernadero está potenciando el efecto invernadero”, subrayaba el meteorólogo, que puntualizaba que este efecto es natural y necesario para la vida, pero que su intensificación está detrás del calentamiento anormal de la Tierra.

Sobre los efectos de una eventual reducción de las emisiones, Núñez advertía que “aunque dejásemos de emitir ahora mismo, la Tierra se seguiría calentando. El CO₂ tiene una permanencia en la atmósfera que puede ser de hasta 100 años. Hay una inercia térmica y lo que estamos emitiendo ahora va a permanecer durante un siglo”. Pero las emisiones, lejos de reducirse, “siguen aumentando al mismo ritmo que lo vienen haciendo desde las últimas décadas”. Sin embargo, sí estamos a tiempo de que el impacto sea menor.

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El aumento de las olas de calor se refleja en las estadísticas: “Entre 1975 y 1985 había un promedio de tres días de ola de calor al año; en los últimos 10 años estamos en un promedio de 22 días”, sostiene Núñez Mora. Las proyecciones de futuro tampoco resultan tranquilizadoras. Según el experto, “si seguimos emitiendo al mismo ritmo, podemos estar en más de 60 días de ola de calor al año, como ya ha ocurrido este año. En un escenario optimista, con medidas decididas, estaríamos en algo menos de lo que tenemos ahora: más de 40 días de ola de calor al año”.