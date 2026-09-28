España

La Aemet alerta de un “cambio de tiempo importante” que trae fuertes lluvias y tormentas con granizo: estas son las regiones más afectadas

El organismo público ha activado los avisos en 12 comunidades autónomas por la previsión de acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas

Una mujer bajo la lluvia en Valencia. (Europa Press)
Una mujer bajo la lluvia en Valencia. (Europa Press)
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Tras atravesar casi la totalidad de septiembre con un tiempo plenamente veraniego, el otoño entra de lleno en España esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso ante la llegada de un “cambio de tiempo importante” que va a afectar a todo el país a partir de este lunes.

Las lluvias que ya empezaron a bañar buena parte del país durante la pasada jornada se extienden este lunes por el resto del territorio. La Aemet detalla a través de sus redes sociales que “serán probables en muchos puntos de la Península”. Además, indican que habrá “chubascos muy fuertes en Cataluña por la tarde/noche” con “posibles inundaciones locales”.

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En Canarias, por su parte, los cielos estarán cubiertos, con precipitaciones en las islas montañosas a primeras horas, tendiendo a lo largo del día a poco nubosos, aunque con calima en capas altas de la atmósfera.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán de forma generalizada, especialmente en el interior sur. En Andalucía, donde se alcanzaron máximas de 40 grados durante la semana pasada, se espera que los termómetros no sobrepasen los 31 grados. Lo mismo ocurrirá en Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y el área mediterránea. En estas regiones, el mercurio se quedará por debajo de los 30 grados, mientras que en el tercio norte se quedarán cerca de los 25 grados.

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12 comunidades en aviso ante las lluvias

Ante este escenario, la Aemet ha activado el nivel amarillo (peligro bajo) y el naranja (peligro importante) en 12 comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta.

Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 28 de septiembre de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 28 de septiembre de 2026. (Aemet)

En Andalucía, la Aemet mantiene el nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales y, en Huelva, de granizo.

En Aragón, habrá nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. Se esperan acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunos puntos. Las tormentas podrían dejar granizo de menos de dos centímetros y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora en Zaragoza.

En Asturias, se ha activado el nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En Cantabria, estará activo el nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas con posible granizo.

Lluvia en Valencia. (Europa Press)
Lluvia en Valencia. (Europa Press)

En Castilla-La Mancha, la provincia de Cuenca tendrá nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, además de tormentas.

En Castilla y León, habrá nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca y Zamora. Se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con posible granizo y rachas de viento fuertes en varios puntos.

En Cataluña, la Aemet ha activado el aviso naranja por lluvias en las provincias de Barcelona y Tarragona, con acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. En Tarragona podrían alcanzarse los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, con registros superiores a esa cifra en dos o tres horas. También habrá nivel amarillo por tormentas, con posible granizo de menos de dos centímetros y rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora, así como por lluvias en Lleida.

En la Comunidad Valenciana, habrá nivel amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, que podrían ir acompañadas de tormentas, en las provincias de Castellón y Valencia.

En Extremadura, estará activo el nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Badajoz y Cáceres. Se prevén acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de granizo y rachas de viento fuertes.

En Galicia, la provincia de Lugo tendrá nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En Navarra, habrá nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas.

En el País Vasco, Bizkaia tendrá nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas con posible granizo.

En Ceuta, se mantiene el nivel amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, que podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales.

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