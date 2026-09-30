España

Javier Quintero, psiquiatra: “Los amigos que dejan huella no son los que hacen más fácil la vida, sino quienes permanecen cuando se complica”

El especialista señala cuáles son dos las dos características que determinan la calidad de una amistad

Un grupo de amigos charlando en una terraza (@drjquintero / Montaje Infobae)
Un grupo de amigos charlando en una terraza (@drjquintero / Montaje Infobae)
Guardar

Hay amistades que nacen en la infancia y sobreviven durante décadas, mientras que otras aparecen de forma inesperada y terminan convirtiéndose en vínculos fundamentales. El tiempo compartido puede ser importante, pero no siempre determina la profundidad de una relación. Tampoco basta con tener gustos similares, compartir aficiones o pasarlo bien juntos para construir una amistad verdaderamente sólida.

De hecho, algunas de las personas que más queremos no son necesariamente aquellas con las que más nos divertimos. Hay vínculos que adquieren valor precisamente porque permiten hablar de aquello que cuesta decir en voz alta, afrontar desacuerdos y mostrar las partes menos amables o más vulnerables de uno mismo sin miedo a ser juzgado. En ese espacio de confianza es donde una relación puede dejar de ser simplemente agradable para convertirse en algo mucho más profundo.

PUBLICIDAD

¿Qué características tienen, entonces, esas amistades que permanecen cuando las circunstancias cambian? El psiquiatra Javier Quintero (conocido en redes sociales como @drjquintero) aborda esta cuestión basándose en una investigación publicada en 2022 en la revista Evolutionary Psychology Science. Tras analizar a más de 900 participantes a través de tres experimentos, los resultados apuntaron hacia dos características especialmente relevantes: la honestidad y la capacidad para mantener conversaciones profundas.

El valor de la honestidad

La primera de ellas tiene que ver con decir la verdad, incluso cuando hacerlo resulta incómodo. Para Quintero, los amigos que realmente aportan a nuestra vida no son necesariamente aquellos que respaldan cada una de nuestras decisiones. “Los mejores amigos no son los que siempre te dan la razón”, afirma, sino aquellos que “te ayudan a ver lo que tú no estás viendo”.

PUBLICIDAD

Esa honestidad no implica, en su planteamiento, una búsqueda permanente del conflicto, sino la disposición a decir aquello que la otra persona necesita escuchar. Es una diferencia importante respecto a una amistad basada únicamente en la complacencia. Un amigo puede acompañar, escuchar y apoyar y, al mismo tiempo, señalar un problema o una conducta que quizá uno mismo no está percibiendo.

El arte de la conversación

La segunda característica que destaca el psiquiatra tiene que ver con la profundidad de las conversaciones. Las amistades más significativas, explica, no se limitan a compartir momentos divertidos o hablar de cuestiones cotidianas. “Los mejores amigos no se quedan en la superficie”, sostiene. Son, en su descripción, personas con las que es posible hablar de aquello que realmente preocupa y afrontar incluso aquellas conversaciones que pueden resultar incómodas.

La clave estaría, por tanto, en la confianza. Quintero señala que los estudios a los que hace referencia muestran que las amistades más sólidas se construyen sobre ella. Y esa confianza, explica, aparece cuando una persona siente que puede mostrarse ante la otra “tal y como somos”.

Dos amigas hablando (Shutterstock España)
Dos amigas hablando (Shutterstock España)

Los amigos de verdad

La idea que expone el psiquiatra cambia así la forma habitual de medir una amistad. No sería únicamente una cuestión de cuántos años hace que dos personas se conocen, cuánto se parecen o cuántos buenos momentos han acumulado. Según el mensaje del psiquiatra, la calidad del vínculo también depende de la seguridad que exista para mostrarse vulnerable, hablar de los problemas y recibir una opinión sincera.

Por eso, Quintero termina su reflexión poniendo el foco en aquello que ocurre cuando las circunstancias dejan de ser fáciles. “Los que dejan huella no son los que hacen más fácil la vida”, afirma, sino quienes “permanecen cuando la vida se complica”. Estos amigos son, añade, quienes se atreven a decir la verdad y permiten que la otra persona pueda ser ella misma.

La publicación del psiquiatra invita a mirar las amistades desde una perspectiva menos ligada a la cantidad de tiempo compartido y más centrada en la calidad del vínculo. Porque, al final, una amistad puede demostrar su verdadero valor no cuando todo marcha bien, sino cuando aparecen las dudas, los problemas o los momentos difíciles y existe la confianza suficiente para afrontarlos juntos.

Temas Relacionados

Salud mentalSalud mental EspañaPsicologíaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

A partir de enero, quienes no acrediten 38 años y seis meses cotizados deberán esperar hasta los 67 años para acceder a la pensión completa, según el nuevo calendario oficial

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

‘El Hormiguero’ que arrasa fuera de España: así es ‘Furnicutele’, el sorprendente clon rumano del programa de Pablo Motos

La adaptación de Antena 1 mantiene las hormigas, los retos y buena parte de la estética del formato español, y ya presume de buenos datos de audiencia en Rumanía

‘El Hormiguero’ que arrasa fuera de España: así es ‘Furnicutele’, el sorprendente clon rumano del programa de Pablo Motos

Amnistía Internacional denuncia “tortura y tratos crueles” de militares españoles a los migrantes en Ceuta: “Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”

La ONG señala a unidades de Regulares y de la Legión y advierte de que “parecen responder a un patrón”

Amnistía Internacional denuncia “tortura y tratos crueles” de militares españoles a los migrantes en Ceuta: “Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”

Las revistas del corazón esta semana: los planes de boda de Tana Rivera y Roca Rey y la historia de amor de Brad Pitt e Inés de Ramón

Este miércoles, 30 de septiembre, también son protagonistas del kiosco Inés García, Adriana Abascal y Miguel Bernardeau

Las revistas del corazón esta semana: los planes de boda de Tana Rivera y Roca Rey y la historia de amor de Brad Pitt e Inés de Ramón

Manuel Costiña, chef Michelin, sobre cómo hacer una buena tortilla española: “Corta la patata de forma irregular”

El cocinero de Retiro da Costiña detalla los pasos clave para conseguir una textura jugosa sin caer en el extremo de quedar cruda

Manuel Costiña, chef Michelin, sobre cómo hacer una buena tortilla española: “Corta la patata de forma irregular”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Amnistía Internacional denuncia “tortura y tratos crueles” de militares españoles a los migrantes en Ceuta: “Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”

Amnistía Internacional denuncia “tortura y tratos crueles” de militares españoles a los migrantes en Ceuta: “Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”

La Audiencia de A Coruña condena a una aseguradora a pagar 6.823 euros a un hospital privado por los gastos médicos de dos heridas en un accidente de tráfico en Ferrol

Fátima Zahra el Mansouri se convierte en la primera mujer en ser primera ministra de Marruecos tras el nombramiento de Mohamed VI: “Es un momento histórico”

El investigador que lucha por el legado de Dalí en una plaza de Madrid: “Álvarez del Manzano lo destrozó, Almeida pasa y el Estado, que es su heredero universal, no hace nada”

El Ministerio de Vivienda aprueba dos ‘decretos Maricarmen’ mientras se gasta 110.000 euros para que su plantilla aprenda “habilidades blandas” mediante juegos

ECONOMÍA

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de septiembre

Nueva vuelta de tuerca del euríbor: se dispara en septiembre a máximos de dos años y encarece las hipotecas en 1.230 € anuales

Las ayudas al alquiler aprobadas por el Gobierno no llegarán a todos: depende de dónde vivan los inquilinos, y los de Madrid se quedarán fuera

El sector inmobiliario se rebela contra los decretos de Sánchez: “No solucionan la falta de oferta y cargan el problema en los propietarios”

DEPORTES

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”