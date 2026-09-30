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Las revistas del corazón esta semana: los planes de boda de Tana Rivera y Roca Rey y la historia de amor de Brad Pitt e Inés de Ramón

Este miércoles, 30 de septiembre, también son protagonistas del kiosco Inés García, Adriana Abascal y Miguel Bernardeau

Portadas de las revistas 30 de septiembre de 2026
Portadas de las revistas 30 de septiembre de 2026
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Las revistas del corazón llegan a los kioscos este miércoles, 30 de septiembre, con historias que abarcan desde conflictos familiares que llevan años sin resolverse hasta romances que miran hacia el futuro. Belén Esteban y Jesulín de Ubrique vuelven a ocupar un lugar destacado tras las últimas declaraciones de la colaboradora sobre la relación del torero con su hija, mientras que Brad Pitt, Tana Rivera y Roca Rey protagonizan algunas de las noticias más destacadas del panorama social.

‘Semana’

La portada de SEMANA pone el foco en uno de los conflictos familiares más prolongados de la crónica social española. Más de veinte años después de que comenzara la historia entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, la colaboradora ha vuelto a hablar de la relación del torero con Andrea Janeiro, su hija en común.

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Durante su intervención en ¡De Viernes!, Esteban aseguró que padre e hija llevan cuatro años sin verse y expresó su deseo de que el diestro se acerque a ella. “Me encantaría que conocieras a tu hija y la gran mujer que es”, afirmó. En la entrevista, además, recordó sus diferencias con Jesulín en relación con los gastos de su hija y habló de situaciones que, según su relato, vivió la joven durante su infancia en Ambiciones.

Portada revista Semana 30 de septiembre 2026
Portada revista Semana 30 de septiembre 2026

‘Lecturas’

La revista Lecturas dedica espacio a la visita de Brad Pitt al Festival de San Sebastián, donde el actor acaparó miradas junto a su pareja, Inés de Ramón.

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Además de sus apariciones públicas durante el certamen cinematográfico, la pareja aprovechó su estancia en España para disfrutar de planes privados. Entre ellos, una escapada a Madrid en la que, según la publicación, pudieron compartir tiempo con la familia de ella.

Portada revista Lecturas 30 de septiembre de 2026
Portada revista Lecturas 30 de septiembre de 2026

‘Diez Minutos’

La relación de Tana Rivera y Andrés Roca Rey protagoniza uno de los reportajes de Diez Minutos. La revista publica imágenes de una cena celebrada en Sevilla después de la corrida del torero en la Feria de San Miguel, una velada en la que la pareja estuvo acompañada por familiares y amigos.

Entre los asistentes se encontraban los padres y los hermanos del diestro, así como Francisco Rivera y Lourdes Montes. La cita dejó muestras de la buena relación entre ambas familias y de la etapa sentimental que atraviesan los protagonistas.

La publicación también apunta a que la pareja estaría preparando su boda para 2027, aunque los detalles del enlace se mantienen en privado. Tana ya había expresado en el pasado su deseo de celebrar una ceremonia discreta y alejada de grandes celebraciones.

Portada revista Diez Minutos 30 de septiembre de 2026
Portada revista Diez Minutos 30 de septiembre de 2026

‘¡HOLA!’

Por su parte, ¡HOLA! dedica su número a los Premios GEN ¡H!, una cita que reunió a cincuenta jóvenes figuras destacadas de distintos ámbitos. La revista ofrece imágenes del evento y entrevistas con algunos de sus protagonistas, entre ellos Gabriel Guevara, Marta Díaz, Ana Peleteiro, Oriol Cardona y Alba Díaz.

La publicación incluye también una conversación con Adriana Abascal, que aborda el final de su relación con Manuel Filiberto de Saboya. Además, recoge celebraciones familiares y sociales, como el bautizo de Élisabeth de Orleans y la boda de la hija de Pino Sagliocco.

Portada revista ¡Hola! 30 de septiembre de 2026
Portada revista ¡Hola! 30 de septiembre de 2026

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