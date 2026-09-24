Las pantallas y los ultraprocesados multiplican el riesgo de desarrollar síntomas del TDAH en la infancia

Un niño pequeño ve la televisión. (Canva)

Guardar

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) afecta a entre el 5 y el 7% de los niños españoles. Las causas para este trastorno son variadas, pero investigadores de la Universidad de Navarra apuntan que algunos de los síntomas del TDAH podrían estar relacionados con la dieta y el uso de pantallas.

Según los resultados del Proyecto Sendo, elaborado por el grupo de investigación de la Universidad de Navarra, con el apoyo de Fundación Mapfre, un mayor consumo de ultraprocesados y un mayor uso de las pantallas se asocia con el doble de probabilidad de cumplir criterios clínicos del TDAH.

PUBLICIDAD

La investigación ha analizado los hábitos de cerca de 600 niños y niñas de entre 4 y 5 años durante dos años y ha revelado que aquellos con peor alimentación y que pasaban más horas frente al ordenador, la televisión o la tablet tenían peores puntuaciones en las dimensiones de hiperactividad, relación con iguales, conducta prosocial e inatención.

“El TDAH tiene un origen complejo en el que intervienen factores genéticos y neurobiológicos, pero también determinados hábitos que forman parte del entorno en el que se desarrolla la infancia”, ha expresado Nerea Martín Calvo, especialista en pediatría y doctora por la Universidad de Navarra. Estudios como el Proyecto Sendo “nos permiten avanzar en el conocimiento de una relación que todavía necesita más investigación y observar estos hábitos antes de evaluar posteriormente los síntomas”, ha agregado.

PUBLICIDAD

El doble de probabilidades de TDAH

Un niño utiliza una tableta digital iluminada junto a empaques de alimentos procesados y tazones de fruta fresca en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante dos años, los investigadores siguieron las rutinas de 568 niños y niñas. La información sobre alimentación, actividad física, sedentarismo, sueño y otros aspectos relacionados con la salud se recogió mediante cuestionarios cumplimentados por los padres.

Los resultados después se midieron con dos herramientas: el Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), un cuestionario de 25 preguntas para valorar cinco dimensiones del comportamiento y el bienestar emocional y social de los niños; y la escala de TDAH de DuPaul, que se centra específicamente en la inatención y la hiperactividad/impulsividad. En total, un 10,9% de los niños mostraron indicios de TDAH.

Del conjunto de participantes, el 39% se pasaba más de una hora diaria frente a pantallas. Este hábito diario se asocia con un riesgo relativo de 1,22 de cumplir los criterios de posible TDAH. El riesgo se duplicaba (2,16) entre los niños que pasaban dos o más horas diarias frente a la pantalla.

PUBLICIDAD

Los errores con medicamentos para el TDAH entre niños se han cuadruplicado en 20 años

Respecto a la alimentación, los productos ultraprocesados supusieron el 37% de la ingesta energética diaria de todos los niños en el análisis. Entre aquellos con mayor consumo de ultraprocesados, el riesgo de TDAH se elevaba a 1,50 puntos en el SDQ y a 2,14 puntos en la escala de DuPaul. Los investigadores encontraron diferencias significativas en relación con la hiperactividad, las relaciones con los compañeros, la conducta prosocial y la inatención.

Los autores del informe recalcan que estos resultados no permiten establecer que estos hábitos sean la causa de los síntomas del TDAH ni del trastorno en sí, pues se trata de un estudio observacional y se necesitan mayores evidencias para establecer esta correlación. El objetivo ahora será replicar estos resultados, mejorar la medición objetiva de los hábitos infantiles y estudiar si su modificación produce cambios en la sintomatología del TDAH.

PUBLICIDAD

“La relevancia de estos resultados reside en que, por ejemplo, la alimentación y la exposición a pantallas son aspectos sobre los que las familias pueden actuar. Promover hábitos saludables, como priorizar una alimentación basada en alimentos frescos y limitar el tiempo frente a dispositivos electrónicos, puede formar parte de un enfoque integral para favorecer la salud y el bienestar infantil”, ha destacado Eva Arranz, médico de Fundación Mapfre.