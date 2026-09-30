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‘El Hormiguero’ que arrasa fuera de España: así es ‘Furnicutele’, el sorprendente clon rumano del programa de Pablo Motos

La adaptación de Antena 1 mantiene las hormigas, los retos y buena parte de la estética del formato español, y ya presume de buenos datos de audiencia en Rumanía

'Fornicutele' es la versión rumana de 'El Hormiguero'. (Antena 1)
'Fornicutele' es la versión rumana de 'El Hormiguero'. (Antena 1)
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El éxito de El Hormiguero no entiende de fronteras. El programa presentado por Pablo Motos se ha convertido en uno de los formatos de entretenimiento más reconocibles de la televisión española y, como ocurre con otros grandes productos televisivos, su fórmula también ha viajado a otros países. Una de las versiones que más está llamando la atención en los últimos meses se encuentra en Rumanía, donde el programa tiene incluso sus propias hormigas y conserva buena parte de las señas de identidad del espacio de Antena 3.

Se trata de Furnicutele, un talk-show de entretenimiento que se emite en Antena 1 y también puede seguirse a través de AntenaPLAY. La adaptación comenzó sus emisiones el pasado 20 de abril de 2026 y, desde entonces, ha ido ganando protagonismo en la televisión rumana. El programa ocupa la franja de lunes a viernes entre las 17:00 y las 19:00 horas y reproduce buena parte de la fórmula que los espectadores españoles llevan años asociando a El Hormiguero.

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La propia versión española ha puesto el foco en su recorrido internacional. Pablo Motos hablaba este lunes en directo sobre el éxito de la adaptación rumana y, antes de mostrar algunas imágenes del programa, presumía de sus resultados. “Hacemos El Hormiguero en Rumanía y El Hormiguero rumano es líder absoluto de audiencia”, aseguraba el presentador, dando paso a unas imágenes en las que las similitudes entre ambos formatos resultan especialmente evidentes.

Las hormigas también tienen su versión rumana

La adaptación no se limita a tomar como referencia la idea general del programa. Furnicutele mantiene también algunos de los elementos visuales y personajes que forman parte del universo de El Hormiguero. En lugar de Trancas y Barrancas, los espectadores rumanos tienen a Scamă y Blană, las dos hormigas que acompañan al presentador y participan en el desarrollo del espacio.

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A ellas se suman otros rostros vinculados a las distintas secciones del programa. Durante su primera temporada, la encargada de ponerse al frente de Furnicutele fue Denise Rifai, acompañada por Oase, responsable de los retos, y Radu Ciucă, colaborador de la sección de música y entretenimiento. De esta manera, el formato conserva también esa combinación de entrevistas, humor, pruebas y momentos más desenfadados que caracteriza al programa de Pablo Motos.

'Fornicutele' es la versión rumana de 'El Hormiguero'. (Antena 1)
'Fornicutele' es la versión rumana de 'El Hormiguero'. (Antena 1)

La adaptación rumana, además, no ha permanecido estática. Tras el parón del verano, Furnicutele regresó el pasado 7 de septiembre con cambios en su conducción. En esta segunda temporada, el encargado de tomar las riendas del programa es Cătălin Măruță, uno de los presentadores más conocidos de la televisión rumana. Su llegada ha coincidido con una evolución positiva de los datos de audiencia del espacio.

La fórmula que Antena 3 lleva años explotando en el access prime time español se ha trasladado a una franja diferente en Rumanía, pero mantiene elementos reconocibles para cualquiera que haya visto alguna vez el programa de Pablo Motos: un plató con una estética muy similar, las características hormigas, entrevistas a invitados y una sucesión de juegos, retos y secciones destinadas a mezclar entretenimiento y humor.

Un formato que ya había cruzado el Atlántico

Rumanía no es, además, el primer país en el que la marca de El Hormiguero ha intentado hacerse un hueco. El formato ya había despertado interés al otro lado del Atlántico cuando Will Smith adquirió los derechos del programa para llevarlo a Estados Unidos. Una muestra del alcance internacional que ha ido adquiriendo el espacio nacido en España.

'Fornicutele' es la versión rumana de 'El Hormiguero'. (Antena 1)
'Fornicutele' es la versión rumana de 'El Hormiguero'. (Antena 1)

En el caso rumano, la adaptación está demostrando que algunos de los ingredientes más reconocibles de El Hormiguero pueden funcionar también ante un público diferente. Antena Group ya destacaba en sus comunicaciones de la primera semana que algunas emisiones de Furnicutele habían conseguido situarse por delante de Pro TV, uno de sus principales competidores, en determinados intervalos de emisión.

Eso sí, la cadena rumana puntualizaba que esos datos correspondían al target de espectadores de entre 21 y 54 años residentes en entornos urbanos, por lo que no se trata de una medición global de toda la audiencia del país. Aun con esa precisión, el recorrido del programa ha permitido a la adaptación consolidarse en la parrilla de Antena 1 y continuar su aventura televisiva después del verano.

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