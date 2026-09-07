España

La ‘vuelta al cole’ arranca con protestas docentes tras un último curso marcado por huelgas y manifestaciones históricas

Más de ocho millones de estudiantes regresan esta semana a las aulas con movilizaciones ya convocadas y mesas de diálogo abiertas sobre ratios, horarios lectivos e inversión educativa

Manifestantes durante la celebración de una performance sorpresa relacionada con la huelga de profesores, a 29 de mayo de 2026, en Valencia. (Rober Solsona / Europa Press)
Manifestantes durante la celebración de una performance sorpresa relacionada con la huelga de profesores, a 29 de mayo de 2026, en Valencia. (Rober Solsona/Europa Press)
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La vuelta al cole de más de 8 millones de alumnos españoles comienza esta semana con el mismo telón de fondo con el que terminó el curso anterior: huelgas, protestas docentes y una negociación abierta sobre ratios, jornada e inversión educativa que condiciona el arranque en casi todas las comunidades autónomas.

Los primeros en regresar a las aulas han sido los alumnos de ESO y Bachillerato de Navarra, que volvieron el pasado viernes, mientras que la mayoría de comunidades ha fijado el arranque en los primeros días de esta semana. Los alumnos se enfrentan a un nuevo curso escolar y los profesores a uno marcado por sus reivindicaciones. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, explicaba en EFE que se trata de un inicio con “un intenso clima reivindicativo y de movilización de los centros y la comunidad educativa”.

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Su organización reclama elevar la inversión educativa hasta el 6% del PIB y sumar más apoyos especialistas y recursos para inclusión y atención a la diversidad. Los sindicatos no han esperado a que el curso eche a andar para anunciar movilizaciones en varios territorios.

Qué comunidades empiezan el curso con huelgas y protestas docentes

En Cataluña, Ustec·Stes y CGT Ensenyament han impulsado una huelga para el 8 de septiembre, el mismo día en que los alumnos catalanes regresan a clase. Será la primera comunidad autónoma en estrenar el curso con paro docente. Los sindicatos USTEC·STEs, CGT, Intersindical, CNT y COS han convocado una movilización en la jornada inaugural al sostener que “es necesario un acuerdo para blindar una educación pública, inclusiva y en catalán”.

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La consellera de Educación y FP de la Generalitat catalana, Esther Niubó, se reunió el pasado jueves con las entidades convocantes. El conflicto catalán se suma a otros frentes ya anunciados en distintos puntos del país.

Profesores manifestándose durante una concentración de sindicatos educativos por la huelga de guarderías, a 7 de mayo de 2026, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)
Profesores manifestándose durante una concentración de sindicatos educativos por la huelga de guarderías, a 7 de mayo de 2026, en Barcelona. (David Zorrakino/Europa Press)

En la Comunidad Valenciana, los sindicatos docentes han convocado manifestaciones en Valencia, Castellón y Alicante para el 12 de septiembre. La protesta llega después de que el 11 de junio se suspendiera la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que el nuevo curso “debe empezar” con “normalidad” y ha pedido “preservar y garantizar siempre la educación de los jóvenes”.

En la Comunidad de Madrid, CCOO y UGT han anunciado una huelga indefinida del profesorado y del personal de la educación pública a partir del 14 de octubre, mientras CSIF ha fijado una primera movilización el 16 de septiembre ante el Ministerio de Educación.

El mapa de protestas se extiende también a Andalucía, donde habrá un paro el 11 de noviembre, y a Baleares, donde CCOO, UGT y STEI han anunciado un nuevo ciclo de movilizaciones. Ese calendario comenzará el 9 de septiembre con una jornada de protesta, seguirá el día 10 con concentraciones y, por ahora, culminará con una huelga general del sector el 6 de octubre.

Despedidos por vacaciones: miles de empleados de la educación se van al paro en el verano de 2024 pese a la reforma laboral.

Las reformas que siguen pendientes

El conflicto laboral se solapa con dos negociaciones de alcance estatal. Los docentes esperan mejoras salariales y de condiciones de trabajo por parte de los gobiernos autonómicos, mientras el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes negocia con los sindicatos nuevas normas para rebajar ratios en todas las etapas, incluida la educación de cero a tres años y la FP básica.

En septiembre retoma su tramitación el proyecto de ley que reduciría el número de alumnos por clase en primaria y secundaria, con un máximo de 22 y 25 estudiantes respectivamente, y rebajaría la jornada docente hasta topes de 23 horas y 18 horas. La norma debe superar aún enmiendas, debate y votación.

La publicación precisa que esa ley necesita mayoría tanto en el Congreso como en el Senado, un requisito que puede complicar su recorrido en un año electoral. El presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, ha advertido de que “el riesgo es que la educación vuelva a quedar atrapada en el ruido político y que el profesorado pague, un curso más, la factura de la parálisis”.

Los sindicatos piden además acelerar las mesas de trabajo del Estatuto Docente. Ese texto debe abordar la reforma del sistema de oposiciones, la equiparación de los maestros al nivel A1, la jubilación voluntaria, la reducción de jornada para el profesorado mayor de 55 años y medidas para contener la burocracia.

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