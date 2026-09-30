El precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este jueves 1 de octubre.

Al cambiar constantemente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 1 de octubre

Precio medio: 152.01 euros por megavatio hora

Precio más alto: 242.24 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 39.06 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 1 de octubre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 190.04 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 194.07 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 183.41 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 184.78 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 179.42 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 174.04 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 194.73 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 214.44 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 211.26 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 189.58 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 126.14 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.07 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 48.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 42.6 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 39.06 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 44.78 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 60.73 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 87.73 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 148.04 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 212.99 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 242.24 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 221.44 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 202.36 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 181.29 euros por megavatio hora.