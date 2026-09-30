El precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este jueves 1 de octubre.
Al cambiar constantemente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.
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Precio de la energía eléctrica
Día: 1 de octubre
Precio medio: 152.01 euros por megavatio hora
Precio más alto: 242.24 euros por megavatio hora
Precio más bajo: 39.06 euros por megavatio hora
El precio de la electricidad cada hora
A lo largo de este jueves 1 de octubre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 190.04 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 194.07 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 183.41 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 184.78 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 179.42 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 174.04 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 194.73 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 214.44 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 211.26 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 189.58 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 126.14 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.07 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 48.01 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 42.6 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 39.06 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 44.78 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 60.73 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 87.73 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 148.04 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 212.99 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 242.24 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 221.44 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 202.36 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 181.29 euros por megavatio hora.
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