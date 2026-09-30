España

Los caseros tendrán que justificar los contratos temporales y no podrán encadenarlos: las nuevas normas para los alquileres de corta duración y por habitaciones del decreto de vivienda

La reforma fija además que la suma de lo que pagan los inquilinos por sus habitaciones no podrá superar el precio del alquiler de toda la vivienda, refuerza las garantías frente a desperfectos y fija la prioridad de quien vive en el piso en caso de ventas de la propiedad

El BOE ha publicado este miércoles el real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros con nuevas medidas sobre vivienda
Guardar

Más allá de la congelación de rentas y la renovación automática de los contratos, los nuevos decretos de vivienda endurecen las condiciones de los alquileres de temporada y regulan por primera vez de forma específica los contratos por habitaciones. La reforma, aprobada en un contexto de fuerte presión social por la crisis de acceso a la vivienda, que se ha intensificado con la acampada en la Puerta del Sol siguiendo el desahucio de Maricarmen Abascal pero ya estaba latente entre colectivos que denunciaban el aumento de los abusos en alquileres de corta duración, obliga a justificar los contratos temporales y limita la posibilidad de encadenarlos para evitar las protecciones del alquiler habitual. También establece límites para el alquiler por habitaciones, refuerza las garantías de los inquilinos y prevé nuevas obligaciones para propietarios y plataformas de alquiler.

A partir de su aprobación, los contratos de temporada deberán indicar expresamente el motivo por el que el alquiler es temporal. Esa causa tendrá que ser real y poder acreditarse, y será el propietario quien deba demostrarla. Si no existe una causa suficiente, el contrato perderá su consideración de alquiler temporal y pasará a estar sometido al régimen del alquiler de vivienda habitual desde el momento de su firma.

PUBLICIDAD

Límites de duración y freno a los contratos encadenados

Los alquileres temporales tendrán una duración mínima de 31 días y, como regla general, no podrán superar los 12 meses. La excepción se produce cuando la causa que justificó la temporalidad continúa vigente después de ese periodo.

Varias personas continúan acampando en Madrid por considerar insuficiente el decreto. (Europa Press)
Varias personas continúan acampando en Madrid por considerar insuficiente el decreto. (Europa Press)

La reforma también trata de evitar que se utilicen varios contratos consecutivos para mantener una relación de alquiler temporal de forma indefinida. Si un contrato supera los 12 meses sin una causa que lo justifique, o si se suceden más de dos contratos temporales entre las mismas partes sobre la misma vivienda, el primero se considerará un alquiler de vivienda habitual desde su inicio, con las protecciones correspondientes.

PUBLICIDAD

El alquiler por habitaciones queda sometido a nuevos límites

Además, la reforma incorpora por primera vez una regulación específica del alquiler parcial de habitaciones o estancias. La principal novedad es que la suma de las rentas de todas las habitaciones alquiladas simultáneamente en una misma vivienda no podrá superar el precio que tendría el alquiler de la vivienda completa. En las zonas declaradas de mercado residencial tensionado se aplican además los límites establecidos por el sistema de índices de precios de referencia. Tanto el alquiler de la vivienda completa como la suma de los contratos por habitaciones deberán respetar esos topes.

Quedan fuera de esta regulación las cesiones de habitaciones realizadas sin ánimo de lucro por entidades del tercer sector dentro de programas de acogida o inclusión de personas vulnerables, mientras estén vigentes esos programas.

Más obligaciones para los propietarios y garantías para los inquilinos

La nueva norma también impide que los gastos de gestión inmobiliaria asociados a la formalización del contrato recaigan sobre el inquilino en cualquier tipo de alquiler. Tampoco podrán trasladársele los impuestos vinculados a la vivienda, salvo cuando tenga legalmente la condición de obligado tributario. Adicionalmente, se refuerza la protección ante problemas que afecten a la habitabilidad. Si el propietario no responde en un plazo concreto (15 días en el caso de alquiler de régimen general y 5 días para contratos en modalidad temporal) a una solicitud de reparación que incluya un presupuesto, el inquilino podrá realizar la obra y descontar su coste de la renta.

Al finalizar el contrato deberá firmarse además un documento que deje constancia del estado de la vivienda en el momento de la entrega. Si no existe, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el inmueble fue devuelto en buenas condiciones.

Isabel Rodríguez defiende los decretos de vivienda y critica al PP por no apoyar las medidas.

El derecho del inquilino a adquirir la vivienda antes que otros compradores también se amplía a determinados casos de venta conjunta de varios inmuebles, siempre que la vivienda pueda identificarse jurídicamente de forma independiente. Además, las partes ya no podrán pactar que el inquilino renuncie a este derecho.

Más presión fiscal al alquiler turístico y nuevas sanciones para las plataformas

La reforma también introduce cambios que afectan a los alquileres turísticos. El IVA reducido del 10% se extiende a los apartamentos y viviendas turísticas alquilados por periodos inferiores a 30 noches que hasta ahora estaban exentos, salvo cuando se trate de la residencia habitual del propietario. Además, los ayuntamientos de zonas tensionadas podrán aplicar recargos de hasta el 150% en el IBI a los propietarios que tengan cuatro o más viviendas destinadas a uso turístico.

Las plataformas digitales de alquiler de corta duración también quedan sujetas a un nuevo régimen de sanciones, con infracciones leves, graves y muy graves cuando incumplan sus obligaciones de intercambio de información con la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.

Por último, estas medidas estatales no sustituyen las normas que las comunidades autónomas hayan aprobado o puedan aprobar sobre los alquileres de temporada y por habitaciones. Esas regulaciones seguirán siendo aplicables dentro de sus respectivos territorios.

Temas Relacionados

ViviendaalquileresMercado InmobiliarioGobierno de EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

Cómo evitar que las chinches entren en casa en otoño e invierno: métodos simples y caseros para protegerse de estos insectos

Con la llegada de las bajas temperaturas, algunos insectos buscan refugio dentro de las viviendas, aunque no todos lo hacen del mismo modo ni por las mismas razones

Cómo evitar que las chinches entren en casa en otoño e invierno: métodos simples y caseros para protegerse de estos insectos

Los decretos de vivienda incluyen también medidas para los caseros: así se beneficiarán los propietarios si el Congreso los convalida

Reducciones en el IRPF, exenciones tributarias y vías legales para esquivar las indemnizaciones, son algunas de las ventajas

Los decretos de vivienda incluyen también medidas para los caseros: así se beneficiarán los propietarios si el Congreso los convalida

Estos son los festivos que quedan en 2026: puentes y días no lectivos

El calendario anual todavía reserva cuatro festivos nacionales para todos los españoles

Estos son los festivos que quedan en 2026: puentes y días no lectivos

Cerca de un centenar de menores marroquíes no acompañados se concentra en El Trampolín para exigir un centro de acogida y dejar de vivir en chabolas

La concentración comenzó en torno a las 10:15 horas junto a las escolleras de la zona. Los jóvenes mostraron pancartas con mensajes como “Solo queremos una cosa. Que España proteja a los menores

Cerca de un centenar de menores marroquíes no acompañados se concentra en El Trampolín para exigir un centro de acogida y dejar de vivir en chabolas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez se disculpa con Macron por el rechazo del PP al Tratado de Amistad entre España y Francia y asegura que se acabará aprobando

Pedro Sánchez se disculpa con Macron por el rechazo del PP al Tratado de Amistad entre España y Francia y asegura que se acabará aprobando

Vivas cuenta a la jueza que intentó contactar hasta diez veces con Sánchez antes de la entrada masiva de migrantes y que solo le cogió el teléfono en tres ocasiones

Lituania se abre a pagar para tener tropas estadounidenses de forma permanente o una base militar en su territorio

Puso su camper a la venta en internet y perdió 45.000 euros: un estafador mostró un justificante falso de transferencia y la revendió por 25.000 euros dos días después

Ayuso gana la primera batalla a Sánchez y abre expediente para que el coro infantil del ‘Valle de los Caídos" sea declarado Bien de Interés Cultural a pesar del voto en contra de Cultura

ECONOMÍA

Los decretos de vivienda incluyen también medidas para los caseros: así se beneficiarán los propietarios si el Congreso los convalida

Los decretos de vivienda incluyen también medidas para los caseros: así se beneficiarán los propietarios si el Congreso los convalida

La letra pequeña del decreto contra los fondos buitre: podrán seguir comprando vivienda por el 70% de su valor y desahuciar a inquilinos que no cumplan condiciones

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El casero tendrá que pagar 12 mensualidades de indemnización al inquilino si rompe el contrato de alquiler sin causa justificada

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

DEPORTES

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”