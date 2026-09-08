Vuelta al cole 2026-2027 en Melilla: todas las fechas clave del año académico

Vuelta al cole en Galicia. (Magnific)

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Los estudiantes españoles han comenzado a volver a las aulas esta semana para comenzar un nuevo curso escolar. Los primeros fueron los andaluces más pequeños (0-3 años), los navarros y los madrileños, pero esta semana les toca el turno a los melillenses.

La ciudad autónoma dará inicio al nuevo año académico este 9 de septiembre, pasada la fiesta de Nuestra Señora de la Virgen de la Victoria. Desde Educación Infantil a Bachillerato, los estudiantes retomarán las clases a partir del miércoles en Melilla.

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Se les unirán los alumnos de Formación Profesional y Escuelas de Arte la semana que viene, el lunes 14 de septiembre. Posteriormente, el 24 de septiembre, comenzarán los cursos en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), Conservatorio y del Centro de Adultos (CEPA).

Festivos y vacaciones escolares en Melilla

La primera semana de clases se quedará corta para los estudiantes de la ciudad autónoma, pues el viernes 17 de septiembre tendrán su primer día festivo, con motivo del Día de Melilla. Después, tendrán que esperar hasta el lunes 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España, para descansar.

El calendario escolar marca dos días de libre disposición en 2026: el 21 de septiembre y el 2 de noviembre, coincidiendo con el festivo por el Día de Todos los Santos.

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Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver

El 7 y 8 de diciembre estarán marcados como festivos por el Puente de la Constitución, constituido por el Día de la Constitución, que este año se pasa al lunes; y la Festividad de la Inmaculada Concepción. Los estudiantes despedirán el primer trimestre con las vacaciones de Navidad, del 23 de diciembre al 8 de enero.

Para el segundo trimestre, los melillenses tendrán un descanso con motivo del fin del Ramadán, programado para el 9 de marzo. Continuarán las clases con normalidad hasta el inicio de la Semana Santa, con vacaciones entre el 22 de marzo y el 4 de abril.

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El tercer trimestre empezará el lunes 5 de mayo y se alargará hasta el 23 de junio. Entre medias, los estudiantes tendrán un festivo más por la fiesta musulmana del Sacrificio (Eid al-Adha), el 17 de mayo.

Una vuelta al cole más cara

La vuelta al cole comienza en España a partir de este 3 de septiembre. (Magnific)

La vuelta al cole será este curso 2026-2027 la más cara para las familias españolas: equipar a cada alumno con libros de texto y uniforme costará de media 429,28 euros, un 1,73% más que en el año académico 2025-2026, según el informe anual de Banqmi, comparador financiero de iAhorro.

De media, cada familia pagará 7,30 euros más por hijo que hace un año, cuando el desembolso medio fue de 421,98 euros. El estudio sitúa los uniformes escolares como la partida más cara del inicio de curso, con 234,30 euros por alumno.

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El estudio detalla que los libros de texto también se encarecen, aunque menos: pasan de 192,26 a 194,98 euros de media, una subida del 1,42%. La consecuencia es que más de la mitad del presupuesto total por estudiante se destina a la ropa escolar. A diferencia de los manuales, que en muchas comunidades autónomas se benefician de programas de préstamo, gratuidad o reutilización, el coste del uniforme recae íntegramente sobre las familias.