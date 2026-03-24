España

Un niño de 4 años llama a emergencias porque su madre se desmaya por una intoxicación

La mujer había perdido el conocimiento por una fuga de monóxido de carbono en su vivienda

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Un niño de 4 años
Un niño de 4 años salva a su madre al responder al teléfono. Freepik

Un niño de cuatro años se encontraba en casa con su madre cuando una fuga de monóxido de carbono hizo que ella perdiera el conocimiento. En ese momento, el menor fue fundamental para que los servicios de emergencia pudieran intervenir a tiempo y salvarle la vida. Al recibir la llamada, el niño contestó al teléfono y relató lo sucedido, lo que permitió la rápida actuación de los bomberos.

El suceso ocurrió en una localidad de la provincia italiana de Rovigo. La ausencia inesperada de la mujer en su puesto de trabajo alertó a su jefe, que, al no lograr contactar con ella, decidió avisar al servicio de emergencias Suem 118. Cuando los sanitarios llamaron a la vivienda, fue el propio niño quien respondió, ya que en ese momento era la única persona que se encontraba junto a su madre.

La enfermera de la central de emergencias supo mantener la calma durante la conversación con el menor y obtener información esencial. El niño explicó que su madre “estaba en el suelo”, lo que permitió deducir que había perdido el conocimiento. Esto activó el protocolo de actuación y facilitó la movilización de bomberos y sanitarios hasta la vivienda.

La mujer se desmayó por
La mujer se desmayó por una intoxicación con monóxido de carbono. (Shutterstock)

Al llegar al domicilio, los bomberos utilizaron un sensor que detectó la presencia de monóxido de carbono en el ambiente. Este gas, incoloro e inodoro, habría sido el causante de que la mujer se desmayara. El niño, pese a haber estado expuesto, no presentaba síntomas de intoxicación ni dificultades respiratorias, algo que los médicos atribuyen a la diferente sensibilidad de cada persona frente a este gas.

Tanto la madre como el menor fueron trasladados al hospital Santa Maria Regina degli Angeli, en Adria. Las pruebas médicas confirmaron niveles bajos de monóxido en sangre y ambos recibieron el alta esa misma tarde en buen estado, con diagnóstico de sospecha de intoxicación leve.

El niño y su madre se habían intoxicado con monóxido de carbono

“El suceso ocurrido el lunes pone de manifiesto, una vez más, el valor humano y profesional de nuestros operadores, auténticos referentes para la seguridad de la comunidad”, destacó el director general de la Usl Polesana, Mauro Filippi, en relación con la actuación del personal sanitario, según recoge Corriere del Veneto. Filippi agradeció la rapidez y eficacia del equipo del Suem 118, que supo gestionar con gran destreza una situación crítica.

El monóxido de carbono fue
El monóxido de carbono fue el causante de que la mujer se desmayara. (Getty Images)

Mientras tanto, técnicos especializados continúan inspeccionando la vivienda para determinar el origen exacto de la fuga. El monóxido de carbono se genera por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono y, en espacios mal ventilados, puede resultar letal en pocos minutos al impedir que la sangre transporte oxígeno a los órganos.

En concentraciones elevadas, este gas se une a la hemoglobina, provocando anoxia cerebral y, en los casos más graves, la muerte tras una rápida pérdida de conciencia, convulsiones y coma. En esta ocasión, afortunadamente, todo quedó en un susto.

Este caso pone de relieve la importancia de contar con detectores de gases tóxicos en el hogar y de mantener vías de comunicación abiertas con el entorno. La reacción del niño al contestar el teléfono y la claridad de sus respuestas resultaron determinantes para que los servicios de emergencia pudieran actuar a tiempo.

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