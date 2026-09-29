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La Justicia amnistía a la independentista Marta Rovira e Illa espera que Puigdemont esté en el próximo debate del Parlament

La Audiencia de Barcelona ha cerrado la causa por desobediencia contra la dirigente de ERC, mientras el presidente catalán ha pedido ejecutar la ley sin demoras

Marta Rovira recibe la amnistía por el 1-O (Kike Rincón - Europa Press)
Marta Rovira recibe la amnistía por el 1-O (Kike Rincón - Europa Press)
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La Audiencia Provincial de Barcelona ha acordado este martes aplicar la amnistía a la dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Marta Rovira en la causa abierta por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

La resolución coincide con el inicio del debate de política general en el Parlament, donde el presidente catalán, Salvador Illa, ha pedido que la ley se ejecute sin nuevas demoras y ha expresado su deseo de que Carles Puigdemont participe en la próxima sesión de la Cámara.

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El tribunal ha concluido que el caso de Rovira forma parte del ámbito objetivo de la ley de amnistía y que no concurre ninguno de los supuestos que impedirían su aplicación. La exsecretaria general de ERC estaba procesada por un delito de desobediencia relacionado con el proceso independentista.

Illa reclama cerrar las causas pendientes del procés

Rovira no fue juzgada junto a otros dirigentes del procés porque se encontraba en Ginebra, Suiza. Después de la derogación del delito de sedición, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena impulsó su procesamiento por desobediencia.

Al no ostentar un cargo aforado, la decisión sobre una eventual apertura de juicio o la aplicación de la amnistía quedó en manos de la Audiencia de Barcelona. Durante su discurso ante el Parlament de Cataluña, Illa ha sostenido que la ley de amnistía cuenta con el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Constitucional.

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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante una rueda de prensa. (Jorge Armestar - Europa Press)
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante una rueda de prensa. (Jorge Armestar - Europa Press)

“Su aplicación es de obligado cumplimiento, sin más dilaciones”, ha afirmado el presidente de la Generalitat. El dirigente socialista ha defendido que la norma debe aplicarse de acuerdo con el diseño aprobado por el poder legislativo, pese a las reticencias y el escepticismo que ha generado desde su entrada en vigor.

Illa ha afirmado que Cataluña “hace tiempo que decidió mirar hacia adelante” y ha vinculado esa idea con la necesidad de cerrar los procedimientos derivados del proceso independentista que aún afectan a dirigentes políticos catalanes.

La incógnita sobre el futuro parlamentario de Puigdemont

El jefe del Ejecutivo catalán ha manifestado su deseo de que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, pueda tomar parte en el próximo debate que celebre el Parlament.

Puigdemont mantiene su condición de diputado autonómico, por lo que si se concreta su regreso a Cataluña y su participación presencial en la Cámara, deberá definir qué lugar ocupará dentro de la actividad parlamentaria de Junts. Una de las incógnitas es si asumirá formalmente el papel de jefe de la oposición o si optará por renunciar a su escaño.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que respeta la justicia pero que sabe "distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es", en alusión a las investigaciones judiciales al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y las que implican al PSOE.

Illa también ha mencionado al presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien continúa inhabilitado para ejercer cargos públicos. El presidente catalán ha señalado que espera que se restituyan sus derechos de participación política y cívica.

En su intervención ha incluido al exconsejero Lluís Puig, al presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, y al resto de los encausados por el procés. La resolución sobre Rovira supone un nuevo paso en la aplicación judicial de la ley de amnistía a causas vinculadas al referéndum del 1-O.

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