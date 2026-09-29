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Cómo envejecen los espermatozoides: un estudio alerta de que los hombres mayores acumulan más mutaciones en los testículos de lo que se pensaba

La investigación observar con detalle cómo envejece el material genético que puede transmitirse a la siguiente generación

Espermatozoides
Imagen ilustrativo de varios espermatozoides (Freepik)
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El paso del tiempo deja huella en el ADN de las células reproductivas masculinas, pero lo hace de una manera más compleja de lo que se pensaba. Un estudio liderado por el Wellcome Sanger Institute y el King’s College London ha descubierto que entre el 3% y el 5% de los espermatozoides de hombres de mediana y avanzada edad contienen mutaciones potencialmente causantes de enfermedades, una proporción hasta tres veces superior a la prevista por los modelos genéticos tradicionales.

La investigación, publicada en Nature, identifica 40 genes sometidos a un proceso de selección positiva durante la formación de los espermatozoides, de entre los cuales, 31 de ellos no habían sido relacionados anteriormente con este fenómeno. El trabajo se basa en el análisis de 81 muestras de esperma de 57 hombres de entre 24 y 75 años, además de 119 muestras de sangre de otros 63 participantes. Para detectar alteraciones extremadamente infrecuentes, los investigadores recurrieron a NanoSeq, una técnica de secuenciación capaz de identificar mutaciones con una precisión muy superior a la de los métodos convencionales.

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El resultado permite observar con detalle cómo envejece el material genético que puede transmitirse a la siguiente generación. El esperma acumula alrededor de 1,67 mutaciones por año por genoma, una tasa muy inferior a la observada en la sangre. Sin embargo, algunas de esas mutaciones no permanecen simplemente como cambios aislados: pueden proporcionar una ventaja a las células que las contienen.

Mutaciones dentro de los testículos

Ese mecanismo es clave para entender los resultados. Las células madre que producen los espermatozoides pueden adquirir determinadas mutaciones que favorecen su expansión dentro de los testículos. Con el tiempo, los clones portadores de esas alteraciones pueden multiplicarse y representar una proporción mayor de los espermatozoides que finalmente se eyaculan. Es un proceso conocido como selección positiva.

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Los investigadores encontraron que este fenómeno se intensifica con la edad. En los hombres de 26 a 42 años, las mutaciones se comportaban prácticamente como cabría esperar por azar. En cambio, la señal de selección era mayor entre los participantes de 59 a 74 años.

La consecuencia más relevante aparece al analizar las variantes potencialmente patogénicas. De hecho, los modelos tradicionales estimaban que alrededor del 0,7% del esperma de un hombre de 30 años y el 1,6% del de uno de 70 años contendría este tipo de alteraciones. Los datos obtenidos son considerablemente superiores: aproximadamente un 2% a los 30 años y un 4,5% a los 70.

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La mutación no implica un riesgo de transmisión inmediato

El hallazgo no significa, sin embargo, que un determinado porcentaje de los hijos de hombres mayores vaya a desarrollar una enfermedad. Una mutación presente en un espermatozoide solo puede transmitirse si ese espermatozoide fecunda el óvulo, y aun entonces el embrión puede no ser viable o la variante no producir necesariamente una enfermedad. Por tanto, la proporción de espermatozoides portadores no equivale directamente al riesgo de nacimiento de un hijo afectado.

El estudio tampoco encontró una relación estadísticamente significativa entre la carga de mutaciones del esperma y tres factores analizados: tabaquismo, consumo de alcohol e índice de masa corporal. En la sangre, en cambio, el tabaco y el alcohol sí mostraron efectos sobre determinadas mutaciones. Los autores advierten que serán necesarios estudios con muestras mayores y poblaciones más diversas para confirmar estos resultados.

Más allá de sus posibles implicaciones para el asesoramiento genético, el estudio plantea una cuestión fundamental para la genómica: las mutaciones que favorecen la expansión de ciertas células germinales pueden alterar las estimaciones utilizadas para calcular el riesgo hereditario de algunas enfermedades. Comprender este mecanismo podría ayudar a interpretar mejor las mutaciones que aparecen espontáneamente en los hijos y a perfeccionar los modelos que describen cómo cambian nuestros genes a lo largo de generaciones.

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