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5 ejercicios para aliviar el dolor de espalda en casa para mayores de 50 años

Si las molestias persisten o empeoran con la actividad cotidiana, conviene consultar con un profesional sanitario

Mujer con dolor de espalda (Shutterstock)
Mujer con dolor de espalda (Shutterstock)
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A partir de los 50 años, es habitual notar que la espalda necesita más cuidados. La pérdida progresiva de masa muscular, la menor movilidad y los cambios asociados al envejecimiento pueden favorecer la aparición de rigidez, tensión y molestias en la zona lumbar. A esto se suman hábitos como pasar muchas horas sentado o llevar una vida poco activa.

Mantenerse físicamente activo puede ser una de las claves para conservar la movilidad y la autonomía con el paso de los años. No es necesario realizar ejercicios intensos: determinados movimientos sencillos pueden ayudar a trabajar la flexibilidad, fortalecer la musculatura que sostiene la columna y mantener una mayor movilidad en el día a día.

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Los profesionales del RP Centro de Fisioterapia Avanzada proponen cinco ejercicios sencillos que pueden incorporarse a la rutina de las personas mayores de 50 años para cuidar la espalda. Son movimientos que pueden realizarse en casa, siempre adaptándolos a la condición física de cada persona y evitando forzar si aparece dolor o aumenta alguna molestia.

Estiramiento de gato y vaca

Este ejercicio busca movilizar de forma suave la columna vertebral. Para realizarlo hay que colocarse a cuatro patas, con las manos alineadas aproximadamente con los hombros y las rodillas situadas bajo las caderas. Desde esta posición, se arquea lentamente la espalda hacia arriba, llevando la cabeza hacia abajo, como si se imitara la postura de un gato. Después se invierte el movimiento: se baja el abdomen, se eleva suavemente el pecho y se dirige la cabeza y el cóccix hacia arriba.

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El movimiento debe hacerse de manera controlada y coordinado con la respiración. Desde RP Centro de Fisioterapia Avanzada recomiendan realizar unas 10 repeticiones, cuyo objetivo es el de favorecer la movilidad de la columna y reducir la sensación de tensión acumulada.

Estiramiento del piriforme

El segundo ejercicio se centra especialmente en la zona de los glúteos y las caderas. Para comenzar, hay que tumbarse boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. A continuación, se coloca el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda, formando una especie de figura de cuatro con las piernas. Sujetando la parte posterior del muslo izquierdo, se acerca suavemente la pierna hacia el pecho. La posición se mantiene durante unos 30 segundos antes de cambiar de lado.

Este estiramiento puede ayudar a disminuir la tensión en la zona de la cadera y los glúteos y, según la propuesta de la clínica, puede resultar útil como parte del trabajo destinado a aliviar las molestias asociadas a la zona lumbar y al nervio ciático.

Puente

El puente es un ejercicio de fortalecimiento que implica principalmente la musculatura de los glúteos, el abdomen y la zona lumbar. Para hacerlo, hay que tumbarse boca arriba, flexionar las rodillas y apoyar los pies en el suelo, aproximadamente separados a la anchura de las caderas. Desde ahí, se elevan lentamente las caderas hacia el techo mientras se contraen los glúteos y se mantiene activa la musculatura abdominal. Después de mantener la posición durante unos cinco segundos, se desciende de forma controlada.

La propuesta de los fisioterapeutas del RP Centro de Fisioterapia Avanzada es realizar unas 10 repeticiones. El fortalecimiento de esta musculatura puede contribuir a proporcionar mayor estabilidad y soporte a la columna.

Plancha

La plancha permite trabajar la musculatura del tronco, fundamental para mantener la estabilidad corporal. Para realizarla, hay que apoyar los antebrazos en el suelo y extender las piernas, procurando mantener el cuerpo alineado desde la cabeza hasta los pies. Durante el ejercicio es importante evitar tanto que las caderas se hundan como elevar demasiado la pelvis. La posición puede mantenerse entre 30 segundos y un minuto, dependiendo de la capacidad de cada persona.

Además de trabajar la musculatura abdominal, este ejercicio busca mejorar la estabilidad general del cuerpo, un aspecto relevante en el cuidado de la espalda.

El dolor de espalda es una de las principales causas de consulta médica y ausentismo laboral a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estiramiento de isquiotibiales

El último ejercicio se dirige a la musculatura posterior de los muslos. Hay que sentarse en el suelo con una pierna extendida y la otra flexionada, de manera que la planta del pie quede apoyada contra la parte interna del muslo contrario. Desde esta posición, el tronco se inclina hacia delante desde las caderas, intentando acercarse al pie de la pierna estirada sin realizar movimientos bruscos. El estiramiento se mantiene durante unos 30 segundos y después se cambia de pierna.

Según RP Centro de Fisioterapia Avanzada, trabajar la flexibilidad de los isquiotibiales puede ayudar a reducir la tensión en la zona lumbar y mejorar la movilidad de la cadena posterior.

La regularidad es importante para obtener beneficios de cualquier rutina de ejercicios, pero el dolor de espalda no siempre tiene el mismo origen y estos movimientos no sustituyen una valoración profesional. Si las molestias persisten, empeoran o interfieren con la actividad cotidiana, conviene consultar con un profesional sanitario que pueda determinar su causa y recomendar el tratamiento más adecuado.

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