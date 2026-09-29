Exigen al Gobierno que apruebe medidas de seguridad urgentes para las balsas de riego: “Son trampas mortales para la fauna y las personas”

Balsa de riego de Finestrat, en Alicante. (GVA/Europa Press)

Guardar

Este verano, una hembra de lince ibérico y sus dos cachorros murieron ahogados en una balsa de riego ubicada en la localidad de Hellín, en Albacete. Urze, la madre de las dos crías, había sido liberada en el marco del proyecto Lynx Connect y formaba parte del programa de recuperación de esta especie emblemática en Castilla-La Mancha.

Esta tragedia, que las asociaciones denunciaron que era evitable, no es única. Cada año, miles de animales mueren en las balsas de riego, que se convierten en trampas mortales para la fauna tanto si están llenas (por ahogamiento) como vacías (por inanición, deshidratación, insolación, agotamiento o lesiones provocadas al intentar escapar de ellas). Son invertebrados, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. También personas, pues a veces se convierten en víctimas de una estructura que no cuenta con vías de escape.

PUBLICIDAD

Las asociaciones de protección de la naturaleza WWF y GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), ante esta situación que se repite cada año, han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que reactive con urgencia el procedimiento para aprobar el Real Decreto sobre las normas de seguridad para las balsas de riego.

Imagen de los perros rescatados de una balsa de riego. (Guardia Civil/Europa Press)

“Es totalmente inaceptable que algunas personas y miles de animales sigan muriendo ahogados en balsas y otras infraestructuras de riego por la falta de una reglamentación específica que obligue a aplicar unas sencillas medidas de seguridad”, señala Luis Suárez, coordinador de Conservación de WWF España.

PUBLICIDAD

31 personas y millones de animales ahogados

A falta de un censo oficial, se estima que en España hay cerca de 100.000 balsas de agua en las que podrían morir hasta un millón de animales cada año. Entre ellos se encuentran más linces ibéricos aparte de Urze y sus cachorros, así como distintas especies de aves rapaces amenazadas.

Además, desde 2010, según los datos recopilados por las asociaciones, han muerto 31 personas ahogadas en balsas de riego, de las cuales siete eran menores. Principalmente las víctimas pertenecen al sector agrario o son personas que intentaban rescatar a otras o a sus animales domésticos.

GREFA y WWF piden a Transición Ecológica medidas urgentes para evitar que las balses de riego sean "trampas mortales". (WWF y GREFA/Europa Press)

Sobre este problema llevan alertan desde hace años las organizaciones ambientalistas, pero también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En 2021, la Fiscalía General del Estado destacó la gravedad de la mortalidad de fauna salvaje protegida en las balsas de riego y solicitó una investigación. A pesar de ello, WWF y GREFA denuncian que el decreto sigue paralizado.

PUBLICIDAD

“El éxito de la coordinación de una campaña nacional respaldada por decenas de entidades que a su vez representan a cientos de miles de personas pone de manifiesto la preocupación real que representa esta absurda lacra para la sociedad”, afirman desde GREFA.

Las asociaciones reclaman medidas urgentes

En septiembre de 2024, GREFA, junto con 75 entidades ecologistas, ambientalistas y animalistas de toda España, investigadores, creadores de contenido y agentes medioambientales, llevaron a cabo una campaña de alegaciones para exigir la modificación del Real Decreto mediante la inclusión con carácter de retroactivo en todas las balsas de riego de medidas de seguridad y prevención de ahogamientos.

PUBLICIDAD

La Junta de Castilla y León celebra el nacimiento de cinco cachorros de lince ibérico en la comarca del Cerrato Palentino, las primeras camadas desde la reintroducción de la especie en la zona. (Junta de Castilla y León)

Estas medidas deberían, según reclamaron, incluirse con independencia del tamaño, forma, uso o sistemas de impermeabilización de la estructura. Así, exigían la instalación de rampas de escape en un número, superficie, tamaño, contraste, rugosidad y resistencia mínimos para facilitar la salida de cualquier persona y cualquier especie animal.

Este Real Decreto “debe aprobarse con la mayor brevedad posible e incorporar las sugerencias y comentarios de las organizaciones conservacionistas, con el fin de garantizar que estas infraestructuras no sigan siendo trampas mortales para las personas, las especies salvajes y los animales domésticos”.