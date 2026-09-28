Juan Llorca, cocinero infantil: “Este paté de atún casero con tres ingredientes es perfecto para las meriendas y almuerzos de los peques”

La receta de Juan Llorca para preparar un paté de atún casero apto para niños (Montaje Infobae)

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El paté de atún es uno de esos productos que resuelven un almuerzo en pocos minutos. El de los mayores y también el de los más pequeños, que adoran este untable para rellenar bocadillos a media mañana o a la hora de la merienda. Sin embargo, este paté no deja de ser un alimento procesado que incluye en su lista de ingredientes añadidos innecesarios y conservantes artificiales.

La buena noticia es que podemos preparar este paté de atún en casa de una forma fácil, rápida y económica, siguiendo los pasos del chef Juan Llorca, cocinero y responsable de la nutrición de Valencia Montessori School. “Si compras este tipo de patés, deja de comprarlos porque no merece la pena con los ingredientes que llevan y son muy fáciles de hacer”, explica en uno de sus vídeos, compartido a través de sus redes sociales (@juanllorca).

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El chef nos explica cómo preparar en casa esta versión saludable que no contiene aditivos, conservantes ni alimentos procesados y que podemos utilizar para rellenar un bocadillo, para servir en tostadas o en cualquier formato que se nos ocurra. “Es ideal para una merienda, para un almuerzo, para una cena, para acompañar unos crudités, para cambiarle a tu peque por el hummus, para añadir un pescado graso a su dieta...”, explica el cocinero, especializado en alimentación infantil.

Receta de paté de atún casero

Esta preparación consiste en triturar el atún escurrido con patata cocida y aceite de oliva hasta obtener una crema fina y homogénea. La batidora o el robot de cocina permiten ajustar la textura en pocos segundos.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos . Preparación: 10 minutos. Cocción de la patata: 20 minutos.



Ingredientes

2 latas de atún, al natural o en aceite de oliva

2 patatas medianas

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 pizca de sal, opcional

Agua, cantidad suficiente para cocer las patatas

Cómo hacer paté de atún casero, paso a paso

Lava las patatas y cuécelas enteras con piel en una cazuela con agua durante 20 minutos, hasta que estén tiernas. Escúrrelas y espera unos minutos para que pierdan temperatura. Pélalas y córtalas en trozos. Abre las latas de atún y escúrrelas bien. Si utilizas atún en aceite, reserva una pequeña cantidad del aceite para ajustar la textura. Coloca el atún y la patata cocida en el vaso de la batidora o del robot de cocina. Añade el aceite de oliva y una pizca de sal, si lo consideras necesario. Tritura durante 1 o 2 minutos, hasta conseguir una crema uniforme. Si el paté queda demasiado espeso, añade unas gotas de aceite o una cucharada de agua de cocción de la patata. Tritura en intervalos cortos y raspa las paredes del vaso para que la mezcla quede fina por igual. Prueba el punto de sal y corrígelo si hace falta. Deja reposar el paté en la nevera durante 30 minutos para que gane cuerpo y se intensifique su sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como aperitivo o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

Calorías: 190 kcal.

Proteínas: 15 g.

Hidratos de carbono: 17 g.

Grasas: 7 g.

Fibra: 2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el paté en un recipiente hermético dentro de la nevera. Se conserva durante 2 días, siempre que se mantenga bien refrigerado y no haya permanecido mucho tiempo a temperatura ambiente. Antes de servirlo, remueve la mezcla para recuperar su textura cremosa. No se recomienda congelarlo, porque la patata puede alterar su consistencia al descongelarse.