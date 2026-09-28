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Juan Llorca, cocinero infantil: “Este paté de atún casero con tres ingredientes es perfecto para las meriendas y almuerzos de los peques”

Este paté casero puede servirse con picos de pan, regañás, crudités de zanahoria o dentro de un riquísimo bocadillo

La receta de Juan Llorca para preparar un paté de atún casero apto para niños (Montaje Infobae)
La receta de Juan Llorca para preparar un paté de atún casero apto para niños (Montaje Infobae)
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El paté de atún es uno de esos productos que resuelven un almuerzo en pocos minutos. El de los mayores y también el de los más pequeños, que adoran este untable para rellenar bocadillos a media mañana o a la hora de la merienda. Sin embargo, este paté no deja de ser un alimento procesado que incluye en su lista de ingredientes añadidos innecesarios y conservantes artificiales.

La buena noticia es que podemos preparar este paté de atún en casa de una forma fácil, rápida y económica, siguiendo los pasos del chef Juan Llorca, cocinero y responsable de la nutrición de Valencia Montessori School. “Si compras este tipo de patés, deja de comprarlos porque no merece la pena con los ingredientes que llevan y son muy fáciles de hacer”, explica en uno de sus vídeos, compartido a través de sus redes sociales (@juanllorca).

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El chef nos explica cómo preparar en casa esta versión saludable que no contiene aditivos, conservantes ni alimentos procesados y que podemos utilizar para rellenar un bocadillo, para servir en tostadas o en cualquier formato que se nos ocurra. “Es ideal para una merienda, para un almuerzo, para una cena, para acompañar unos crudités, para cambiarle a tu peque por el hummus, para añadir un pescado graso a su dieta...”, explica el cocinero, especializado en alimentación infantil.

Receta de paté de atún casero

Esta preparación consiste en triturar el atún escurrido con patata cocida y aceite de oliva hasta obtener una crema fina y homogénea. La batidora o el robot de cocina permiten ajustar la textura en pocos segundos.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos.
    • Preparación: 10 minutos.
    • Cocción de la patata: 20 minutos.

Ingredientes

  • 2 latas de atún, al natural o en aceite de oliva
  • 2 patatas medianas
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 pizca de sal, opcional
  • Agua, cantidad suficiente para cocer las patatas

Cómo hacer paté de atún casero, paso a paso

  1. Lava las patatas y cuécelas enteras con piel en una cazuela con agua durante 20 minutos, hasta que estén tiernas.
  2. Escúrrelas y espera unos minutos para que pierdan temperatura. Pélalas y córtalas en trozos.
  3. Abre las latas de atún y escúrrelas bien. Si utilizas atún en aceite, reserva una pequeña cantidad del aceite para ajustar la textura.
  4. Coloca el atún y la patata cocida en el vaso de la batidora o del robot de cocina.
  5. Añade el aceite de oliva y una pizca de sal, si lo consideras necesario.
  6. Tritura durante 1 o 2 minutos, hasta conseguir una crema uniforme.
  7. Si el paté queda demasiado espeso, añade unas gotas de aceite o una cucharada de agua de cocción de la patata.
  8. Tritura en intervalos cortos y raspa las paredes del vaso para que la mezcla quede fina por igual.
  9. Prueba el punto de sal y corrígelo si hace falta.
  10. Deja reposar el paté en la nevera durante 30 minutos para que gane cuerpo y se intensifique su sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como aperitivo o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

  • Calorías: 190 kcal.
  • Proteínas: 15 g.
  • Hidratos de carbono: 17 g.
  • Grasas: 7 g.
  • Fibra: 2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el paté en un recipiente hermético dentro de la nevera. Se conserva durante 2 días, siempre que se mantenga bien refrigerado y no haya permanecido mucho tiempo a temperatura ambiente. Antes de servirlo, remueve la mezcla para recuperar su textura cremosa. No se recomienda congelarlo, porque la patata puede alterar su consistencia al descongelarse.

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