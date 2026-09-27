La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

El equipo europeo celebrando (Ruud REUTERS/Dylan Martinez)

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Europa conquista la Laver Cup. La mañana se presentaba de cara para los europeos. En dos partidos podían tener el torneo solventado y alzarse con la copa. Dicho y hecho. Cobolli y Mensik fueron los encargados de abrir la jornada con una victoria en el dobles. Después llegó el turno de Zverev. Si conseguía imponerse a Tien, su equipo habría ganado la competición y no faltó a la cita. El alemán trabajó el primer set y voló en el segundo para dar a Europa los tres puntos que necesitaban para conquistar la Laver Cup.

Con un círculo en el centro de la pista, los jugadores europeos celebraban la victoria a la vez que se unían todos en un cántico. Europa acababa de recuperar la supremacía sobre el Resto del Mundo al imponerse en el marcador general por 13-5. No fue tarea fácil, aunque no estaban dispuestos a dejar escapar la oportunidad que se les presentaba cuando, antes de que la bola comenzara a volar en el O2 Arena de Londres, ya se encontraban por delante. Necesitaban ganar los dos primeros partidos de la jornada para alzarse con la copa. Alcaraz se haría cargo del tercer duelo si no fructificaban los dos primeros y Jódar del cuarto, si la situación se tornaba negra.

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Ninguno de los dos españoles necesitó quitarse la chaqueta, aunque Alcaraz ya se encontraba preparando su duelo, dado que tuvieron que llamarle para que fuera al banquillo cuando Zverev estaba a punto de cerrar su partido. Cobolli y Mensik pisaron el acelerador para poner fin al torneo cuanto antes. Firmaron un sólido 7-5 y 6-3 para dejar el torneo servido en bandeja para que el tenista alemán pusiera el punto y final. De no ser así, habría todavía dos oportunidades más para levantar la copa que correrían a costa de los españoles.

Zverev da la victoria a Europa

No hizo falta; Zverev se presentó a la cita dispuesto a todo. Trabajó para llevarse la primera manga y lo consiguió, no sin antes pasar por el tie-break, donde no dio opciones a Tien. Desde el banquillo, Carlitos se vistió de coach: “Cuando tengas la pista abierta, juega cruzado y luego ve hacia adelante, haciéndote grande y agresivo. Lo estás haciendo genial, ¡vamos!“, le decía a Zverev entre puntos. Un mensaje que tuvo su efecto, ya que el estadounidense claudicó. Sacó la bandera blanca de rendición ante el alemán que arrasó cual apisonadora en la segunda manga. Sascha se llevó la victoria y con ella los tres puntos que le faltaban a Europa para conquistar la Laver Cup.

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Europa vuelve a imponerse en la Laver Cup y lo hace dos años después de su último triunfo. El éxito no solo tiene valor deportivo para los integrantes del equipo vencedor, sino también una importante recompensa económica. En total, el conjunto campeón recibe 1,5 millones de dólares, una cantidad que se distribuye de forma equitativa entre los seis jugadores. Así, cada tenista se embolsa 250.000 dólares por la victoria. Los integrantes del equipo derrotado, por su parte, perciben el fijo que habían pactado individualmente antes de participar en la competición.

La Laver Cup ya tiene puesta la mirada en su próxima edición. El torneo celebrará su décima entrega en Los Ángeles, donde volverán a enfrentarse los representantes de Europa y del resto del mundo. Tras este nuevo éxito, el dominio europeo en el historial de la competición se amplía. Europa suma ya seis victorias frente a las tres conseguidas por el resto del mundo, consolidando su ventaja en el balance histórico.

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