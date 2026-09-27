El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a evidenciar los problemas de Fernando Alonso con el monoplaza de Aston Martin

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso (David Kirouac)

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Fernando Alonso no levanta cabeza. El Gran Premio de Azerbaiyán volvió a dejar al piloto español sin respuestas y a Aston Martin con más problemas por resolver. El piloto español apenas pudo completar 22 vueltas antes de verse obligado a abandonar una carrera que ya había comenzado con dificultades para la escudería británica. Poco antes también había tenido que retirarse Lance Stroll, confirmando un domingo especialmente complicado para el equipo.

Bakú volvió a poner a prueba las carencias de un monoplaza que llegaba a la cita con algunos cambios y aligerado, pero que encontró en las largas rectas del circuito uno de sus principales obstáculos. El trazado caucásico, con más de dos kilómetros de recta a través del Boulevard de Bakú, terminó exponiendo las dificultades del Aston Martin cuando tocaba buscar velocidad punta. En este apartado, Honda aparece como una de las principales preocupaciones para el equipo.

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Alonso volvió a encontrarse con un problema que no es nuevo para Aston Martin. La falta de rendimiento y las dificultades de fiabilidad siguen condicionando el trabajo de la escudería, una situación que además complica el horizonte de cara a 2027. El asturiano sabe que existen elementos que no están bajo su control y mantiene la confianza en que el equipo pueda encontrar soluciones. “Es lo que es esta situación. Sabemos que hay cosas que se escapan de nuestro control y trabajamos para resolver los problemas”, precisó ante la prensa internacional.

El piloto español Fernando Alonso sobre el monoplaza de Aston Martin (REUTERS/Ramil Sitdikov)

El problema, según explicó el propio Alonso, no se limita únicamente a la velocidad del coche. La falta de kilometraje provocada por los problemas de fiabilidad también dificulta el proceso de evolución. Para el piloto español, el trabajo del equipo pasa por comprender cómo puede ganar rendimiento en las curvas mientras Honda continúa trabajando en el motor. “La falta de rendimiento es una cosa, pero sabemos lo que todo el mundo intenta mejorar. No ayudan, claro, los problemas de fiabilidad de cada semana si no tienes el kilometraje. Creo que estamos haciendo nuestra parte del trabajo, que consiste en ayudar al equipo a intentar entender cómo ganar velocidad en las curvas”, explicó.

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El motor de Honda y Fernando Alonso

El motor volvió a aparecer en el discurso de Alonso cuando se refirió al comportamiento del coche en las rectas. El piloto reconoce que Aston Martin necesita confiar en la evolución de Honda y valora el paso adelante que ya se ha producido, aunque considera que todavía no es suficiente. “Cuando pisamos el acelerador y estamos en la recta, tenemos que confiar en Honda y en que vaya mejorando cada vez más. Hemos dado un paso adelante con la mejora del motor. Pero no es suficiente y tenemos que seguir trabajando”, agregó. La carrera de Bakú terminó demostrando precisamente esa dificultad. Alonso aseguró durante la prueba que estaba teniendo problemas con el motor, aunque desde el muro de Aston Martin no se detectaba la misma anomalía.

El español empezó a perder una cantidad considerable de tiempo en las rectas hasta que finalmente tuvo que abandonar. “No vi ninguna alarma. Todo funcionaba bien, pero empecé a perder mucho en la recta. Como 1,5 segundos. Era algo anómalo”, recordó. El calendario ofrece ahora escenarios que, sobre el papel, pueden resultar más favorables para las características del monoplaza. Alonso considera que una menor presencia de rectas puede ayudar, aunque también advierte de que la potencia continuará siendo necesaria. “Si hay menos recta, mejor para nosotros. Pero sigues necesitando potencia”, expresó al hablar de lo que llegará en Malasia y Singapur.

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El piloto de Oviedo tampoco quiso lanzar las campanas al vuelo. Budapest, según explicó, depende menos de la potencia que Singapur, mientras que la situación debería ser mejor que la encontrada en Monza y Bakú. Pero Alonso también señaló una responsabilidad interna que va más allá del motor. “Hasta allí lo necesitas. Budapest depende menos de la potencia que Singapur. Aunque la situación será mejor que en Monza y Bakú. Además, tenemos que hacerlo mejor como equipo”, cerró. El abandono en la vuelta 22 vuelve a poner de manifiesto las dificultades que atraviesa Aston Martin. Mientras el equipo busca soluciones, Alonso afronta las próximas citas con la esperanza de que unos circuitos con menos rectas permitan al monoplaza mostrar una versión más competitiva, aunque la necesidad de mejorar el rendimiento y la fiabilidad sigue presente.