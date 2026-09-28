El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

Adrián Barbón, presidente de Asturias en su despacho

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La compra del ya famoso ático por Planifica, la empresa pública de la Comunidad de Madrid, ha reabierto el debate de las residencias públicas para altos cargos, sobre todo presidentes regionales y ministros. Aunque Isabel Díaz Ayuso defendió inicialmente que el ático iba a ser utilizado como despacho temporal, el expediente hecho público tras el escándalo dejó claro que uno de los objetivos de su adquisición era utilizar esta vivienda por la que se pagó 6,63 millones de euros (impuestos incluidos) como alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial o las propias autoridades de la Administración regional. El Ejecutivo madrileño intentó paliar las críticas recalcando que son varios los ministros de Pedro Sánchez los que sí cuentan con residencia oficial.

Estas residencias no han sido adquiridas bajo el mandato de Sánchez, sino que forman parte de Patrimonio del Estado, listas para ser usadas independientemente del color político de los titulares de las carteras ministeriales. Una información publicada por Newtral en 2023 destacó que había 14 residencias oficiales en los ministerios. Es verdad que no existe una normativa concreta que establezca quién dispone de vivienda oficial y quién no, por lo que depende de cada Ministerio. En principio, parece tener sentido que algunos departamentos tengan estancias por motivos de seguridad (como en el caso de los Ministerios de Interior y Exteriores) y que es normal porque muchos de los titulares de las distintas carteras proceden de otras comunidades autónomas diferentes a la Comunidad de Madrid.

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Otros medios han rebajado las viviendas oficiales en Ministerios a 12. Muchos de los presidentes de las comunidades autónomas también tienen casa, que paga su Gobierno regional, generalmente ubicada en la sede oficial de ese Ejecutivo. En Galicia, por ejemplo, Monte Pío es la residencia oficial del presidente de la Xunta. En Euskadi, el lehendakari dispone de la última planta del Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria. La Casa dels Canonges, situada en el Barrio Gótico de Barcelona y adyacente al Palau de la Generalitat, es la residencia oficial del presidente catalán. Castilla-La Mancha cuenta con un apartamento de dos habitaciones en el Palacio de Fuensalida, en Toledo. Y en la Comunidad Valenciana y Andalucía, los presidentes pueden recibir una ayuda económica para vivienda.

El edificio de Presidencia del Principado de Asturias

En Asturias, actualmente hay un presidente que prefiere hacer 76 kilómetros todos los días (eso sí, en coche oficial) antes de ocupar el apartamento que está habilitado en el Palacio de la Presidencia. Se trata del socialista Adrián Barbón, que tiene su despacho en Oviedo y prefiere dormir con su familia en su pueblo natal, Pola de Laviana, situado a 38 kilómetros. “No soy amigo de polémicas, pero en medio del debate abierto en la Comunidad de Madrid por la compra de un inmueble de categoría residencial, se ha citado a Asturias como ejemplo de comunidad autónoma que tiene una residencia oficial para la persona que ocupa la presidencia. Es cierto que es así y lo es desde hace décadas”, explica el propio Barbón.

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Noches ocasionales

“También es cierto, y veo que no se dice con la misma claridad, que el apartamento, situado en el mismo edificio de la Presidencia del Principado, no es utilizado como residencia, ya que decidí seguir viviendo en mi casa y en mi pueblo, en Pola de Laviana. Es decir, el uso que le doy al apartamento es ocasional, donde duermo alguna vez. En una semana normal, una vez a la semana. También lo uso para comer a diario, los días que trabajo en Presidencia, y para descansar durante el día. Sí lo usé de forma continua durante los meses más duros de la pandemia, durante el confinamiento”, aclara el presidente asturiano.

El presidente Barbón en su casa familiar de Polo de Laviana

La sede del Gobierno asturiano nació hace ya más de 100 años como delegación del Banco de España en Oviedo. En 1984 fue adquirida por el Principado. En la parte más alta de este edificio, además de hallarse el comedor oficial, se encuentra un apartamento que fue ordenado construir en los años 90 por Juan Luis Rodríguez Vigil (presidente entre 1991 y 1993) y en el que el jefe del Ejecutivo lleva a cabo su vida privada.

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Aunque el político socialista utiliza el inmueble en casos puntuales, hubo presidentes que llegaron a vivir de continuo durante sus respectivos mandatos, como Antonio Trevín (1993-1995) o Francisco Álvarez Cascos, que solo estuvo diez meses en el cargo.

El mercado de la vivienda en España se enfrenta a una situación compleja: aunque la demanda de compradores se mantiene, la escasez de oferta está provocando una caída en las operaciones de compraventa y un aumento de los precios. Este vídeo analiza las causas y consecuencias de esta paradoja inmobiliaria.

El apartamento, situado en la tercera planta, solo tenía una habitación y luego fue ampliado con una reforma. La vivienda consta de una cocina totalmente equipada, dos cuartos de baño, una sala de estar que cuenta con una biblioteca personal, un despacho de trabajo y una pequeña sala de deporte. “No es mi residencia, ya que, en coherencia con mi forma de ser y actuar, decidí seguir viviendo en mi casa y en mi pueblo, algo que creo positivo, ya que te ayuda a mantener la toma de tierra con la realidad”, concluye Barbón.

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