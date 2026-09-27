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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre: Manuela besará a Alejo ante Luisa y Pedrito leerá la libreta de Genaro

El secreto de Genaro protagonizará la semana de ‘Valle Salvaje’ en La 1

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)
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Los conflictos de Valle Salvaje avanzan con Bárbara y Alejo en el centro de varias revelaciones durante la semana del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre. La trama abordará el enfrentamiento de Enriqueta con José Luis, la presión que recibe Alejo por su vínculo con Manuela y la nueva situación que dejará a Luisa expuesta ante las maniobras de su rival.

La semana de Valle Salvaje terminará con Manuela disfrutando de su ruptura con Alejo y provocando a Luisa, mientras José Luis acusa a su hijo de buscar a Adriana en Rosalía. Mercedes atravesará otro momento de angustia y Victoria tomará una decisión que puede modificar el rumbo de los acontecimientos, aunque todavía quedará por saber si cumplirá su palabra.

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El lunes, en el capítulo 495 de Valle Salvaje, Enriqueta se enfrentará a José Luis y recibirá de él una sentencia terrible. El conflicto entre ambos continuará marcado por la presión que él ejerce sobre ella, mientras la mujer intenta encontrar una salida para no quedar derrotada. Bárbara estrechará su relación con Genaro, quien le revelará una parte de su pasado.

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)
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La cercanía entre ambos abrirá nuevas preguntas sobre la historia de la mujer y explicará por qué el nuevo lacayo de la Casa Pequeña permanece tan pendiente de ella. Manuela dejará de ocultar sus intenciones ante Alejo y Luisa. En presencia de los dos, mostrará su verdadera cara y besará a Alejo delante de Luisa, una escena que aumentará la tensión entre los tres y dará a Manuela una posición de fuerza dentro del conflicto.

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La semana de ‘Valle Salvaje’

El martes 29 de septiembre, en el capítulo 496 de Valle Salvaje, Genaro continuará investigando el pasado de Bárbara. Para avanzar en sus averiguaciones, intentará obtener información de Pedrito, que podría conocer datos capaces de aclarar qué ocurrió antes de la llegada de la mujer a la Casa Pequeña. Enriqueta también moverá sus piezas. La mujer chantajeará a Mercedes con una exigencia precisa: deberá pagar la deuda de José Luis o Enriqueta denunciará a Alejo por el asesinato de su esposo y a Mercedes por haberlo encubierto.

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)
Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)

El problema será que Mercedes no contará con el dinero necesario para cumplir esa condición. La investigación de Genaro tendrá una consecuencia directa cuando Bárbara lo descubra dentro de su alcoba. El hallazgo pondrá en riesgo las pesquisas y puede dejar al descubierto que el pasado de Bárbara está siendo revisado desde varios frentes.

El miércoles 30 de septiembre, el capítulo 497 mostrará a Hernando presionando a Alejo en Valle Salvaje. Le exigirá que pida matrimonio a Manuela y le advertirá que, si no lo hace, pagará caro su decisión. Alejo quedará atrapado entre esa amenaza, sus sentimientos y las consecuencias de lo ocurrido con Luisa. Braulio será quien aporte una nueva pieza al conflicto. El hombre le revelará a su primo algo inquietante sobre Manuela, un dato que puede cambiar la forma en que Alejo observa la relación que Hernando pretende imponerle.

Rosalía irrumpirá en una cena familiar y volverá a enfrentarse a una situación en la que deberá demostrar si está a la altura de las circunstancias. La reunión también planteará la posibilidad de que vuelva a ser humillada, una amenaza que seguirá condicionando su presencia ante la familia. Ese mismo día en Valle Salvaje, Pedrito leerá la libreta que Genaro esconde y se alarmará por lo que encuentre en ella. El contenido del cuaderno conectará al niño con la investigación y lo colocará ante una decisión difícil: intentar alertar a alguien o guardar silencio frente a lo que acaba de descubrir.

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)
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Qué pasará en ‘Valle Salvaje’

El jueves 1 de octubre, en el capítulo 498, Luisa encarará a Manuela por sus acciones. La intervención de Bárbara hará que Luisa le dé a Alejo la oportunidad de disculparse, aunque el gesto no borrará el daño causado por el beso ni la situación en la que quedó expuesta. Manuela reaccionará con furia a los reproches de Braulio.

La tensión entre ambos crecerá en Valle Salvaje a medida que las advertencias sobre ella comiencen a circular, mientras Alejo deberá afrontar las consecuencias de sus decisiones sin saber todavía hasta dónde llegan los secretos que rodean a Manuela. Pedrito descubrirá qué oculta Genaro y quedará ante la posibilidad de advertir a los demás. La pregunta será si logrará hacer llegar el aviso a tiempo o si el secreto permanecerá bajo control de quienes intentan protegerlo.

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre (RTVE)
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La semana de Valle Salvaje se cerrará el viernes 2 de octubre, con el capítulo 499, cuando Manuela se recreará ante Luisa después de su ruptura con Alejo. Se mostrará satisfecha con el resultado y se regodeará frente a su rival, convencida de que ha ganado la disputa. José Luis acusará a su hijo de buscar a Adriana en Rosalía, una imputación que añadirá presión a la familia y complicará todavía más el lugar de cada personaje dentro del conflicto.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Mercedes continuará sufriendo por la deuda y las amenazas que pesan sobre ella. Al verla en esa situación, Victoria tomará una decisión capaz de cambiarlo todo. La mujer asumirá una postura ante el problema de Mercedes, aunque el desenlace de la semana dejará abierta una pregunta: si mantendrá la palabra que dio.

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