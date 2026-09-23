Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 24 de septiembre: Mercedes y Victoria negocian con don Anselmo y Genaro comienza su nueva vida

Victoria propone a Mercedes salir esa misma noche del valle en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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Valle Salvaje vive una semana marcada por los secretos, los enfrentamientos familiares y varias decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus protagonistas. La situación de Alejo se ha complicado especialmente después de que don Hernando hiciera pública su intención de que el joven contraiga matrimonio con Manuela, mientras Luisa continúa sin confiar plenamente en la versión del escritor sobre el beso que compartieron.

Al mismo tiempo, el regreso de Victoria ha vuelto a poner sobre la mesa la misteriosa fortuna de Dámaso. La Salcedo parece haber conseguido hacerse con ella y, junto a Mercedes, comienza a estudiar cómo sacar el máximo partido a su nueva situación. En paralelo, Rafael y Rosalía estrechan vínculos pese a la oposición de José Luis y Bárbara se ve obligada a afrontar la llegada de un inesperado visitante a la Casa Pequeña.

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Alejo queda atrapado entre Manuela y Luisa

La semana comenzó con Alejo decidido a enfrentarse a Manuela, cuya actitud ha terminado por llevarle al límite. Sin embargo, el conflicto dio un giro inesperado cuando don Hernando intervino y anunció públicamente que su hija y el escritor deberán casarse.

La noticia dejó a Alejo completamente desconcertado. El marqués pretende mantener sus planes para Manuela y no está dispuesto a permitir que el joven se aparte de ella. La situación supone un nuevo obstáculo para Alejo, que trata de convencer a Luisa de que el beso de Manuela se produjo sin su consentimiento. Sus explicaciones, sin embargo, no terminan de convencer a la joven. Luisa mantiene sus dudas y la desconfianza entre ambos amenaza con hacer todavía más difícil su relación.

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Hernando revela en público el beso entre Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Victoria regresa con la fortuna de Dámaso

Otro de los grandes movimientos de estos primeros capítulos ha sido el regreso de Victoria. Después de su misteriosa desaparición, la Salcedo vuelve al valle con una importante novedad: todo apunta a que ha conseguido hacerse con la fortuna de Dámaso.

Junto a Mercedes, Victoria comienza a valorar qué hacer con la herencia y cómo aprovechar su nueva posición. Pero sus planes podrían complicarse después de descubrir nueva información relacionada con el patrimonio del fallecido. Mientras tanto, la llegada de Genaro también altera la tranquilidad del valle. El joven, conocido por Bárbara durante el baile, aparece en la Casa Pequeña y despierta inmediatamente su curiosidad.

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Rafael ofrece a Rosalía que bauticen a los niños juntos en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Rafael y Rosalía vuelven a acercarse

La relación entre Rafael y Rosalía también gana protagonismo durante estos días. El joven propone bautizar juntos a María y Lucas, una idea que provoca el rechazo frontal de José Luis. El duque considera inaceptable la posibilidad de que los dos pequeños compartan ceremonia y se enfrenta nuevamente a su hijo. Pese a sus advertencias, Rafael mantiene su postura y continúa adelante con sus planes.

Los preparativos del bautizo hacen que Rafael y Rosalía pasen cada vez más tiempo juntos. Una cercanía que no pasa desapercibida y que podría reabrir una historia que parecía estar destinada a quedar atrás.

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Por otro lado, Bárbara descubre finalmente quién es realmente Genaro. El joven le confiesa que procede de una familia aristocrática y que es heredero del vizconde de Valdeolmo. Para evitar que su identidad salga a la luz, Bárbara decide esconder la verdad y convertirlo en un supuesto lacayo.

Genaro conoce a Bárbara en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 493 del jueves 24 de septiembre

El capítulo del jueves llevará estas tramas un paso más allá. Genaro tendrá que adaptarse a su nueva vida como sirviente en la Casa Pequeña, aunque sus modales y su forma de comportarse podrían despertar sospechas entre quienes le rodean. Bárbara estará especialmente preocupada por que alguien descubra su verdadera identidad.

Mientras tanto, Manuela seguirá presionando a Alejo para que acepte la situación creada por su padre. Cada vez más desesperado, el escritor recurrirá a Braulio en busca de ayuda. Ambos intentarán hacer entrar en razón a la joven y frenar una situación que amenaza con terminar en un conflicto todavía mayor.

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Alejo le recrimina a Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).

En paralelo, Victoria y Mercedes continuarán investigando qué ha ocurrido con la fortuna de Dámaso. Sus pesquisas les llevarán a descubrir una información que podría modificar por completo sus planes. Ante este nuevo escenario, ambas decidirán jugarse el todo por el todo y tratarán de cerrar un importante acuerdo con don Anselmo.