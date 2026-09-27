El papa León XIV visita Lourdes este domingo: ofrece una misa ante cientos de miles de personas y se reunirá con víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia

En esta imagen publicada por Vatican Media, el papa León XIV reza en la Cueva de las Apariciones de Massabielle, en Lourdes. (Vatican Media via AP)

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El papa León XIV continúa este domingo su viaje por Francia con una visita al santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Es el tercer jefe de la Iglesia católica que visita la gruta y el santuario de Lourdes como papa, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El pontífice ya había estado allí a los 19 y a los 29 años, cuando aún era Robert Francis Prevost.

La ciudad, de unos 13.600 habitantes, se decoró con los colores amarillo y blanco del Vaticano para recibir al pontífice. También bautizó un puente con el nombre del papa y exhibió su retrato en comercios y restaurantes. Un papa en Lourdes “es el Santo Grial, es como si llegara Dios”, asegura Anne-Marie Mazars, de 56 años, a la agencia AFP. Mazars es una de las cientos de miles de personas que se han trasladado a la localidad para recibir al papa. Junto a ella se encuentra su amiga Jackie Belloc, de 59 años, quien lleva un tatuaje de un rosario en el hombro izquierdo. “Cuando vemos el enorme entusiasmo, nos decimos que la fe católica no está perdida en Francia. Está renaciendo”, añade Xavier Courau, un estudiante de 16 años que ha llegado desde Burdeos con cerca de un centenar de alumnos.

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El papa, en Lourdes. (Remo Casilli/Reuters)

Unas 150.000 personas acudieron desde el alba a la pradera del santuario para asistir a la misa. Familias, grupos religiosos y peregrinos avanzaban con sillas plegables mientras los altavoces difundían cánticos. El encuentro ocurre un día después de la misa multitudinaria celebrada en París: el Vaticano ha calculado que 800.000 personas participaron el sábado en la ceremonia religiosa de los Campos Elíseos. Un día antes, otros 80.000 jóvenes recibieron al pontífice en el Estadio de Francia. Todos los diarios dominicales franceses han amanecido con imágenes de la visita en sus portadas. Entre los titulares destacaron: “Feliz como un papa en Francia”, “Que la alegría perdure” y “Día de concordia”.

El Papa León XIV pide a 700.000 fieles en París no guardarse la fe "solo para ellos mismos". (Europa Press)

La agenda de León XIV este domingo

León XIV se reunirá hoy en Lourdes con los obispos franceses, en el siguiente punto oficial de su agenda. Pero antes recibirá a siete víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia francesa. El encuentro ocurre después de años de revelaciones que afectaron a instituciones religiosas francesas.

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Las siete personas invitadas al encuentro han advertido en un comunicado que “dialogar no significa avalar” y que “ser recibidas no significa renunciar” a sus “exigencias”. Además, los colectivos de víctimas han criticado que no fueran recibidos por el jefe de la Iglesia católica. El formato elegido ya había generado reparos antes de la llegada del pontífice a la ciudad de peregrinación.

El papa antes de la misa celebrada en la plaza de la Concordia para unas 700.000 personas

La Iglesia en Francia afronta desde hace años denuncias de agresiones sexuales cometidas en su seno. Un informe encargado en 2021 por obispos y monjas estimó que hasta 330.000 menores pudieron haber sido víctimas desde 1950. El entonces papa Francisco expresó su “inmenso dolor” ante esas conclusiones e instó a la institución francesa a “emprender un camino de redención”. Las denuncias también alcanzaron al difunto abate Pierre, conocido por su lucha contra la exclusión, y a colegios católicos.

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Los fieles reciben al papa en Lourdes. (Stephane Mahe/Reuters)

El lunes, León XIV cerrará su viaje en Metz, ciudad del noreste de Francia disputada con Alemania durante las dos guerras mundiales. Allí pronunciará un discurso sobre la paz y la Unión Europea ante mandatarios del bloque.

Con información de AFP