España

El papa León XIV visita Lourdes este domingo: ofrece una misa ante cientos de miles de personas y se reunirá con víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia

El pontífice también prevé reunirse con los obispos del país en la segunda localidad que visita en su viaje a Francia

En esta imagen publicada por Vatican Media, el papa León XIV reza en la Cueva de las Apariciones de Massabielle, en Lourdes. (Vatican Media via AP)
En esta imagen publicada por Vatican Media, el papa León XIV reza en la Cueva de las Apariciones de Massabielle, en Lourdes. (Vatican Media via AP)
Guardar

El papa León XIV continúa este domingo su viaje por Francia con una visita al santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Es el tercer jefe de la Iglesia católica que visita la gruta y el santuario de Lourdes como papa, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El pontífice ya había estado allí a los 19 y a los 29 años, cuando aún era Robert Francis Prevost.

La ciudad, de unos 13.600 habitantes, se decoró con los colores amarillo y blanco del Vaticano para recibir al pontífice. También bautizó un puente con el nombre del papa y exhibió su retrato en comercios y restaurantes. Un papa en Lourdes “es el Santo Grial, es como si llegara Dios”, asegura Anne-Marie Mazars, de 56 años, a la agencia AFP. Mazars es una de las cientos de miles de personas que se han trasladado a la localidad para recibir al papa. Junto a ella se encuentra su amiga Jackie Belloc, de 59 años, quien lleva un tatuaje de un rosario en el hombro izquierdo. “Cuando vemos el enorme entusiasmo, nos decimos que la fe católica no está perdida en Francia. Está renaciendo”, añade Xavier Courau, un estudiante de 16 años que ha llegado desde Burdeos con cerca de un centenar de alumnos.

PUBLICIDAD

El papa, en Lourdes. (Remo Casilli/Reuters)
El papa, en Lourdes. (Remo Casilli/Reuters)

Unas 150.000 personas acudieron desde el alba a la pradera del santuario para asistir a la misa. Familias, grupos religiosos y peregrinos avanzaban con sillas plegables mientras los altavoces difundían cánticos. El encuentro ocurre un día después de la misa multitudinaria celebrada en París: el Vaticano ha calculado que 800.000 personas participaron el sábado en la ceremonia religiosa de los Campos Elíseos. Un día antes, otros 80.000 jóvenes recibieron al pontífice en el Estadio de Francia. Todos los diarios dominicales franceses han amanecido con imágenes de la visita en sus portadas. Entre los titulares destacaron: “Feliz como un papa en Francia”, “Que la alegría perdure” y “Día de concordia”.

El Papa León XIV pide a 700.000 fieles en París no guardarse la fe "solo para ellos mismos". (Europa Press)
El Papa León XIV pide a 700.000 fieles en París no guardarse la fe "solo para ellos mismos". (Europa Press)

La agenda de León XIV este domingo

León XIV se reunirá hoy en Lourdes con los obispos franceses, en el siguiente punto oficial de su agenda. Pero antes recibirá a siete víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia francesa. El encuentro ocurre después de años de revelaciones que afectaron a instituciones religiosas francesas.

PUBLICIDAD

Las siete personas invitadas al encuentro han advertido en un comunicado que “dialogar no significa avalar” y que “ser recibidas no significa renunciar” a sus “exigencias”. Además, los colectivos de víctimas han criticado que no fueran recibidos por el jefe de la Iglesia católica. El formato elegido ya había generado reparos antes de la llegada del pontífice a la ciudad de peregrinación.

El papa antes de la misa celebrada en la plaza de la Concordia para unas 700.000 personas

La Iglesia en Francia afronta desde hace años denuncias de agresiones sexuales cometidas en su seno. Un informe encargado en 2021 por obispos y monjas estimó que hasta 330.000 menores pudieron haber sido víctimas desde 1950. El entonces papa Francisco expresó su “inmenso dolor” ante esas conclusiones e instó a la institución francesa a “emprender un camino de redención”. Las denuncias también alcanzaron al difunto abate Pierre, conocido por su lucha contra la exclusión, y a colegios católicos.

Los fieles reciben al papa en Lourdes. (Stephane Mahe/Reuters)
Los fieles reciben al papa en Lourdes. (Stephane Mahe/Reuters)

El lunes, León XIV cerrará su viaje en Metz, ciudad del noreste de Francia disputada con Alemania durante las dos guerras mundiales. Allí pronunciará un discurso sobre la paz y la Unión Europea ante mandatarios del bloque.

Con información de AFP

Temas Relacionados

León XIVFranciaÚltima Hora EspañaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 28 de septiembre al 2 de octubre: de la caótica boda de Curro y Ángela a la pasión entre María y Samuel

Los secretos de La Promesa acabarán arruinando la boda de la ficción diaria de La 1

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 28 de septiembre al 2 de octubre: de la caótica boda de Curro y Ángela a la pasión entre María y Samuel

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: cientos de personas permanecen en el centro de Madrid con ecos del 15-M

Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche después de la manifestación que convocó a más de 20.000 personas

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: cientos de personas permanecen en el centro de Madrid con ecos del 15-M

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El dispositivo busca retirar las construcciones instaladas en los alrededores de una infraestructura considerada estratégica para el abastecimiento de agua de la ciudad

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El desahucio de Maricarmen enciende la mecha de la indignación: “El decreto de vivienda es una cuestión de mínimos”

Tras la multitudinaria manifestación del sábado en Madrid, unas 500 personas han acampado en la Plaza del Sol para pedir el fin de los desalojos y que se regulen y bajen los alquileres

El desahucio de Maricarmen enciende la mecha de la indignación: “El decreto de vivienda es una cuestión de mínimos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El ‘chivatazo’ del “Pablo Escobar del Sáhara” que implicó al PAM en un caso de narcotráfico antes de ganar las elecciones de Marruecos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

Unas 25.000 personas marchan en Madrid contra los desahucios tras el caso de Maricarmen: “Si no se aprueba este martes el decreto, este Gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido”

Fue detenida por error tras una denuncia por intento de secuestro y la Justicia le niega una indemnización

ECONOMÍA

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

DEPORTES

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas

Inglaterra-España, en directo: Mikel Oyarzabal culmina la remontada de España en Wembley

España tira de orgullo en Wembley para estrenar las dos estrellas con victoria ante Inglaterra en un partido sufrido hasta el final

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer

Marcos Llorente, contrarreloj: el Atlético de Madrid corre para cerrar su renovación mientras FC Barcelona, Bayern y la Premier siguen de cerca su situación