España

¿Por fin llega el otoño? Las temperaturas máximas bajan en gran parte del país, pero todavía habrá lugares por encima de los 35 °C

La Aemet prevé lluvias por la tarde en áreas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja

El tiempo, este domingo 27 de septiembre. (Windy)
El tiempo, este domingo 27 de septiembre. (Windy)
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La Aemet ha activado este domingo avisos amarillos este domingo por tormentas en zonas de cuatro comunidades autónomas, con probabilidad de granizo en varios puntos del norte peninsular. Los avisos comenzarán a las 18.00 horas y afectarán a áreas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja. La Aemet prevé episodios con nivel de peligro bajo, mientras una masa fría en altura favorecerá la inestabilidad atmosférica en buena parte del país.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa los fenómenos más adversos en el norte de Castilla y León, el interior oriental de Cantabria, el País Vasco y La Rioja. También existe la posibilidad de chubascos localmente fuertes en el noroeste de Galicia. En el Estrecho y en zonas expuestas de la provincia de Cádiz, el viento puede dejar rachas puntualmente muy fuertes.

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Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico oriental y descenderán en el resto del territorio. La bajada será más acusada en Galicia, donde podría ser notable. Las mínimas disminuirán en el sureste y aumentarán en el resto de la Península. Baleares no registrará cambios significativos. En el valle del Guadalquivir, los termómetros podrán superar los 35 °C. La situación contrastará con el descenso previsto en otras regiones.

El levante soplará moderado en Alborán. En el Estrecho y las áreas expuestas de Cádiz, el viento tendrá intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte. En el interior peninsular predominará el viento moderado de componente sur. Los litorales mediterráneos tendrán brisas, mientras que el viento será variable en Galicia y el Cantábrico.

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La nubosidad aumentará en la mitad oeste de la Península

Una masa de aire frío en altura dejará abundante nubosidad en la mitad oeste. Galicia y Asturias tendrán cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones durante la segunda mitad del día. En el noroeste gallego, las lluvias pueden alcanzar intensidad localmente fuerte. La predicción tampoco descarta alguna tormenta aislada.

Los litorales y prelitorales mediterráneos, el Estrecho y Baleares pueden registrar nubes bajas y brumas. En el resto de la península predominarán los intervalos de nubes medias. Durante las últimas horas de la jornada, los chubascos y las tormentas pueden extenderse a las zonas del norte que permanecen bajo vigilancia meteorológica. La presencia de granizo figura entre los riesgos asociados a esos episodios.

Así está la playa en la última semana de septiembre. (EFE/Manuel Bruque)
Así está la playa en la última semana de septiembre. (EFE/Manuel Bruque)

Canarias tendrá lluvias en las islas montañosas y calima en altura

La predicción específica para Canarias apunta a un cielo nuboso o cubierto, con probabilidad de lluvias en las islas montañosas. En Lanzarote y Fuerteventura, esas precipitaciones serán menos probables y ocasionales. La Aemet no descarta que las lluvias estén acompañadas de alguna tormenta al final del día. También se espera calima, con mayor presencia en las islas occidentales.

Las temperaturas bajarán entre ligera y moderadamente en medianías y zonas altas. En el resto del archipiélago, los cambios serán escasos. Los valores podrán superar los 30 °C en litorales y zonas bajas de las islas de mayor relieve. El viento será flojo, del este en las islas occidentales y del norte en las orientales. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento soplará del sur con intensidad moderada a fuerte.

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