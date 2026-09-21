Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 22 de septiembre: Genaro irrumpe en la Casa Pequeña y José Luis se niega al bautizo

Genaro le cuenta su historia a Bárbara en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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Valle Salvaje encara un nuevo capítulo después de varios días cargados de secretos, enfrentamientos y revelaciones que han alterado por completo la vida de sus protagonistas. La investigación en torno a Dámaso ha puesto a Victoria y Mercedes bajo una enorme presión, mientras que el triángulo formado por Alejo, Manuela y Luisa ha llegado a un punto de no retorno.

Todo comenzó a complicarse todavía más después de que saliera a la luz el beso entre Alejo y Manuela. Luisa no pudo ocultar su decepción al descubrir que lo ocurrido entre ambos era cierto y decidió tomar distancia del escritor. Pero el conflicto sentimental dio un giro inesperado cuando don Hernando anunció que su hija y Alejo tendrían que casarse. Una decisión que deja al joven contra las cuerdas y que amenaza con cambiar definitivamente el futuro de los tres protagonistas.

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La desaparición de Dámaso pone a Victoria contra las cuerdas

En los capítulos anteriores, la desaparición de Dámaso se convirtió en uno de los principales misterios de Valle Salvaje. Las pesquisas del capitán Escobedo fueron estrechando el cerco sobre Mercedes y Victoria, cada vez más nerviosas ante la posibilidad de que sus secretos salieran a la luz.

Victoria llegó incluso a plantearse abandonar el valle para evitar ser descubierta. Sin embargo, su regreso estará marcado por una noticia inesperada: junto a Mercedes, descubrirá que ha conseguido hacerse con la fortuna de Dámaso. Las dos mujeres comenzarán entonces a pensar qué hacer con la herencia y cómo aprovechar la nueva situación. Mientras tanto, Escobedo continúa intentando reconstruir lo sucedido y averiguar quién se encuentra realmente detrás de la desaparición.

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Victoria propone a Mercedes salir esa misma noche del valle en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Don Hernando anuncia una boda que Alejo no quiere

El otro gran frente abierto es el que afecta a Alejo. Después del beso con Manuela y de la ruptura de su relación con Luisa, el joven tendrá que enfrentarse ahora a una decisión que no parece estar dispuesto a aceptar. Don Hernando ha hecho público que su hija y el escritor deberán contraer matrimonio. El anuncio deja a Alejo en una posición especialmente complicada, ya que sus sentimientos siguen estando ligados a Luisa.

De hecho, en el capítulo del lunes, el escritor intentará convencer a su antiguo amor de que el beso con Manuela ocurrió sin que él lo consintiera. Sin embargo, Luisa no termina de creer su explicación y mantiene las distancias. Con la boda sobre la mesa, Alejo tendrá que decidir cómo actuar y si está dispuesto a enfrentarse a los deseos de don Hernando para defender aquello que realmente quiere.

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Manuela vuelve a poner a prueba los nervios de Alejo en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 491 del martes 22 de septiembre

El capítulo 491 también traerá una nueva incógnita relacionada con Bárbara. Después de la celebración del baile de los de Guzmán, la joven conoció a un misterioso hombre que despertó inmediatamente su interés.

Se trata de Genaro Salazar, cuya presencia no quedará limitada a aquel encuentro. El joven aparecerá inesperadamente en Valle Salvaje y terminará llegando hasta la Casa Pequeña, provocando una considerable sorpresa en Bárbara. Su llegada abre una nueva trama para la joven, que no tardará en preguntarse cuáles son las verdaderas intenciones de Genaro y qué motivos le han llevado hasta allí.

Después de una semana marcada por el baile y los acontecimientos que se desencadenaron durante la celebración, Bárbara tendrá que descubrir ahora qué papel pretende desempeñar este misterioso personaje en su vida.

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Rafael ofrece a Rosalía que bauticen a los niños juntos en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Rafael y Rosalía desafían a José Luis

Por otro lado, Rafael y Rosalía continuarán acercándose pese a las dificultades que encuentran a su alrededor. Rafael dará un paso más al proponer a Rosalía que ambos sean los encargados de bautizar juntos a los pequeños María y Lucas. La propuesta, sin embargo, no será bien recibida por José Luis. El duque reaccionará con indignación ante la posibilidad de que los dos niños compartan ceremonia y dejará claro que no está dispuesto a aceptar fácilmente la decisión.

De este modo, el bautizo se convertirá en un nuevo motivo de enfrentamiento y pondrá de manifiesto, una vez más, las diferencias existentes entre los protagonistas.

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