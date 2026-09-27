‘Drag Race España’ vuelve con su sexta temporada y Supremme de Luxe al frente: “El drag sigue siendo precario, hay locales que hoy pagan menos que en 2007”

Supremme de Luxe, en 'Drag Race España'. (Atresmedia)

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Mañana, 27 de septiembre, las luces del taller más famoso de la televisión vuelven a encenderse. Drag Race España alcanza su sexta edición en Atresplayer, consolidada como uno de los grandes buques insignia del entretenimiento en plataforma. Una trayectoria impecable que, sumada a la entrega especial All Stars, eleva a siete las temporadas que el formato lleva reivindicando este arte en nuestro país. Con motivo de este esperado regreso, Infobae ha conversado con su icónica presentadora, Supremme de Luxe, quien analiza con absoluta franqueza el estado actual del programa, las sorpresas que deparan los nuevos episodios y la compleja realidad del colectivo artístico fuera de los focos.

“Parece que poca importancia se le da a estar en una plataforma, pero mantenerlo tanto tiempo y llevar realmente siete temporadas es algo de lo que estar muy orgullosas”, arranca explicando la artista madrileña. Esta nueva entrega promete no dar tregua ni a las concursantes ni a los espectadores, incorporando giros inesperados para mantener viva la chispa del show. “Decimos siempre lo mismo cuando va a empezar una temporada, pero es que no mentimos: pasan muchas cosas. Hemos hecho cambios en la mecánica para pillarlas desprevenidas a todas. Hay un casting muy diverso y promete muchísimo”, asegura entusiasmada.

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Entre las grandes novedades que marcan un hito en la historia de la franquicia destaca la participación de Marcus, el primer drag king que compite en el plató español. Para la presentadora, dar cabida a esta disciplina es una decisión tan necesaria como acertada. “Es importante que esté para que se visibilice y se conozca. Drag Race tiene el poder de acercar el drag a un público que quizá en su día a día no lo consume, y la televisión ofrece esa cercanía. El drag es libre y diverso, y si este perfil existe y tiene cada vez más fuerza, me parece una decisión estupenda”, reflexiona sobre este paso al frente.

Un giro en la mecánica y el salto histórico

A las sorpresas en el casting se suman renovaciones en el equipo personal de la comunicadora. Tras la marcha de Miss Claudia para volcarse en sus propios proyectos escénicos, la artista Nori ha tomado el relevo en el maquillaje de la presentadora. “Nori ya me había maquillado para un videoclip, me gustó mucho cómo trabajaba y se entendió a la perfección con todo el equipo, así que estoy muy feliz con su incorporación”, relata Supremme. Cambios y ajustes que demuestran que el formato no deja de evolucionar para mantenerse fresco tras años en lo más alto.

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‘Drag Race España’ vuelve a la carga . (Atresmedia)

Esta versatilidad es también reflejo de la inagotable cantera que existe en España, un motivo de profundo orgullo para la conductora. “En España tenemos un drag muy potente y con perfiles muy distintos. El programa se va adaptando y va transitando por diferentes etapas, pero afortunadamente hay muchísimo talento. Si nos siguen renovando, tenemos Drag Race para rato”, afirma con optimismo sobre la continuidad del concurso.

El reto de cruzar fronteras y la barrera del idioma

Más allá de su labor al frente de la edición española, Supremme de Luxe ha expandido su proyección internacional participando en franquicias extranjeras de la marca, como la italiana o la reciente Latina Royale grabada en Filipinas. Sin embargo, al analizar la proyección exterior de las reinas españolas, la presentadora se muestra tajante respecto al verdadero obstáculo que frena su internacionalización: la barrera lingüística. “Talento nos sobra para ser internacionales, pero muchas veces estás limitada por el nivel de inglés”, señala.

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Drag Race vuelve. (WOW)

La presentadora argumenta que la disciplina que cultiva cada artista condiciona enormemente su éxito en el extranjero. “Si tu fuerte es la moda, es un idioma más universal y una propuesta de vestuario se entiende a nivel global. Pero si tu potencial es la comedia o cantar, defenderlo en otra lengua es muy complicado. Hacer humor con los coloquialismos y la jerga de otro idioma requiere una desenvoltura para improvisar que es dificilísima. Cosas que aquí nos hacen muchísima gracia, de repente a una australiana no le dicen nada”, explica de forma transparente.

La cara B de los focos: la precariedad de ser drag

Pese al innegable impacto mediático de Drag Race España y la altísima visibilidad que ha otorgado a la disciplina, la presentadora no duda en bajar a tierra la situación real que se vive en las salas y locales del país. A la pregunta de si el programa ha logrado erradicar la precariedad de la profesión, la madrileña es contundente: “No. En momentos puntuales o para perfiles concretos sí se han arreglado los cachés, pero el drag sigue siendo precario”. De hecho, denuncia que las condiciones en muchos casos han ido a peor con el paso del tiempo. “Yo logré una subida de caché en 2007 y sé de locales que hoy, en 2026, están pagando menos que en 2007, algo incomprensible con lo cara que está la vida”.

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Tráiler de la quinta edición de 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Con la honestidad que la caracteriza, Supremme reconoce la posición de privilegio que ostenta gracias a su rol de conductora y a su paso por otros espacios de la televisión generalista como Tu cara me suena. Sin embargo, alza la voz por sus compañeras de gremio. “El drag es caro: pelucas, vestuario, traslados en VTC porque no hay camerinos... Y por ochenta o cien euros no puedes exigirle a una artista tres cambios de look. No da. El programa ha visibilizado mucho, pero el panorama artístico en general sigue estando muy complicado, igual que ocurre con los cantantes o los fotógrafos”, concluye, manteniendo los pies en la tierra mientras se prepara para abrir mañana una nueva y apasionante etapa televisiva.