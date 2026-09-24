España

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 25 de septiembre: Jacobo anuncia que se va para siempre y Manuel se sincera con Julieta

El último capítulo de la semana de la ficción diaria de RTVE estará marcado por el amor y las despedidas

'La Promesa:' La discusión de Julieta y Manuel. (RTVE)
Julieta y Manuel en 'La Promesa'. (RTVE)
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La tensión en el palacio de La Promesa alcanza un punto crítico a medida que los preparativos para la gran boda se cruzan con sospechas, enfrentamientos y maniobras desesperadas. Tras el duro choque entre Leocadia y Pía por el nombramiento de esta última como madrina, el ambiente en las dependencias nobles y del servicio sigue estando al límite. A este clima enrarecido se suma la peligrosa estrategia de Tomasa para arruinar el banquete y hundir a las cocineras y a Petra desde dentro, un plan de boicot que ejecuta con cautela para no ser descubierta por el duque.

Por su parte, Manuel continúa intentando averiguar qué se traen entre manos Ciro y el capitán Lorenzo después de haber estado a punto de sorprenderlos en mitad de una conversación confidencial. Sin saber que el verdadero motivo del secretismo gira en torno al elevado riesgo económico de las licencias, el joven heredero busca respuestas directas mientras intenta centrarse en los detalles del regalo de bodas junto a Julieta. En paralelo, la desconfianza hacia Jacobo no deja de crecer entre Adriano y Martina, quienes siguen sin dar crédito a su supuesta transformación ni a la versión sobre su pasado.

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El capítulo 914 de La Promesa, que RTVE emite este viernes 25 de septiembre, llega marcado por giros emocionales de gran calado y acontecimientos que cambiarán el rumbo de varios protagonistas. Desde una íntima confesión sentimental entre los preparativos del enlace hasta la alarmante reincidencia de Leocadia con la hija de los criados, la entrega que cierra la semana promete sacudir los cimientos del palacio con una despedida definitiva y un acercamiento definitivo entre dos de sus personajes clave.

Qué pasará el viernes en ‘La Promesa’

En el nuevo episodio, Manuel no dudará en encarar al capitán Lorenzo para descubrir de qué hablaba en privado con Ciro. Sin embargo, el capitán reaccionará con rapidez y desviará la atención atacando frontalmente la decisión de que Pía ejerza como madrina del enlace, ocultando así la compleja negociación sobre los contratos de licencia. Aunque la maniobra distrae a Manuel de la verdad comercial, la tranquilidad durará muy poco en la zona del servicio. Leocadia volverá a llevarse al bebé de María Fernández y Carlo de forma totalmente imprevista, desatando una profunda inquietud entre la pareja, que no logra entender qué pretende realmente la señora de Figueroa con la criatura.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

En medio de la incertidumbre, la confección de los recuerdos para el enlace dejará un momento de máxima complicidad. Mientras arman las bolsitas con semillas y el poema de amor dedicado a los invitados, Manuel y Julieta terminarán sincerándose como nunca antes: ambos se confesarán mutuamente que se casarían el uno con el otro sin pensárselo dos veces. Paralelamente, la cata del banquete resultará ser un éxito absoluto en las cocinas, cosechando incluso el beneplácito de Leocadia, quien catalogará la propuesta culinaria como “correcta”.

La semana de ‘La Promesa’

El desenlace semanal también dejará importantes avances en el terreno personal de otros habitantes de la finca. Tras la amarga decepción sufrida por Ángela en su primera lección de Derecho, las cosas darán un vuelco definitivo gracias a la intervención de Máximo. Ambos impartirán juntos la siguiente clase y la dinámica resultará ser un éxito rotundo entre los alumnos, un triunfo compartido que consolidará el acercamiento entre los dos y dará paso a una nueva etapa en su relación.

María Fernández en 'La Promesa'. (RTVE)
María Fernández en 'La Promesa'. (RTVE)

Por otro lado, la presión sobre Pía irá en aumento de cara al evento del año. Curro le comunicará que su propia modista personal será la encargada de confeccionar su vestido de madrina, una noticia que dejará a la mujer sumida en un mar de nervios ante la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Finalmente, la emotividad impregnará el reencuentro entre María Fernández y Samuel, quienes mantendrán una sincera conversación sobre la dureza de su realidad: el enorme dolor que supone quererse profundamente sabiendo que les resulta imposible estar juntos.

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