Avance de ‘La Promesa’ del jueves 24 de septiembre: Tomasa planeará arruinar el banquete y Leocadia tendrá un enfrentamiento con Pía por la boda

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre (RTVE)

Guardar

El capítulo 912 de La Promesa, emitido el miércoles 23 de septiembre, ha terminado con Jana desaparecida: Leocadia se llevó a la niña a su habitación sin que Carlo ni el resto del servicio supieran dónde estaba. La mujer observó a la pequeña de forma inquietante, mientras todos creían que podía encontrarse con Carlo. La tensión aumentó cuando Leocadia recibió la noticia de que Pía será la madrina de la boda.

Su reacción fue fría y el anuncio abrió un nuevo conflicto alrededor del enlace. El avance del próximo episodio anticipa que la rivalidad entre ambas llegará a un enfrentamiento directo. Cristóbal comunicó a Teresa y Petra que las dos asumirán el puesto de ama de llaves hasta la boda. Teresa quedará al frente de la actividad diaria de la casa, mientras Petra tendrá que preparar las fichas de los invitados. La nueva distribución de responsabilidades coloca a ambas en posiciones distintas durante los preparativos de la celebración.

PUBLICIDAD

Martina interrogó a Jacobo sobre su historia y quiso obtener más información sobre el pasado que él ha contado. Jacobo se indignó al comprender que no le creen. La investigación sobre su identidad tampoco avanzó: Adriano revisó sus antecedentes sin encontrar resultados y el grupo quedó sin nuevas pistas. La boda también ocupó a Curro, Manuel y Julieta. Curro pidió a la pareja que ideara una sorpresa para Ángela, algo que pudiera compartirse con todos los asistentes.

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre (RTVE)

Qué pasará el jueves en ‘La Promesa’

El avance del capítulo 913 de La Promesa, previsto para el jueves 24 de septiembre, sitúa a Carlo y María en una búsqueda desesperada de Janita. Ambos encontrarán al bebé con Leocadia, quien planteará su malestar por el hecho de que una hija de criados comparta niñera con los nietos del marqués.

PUBLICIDAD

La tensión entre Leocadia y Pía continuará después del hallazgo. Leocadia descargará su rabia contra ella y Pía responderá con una acusación directa: sostendrá que Leocadia tampoco es digna de llevar a Curro al altar. El enfrentamiento trasladará al entorno de la boda una disputa que ya afecta a la familia y al servicio. Tomasa también avanzará con su plan para sabotear el banquete. Su objetivo será provocar un escándalo que perjudique a las cocineras y a Petra, aunque la operación implica un riesgo elevado porque el duque no puede descubrir lo que está ocurriendo en La Promesa.

En otro frente, Ciro y Lorenzo discutirán la ampliación de los contratos de licencia. La conversación se complicará cuando Ciro advierta que el riesgo es demasiado alto. Manuel llegará justo en ese momento, por lo que quedará la duda de si escuchó la parte de la conversación que ambos querían mantener bajo control.

PUBLICIDAD

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La semana de ‘La Promesa’

La propuesta que encontraron para la boda fue repartir bolsitas con semillas de La Promesa junto con un poema de amor, un detalle pensado para acompañar la celebración. Julieta, a la vez, atraviesa una preocupación económica que decidió ocultarle a Manuel. Ambos pasaron tiempo juntos mientras preparaban el obsequio, aunque la inquietud de ella permanecerá presente en el capítulo del jueves en La Promesa.

Ángela impartió su primera clase de Derecho y el resultado fue negativo: los alumnos no entendieron sus explicaciones. La mujer terminó triste por el fracaso, pero Máximo intercedió para que le concedieran otra oportunidad. Después, Ángela le agradeció la ayuda y él se ofreció a colaborar con la siguiente lección. La relación entre ambos comenzará a cambiar durante la preparación de la nueva clase. Máximo y Ángela trabajarán juntos y todo apunta a que también compartirán la enseñanza ante los alumnos.

PUBLICIDAD

El acercamiento se producirá en La Promesa mientras los dos tratan de superar las diferencias que mantenían hasta ahora. Tomasa reveló a Julio el motivo de su actitud amable. Su intención no es mejorar la convivencia, sino ganarse la confianza del servicio. La mujer pretende utilizar esa cercanía para ejecutar un plan contra la boda y busca hundir la celebración desde dentro.