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Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 23 de septiembre: Ángela fracasará en su primera clase y Jana volverá a desaparecer

Los preparativos de la boda de Ángela y Curro también protagonizarán el próximo capítulo de ‘La Promesa’

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre (RTVE)
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El episodio 912 de La Promesa mostrará este miércoles 23 de septiembre la desaparición de Jana, mientras los habitantes del palacio desconocen que Leocadia se la ha llevado a su habitación y la observa de forma inquietante. La boda también concentrará la atención: Cristóbal definirá las funciones de Teresa y Petra, y Curro preparará con Manuel y Julieta una sorpresa para los invitados.

La ausencia de Jana marcará el cierre del capítulo de La Promesa. La joven no está con Carlo, aunque quienes la buscan todavía no saben que Leocadia la mantiene en su habitación. La historia se desarrollará en paralelo a los preparativos del enlace. Cristóbal comunicará a Teresa y Petra que las dos ejercerán como amas de llaves hasta la boda.

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Teresa estará al frente de la actividad diaria, mientras Petra tendrá que preparar las fichas de los invitados. La decisión llega después de que Tomasa pidiera que Petra asumiera temporalmente esa responsabilidad y de que Julio manipulara a Máximo para que planteara la idea a Alonso.

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre (RTVE)
Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre (RTVE)

Qué pasará el miércoles en ‘La Promesa’

La boda de Ángela tendrá también un gesto preparado por Curro. El joven pedirá a Manuel y Julieta que piensen en una sorpresa para compartir con los asistentes, y los tres encontrarán una propuesta: repartirán bolsitas con semillas de La Promesa junto con un poema de amor. Pía será finalmente la madrina de Curro, una decisión que Leocadia recibirá con frialdad.

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El episodio de La Promesa mostrará también la reacción del marqués ante esa designación, después de que Curro hablara con Leocadia sobre quién lo acompañaría hasta el altar. La primera clase legal de Ángela no saldrá como esperaba. Sus alumnos no entenderán sus explicaciones y ella quedará triste, pero Máximo intercederá para que le den otra oportunidad. La situación pondrá a prueba su intento de enseñar nociones de derecho en las clases del hangar.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Martina volverá a interrogar a Jacobo sobre la historia que contó para explicar por qué no puede regresar a su casa. Él se indignará al comprender que ella y Adriano siguen dudando de su versión. El relato ya había generado desconfianza entre ambos, que consideran difícil de creer lo que Jacobo les ha contado. Tomasa revelará a Julio el motivo de su amabilidad con el servicio. No se trata de un cambio espontáneo en su actitud, sino de una estrategia para ganarse la confianza de quienes trabajan en el palacio. Su objetivo, según le explicará, es hundir la boda.

La semana de ‘La Promesa’

El capítulo del martes 22 de septiembre dejó abiertas varias de estas tramas en La Promesa. Julieta no entendía de dónde había sacado Ciro tanto dinero y también reparó en que el muchacho se había comprado un reloj muy caro. Ciro respondió que sus finanzas eran asunto suyo, pero la duda llevó a Julieta a preguntarle a Manuel si recibía dinero extra de la empresa. En ese episodio, Ángela aceptó ayudar a Julieta con las clases del hangar y se ofreció a impartir nociones de derecho. También Carlo y María Fernández llegaron a un acuerdo cordial sobre el cuidado de Janita, mientras Teresa se preparaba para regresar.

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre (RTVE)
Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre (RTVE)

La situación de Petra quedó ligada a los planes de Tomasa. Esta necesitaba que Petra continuara como ama de llaves hasta la boda, y Julio consiguió que Máximo sugiriera esa posibilidad a Alonso. Después, Cristóbal reunió a Petra y Teresa porque tenía algo que comunicarles, una conversación que desembocará en el reparto de funciones anunciado para el miércoles en La Promesa.

Pía aceptó ser la madrina de Curro pese a sentirse indigna por el secreto que guarda. La decisión provocó habladurías entre el servicio, mientras Curro hablaba con Leocadia sobre el papel que ella tendría en la ceremonia. El episodio anterior de La Promesa también dejó pendiente la historia de Jacobo, que contó a Martina y Adriano por qué no puede volver a casa. Ambos dudaron de su relato, una desconfianza que Martina retomará al interrogarlo de nuevo. El muchacho entenderá que no creen en su versión y responderá con indignación.

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