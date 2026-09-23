Todos los detalles del funeral de la princesa Astrid de Noruega: la ausencia de Marius Borg y la presencia de la exnovia del rey Haakon

Programa del funeral de la princesa Astrid de Noruega en la iglesia de Ris en Oslo, Noruega, el 23 de septiembre de 2026. (NTB/ Ole Berg-Rusten vía REUTERS)

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La familia real noruega vuelve a reunirse este miércoles para afrontar un nuevo momento de duelo. Apenas dos semanas después de despedir al rey Harald V, sus familiares y amigos han dado el último adiós a la princesa Astrid, fallecida el pasado 11 de septiembre a los 94 años. La ceremonia se ha celebrado este miércoles, 23 de septiembre, en la iglesia de Ris, en Oslo, la parroquia a la que pertenecía la princesa.

El funeral ha tenido un significado especialmente profundo para la reina Sonja, que en poco tiempo ha perdido a su marido y a quien fue su cuñada durante casi seis décadas. También ha supuesto un nuevo encuentro de una familia que en las últimas semanas ha tenido que afrontar dos despedidas muy cercanas en el tiempo.

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La imagen de los miembros de la Casa Real entrando juntos en la iglesia ha vuelto a mostrar la cercanía que existe entre ellos. El rey Haakon, la reina Mette-Marit, la princesa heredera Ingrid Alexandra y la reina Sonja han acudido a la ceremonia vestidos de riguroso luto. A ellos se han unido la princesa Marta Luisa, Durek Verrett y las tres hijas de la princesa, que han llegado juntas y han ocupado sus asientos junto a otros miembros de la realeza europea.

Las ausencias también se han hecho notar. El príncipe Sverre Magnus comenzaba esta semana su primer año de universidad en el Forward College de Lisboa, donde estudió la infanta Sofía el pasado año. Por otro lado, Marius Borg, el primer hijo de la reina Mette-Marit tampoco ha acudido a la despedida, ya que se encuentra actualmente en arresto domiciliario en el Palacio de Skaugum. No obstante, ambos han querido formar parte de la corona de flores familiar que se ha puesto junto al féretro.

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Leah Isadora Behn y Durek Verrett asisten al funeral de la princesa Astrid de Noruega en la iglesia de Ris, en Oslo (Noruega), el 23 de septiembre de 2026. (Ole Berg-Rusten/NTB/vía REUTERS)

La importancia de permanecer unidos en los momentos difíciles es una idea que la familia real noruega ha repetido en numerosas ocasiones. El propio Haakon ya habló de ello al recordar una enseñanza de su padre, el rey Harald V: “Siempre te ha preocupado que en nuestra familia seamos un equipo. Cuando las cosas van mal, podemos apoyarnos mutuamente, y cuando van bien, podemos compartir la alegría. Eso nos da mucha fuerza”.

Un templo lleno de flores y recuerdos

Uno de los elementos más destacados de la ceremonia ha sido la decoración floral. El féretro de la princesa Astrid ha permanecido cubierto por la bandera nacional noruega, mientras que en el interior de la iglesia se han podido ver numerosas coronas y arreglos enviados por distintas casas reales e instituciones. También ha habido un gesto especialmente emotivo por parte de sus descendientes. Los cinco hijos de Astrid, junto a sus nietos y bisnietos, han depositado rosas rojas sobre el ataúd, como último homenaje a la matriarca de la familia Ferner.

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Entre los asistentes se encontraban miembros de diferentes familias reales europeas. La princesa heredera Victoria de Suecia, muy cercana a la familia noruega, ha acudido a la ceremonia, al igual que la princesa Margarita de Luxemburgo y los príncipes Astrid y Lorenz de Bélgica. Además, ha llamado la atención la presencia de Cathrine Knudsen, artista visual y exnovia del rey Haakon, quien ha permanecido durante mucho tiempo alejada de los focos.

El rey Haakon de Noruega, la reina Mette-Marit y la princesa heredera Ingrid Alexandra asisten al funeral de la princesa Astrid en la iglesia de Ris en Oslo, Noruega, el 23 de septiembre de 2026. (Ole Berg-Rusten/NTB/vía REUTERS).

Como ya ocurrió durante la despedida del rey Harald, la música ha tenido un papel destacado en la ceremonia. Un coro infantil y una solista, acompañados al piano, han participado en distintos momentos de la misa funeral. Una de las actuaciones más especiales ha corrido a cargo de Sissel Kyrkjebø, una cantante muy vinculada a la familia real noruega y habitual en importantes acontecimientos de la institución. La ceremonia ha estado dirigida por el párroco de Ris, Paul Erik Wirgenes, y la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

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La despedida de una princesa muy querida

La princesa Astrid ocupó un lugar singular dentro de la monarquía noruega. Cuando la princesa heredera Märtha murió en 1954, Astrid tenía apenas 22 años y asumió durante 14 años las funciones de primera dama de Noruega, hasta el matrimonio de Harald y Sonja en 1968. La Casa Real recuerda que continuó desempeñando tareas oficiales prácticamente hasta el final de su vida.

Tras conocerse su fallecimiento, Haakon destacó precisamente esa trayectoria y definió a su tía como “un importante apoyo para el rey Harald y para el resto de la familia”. También recordó su carácter, su compromiso y su capacidad para defender aquello que consideraba importante.

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El ministro de Finanzas de Noruega, Jens Stoltenberg, estrecha la mano de Paul Erik Wirgenes el día del funeral de la princesa Astrid en la iglesia de Ris, en Oslo (Noruega), el 23 de septiembre de 2026. (Terje Pedersen/NTB/vía REUTERS).

Astrid era, además, conocida dentro de su entorno por su extraordinaria memoria y su facilidad para contar historias. La propia Casa Real ha señalado que sus recuerdos sobre su infancia y los años de la guerra fueron de gran interés tanto para familiares como para historiadores y periodistas.

La hermana de Harald V será enterrada junto a su marido, Johan Martin Ferner, en las inmediaciones de la iglesia de Ris. Allí descansará una mujer que, durante décadas, permaneció cerca de la familia real y que continuó ejerciendo como figura de referencia para sus miembros incluso después de abandonar el papel institucional que asumió en su juventud.

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