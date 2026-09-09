Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue

Una joven entra en una oficina de empleo. (Europa Press)

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El último boletín del Banco de España muestra un dato preocupante, aunque no sea nuevo: el desempleo juvenil es un problema estructural al que España parece no encontrar solución. Entre los menores de 25 años, el paro alcanzó el 23,8% en el segundo trimestre de 2026, casi 2,4 veces más que el que registró el conjunto de la población activa en ese mismo período (el 9,9%). Esto se traduce en que uno de cada cuatro jóvenes que buscan trabajo en el país no lo consigue. Veamos todas las cifras.

El informe, elaborado con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra que esa brecha generacional no es un fenómeno puntual. Entre 2020 y 2026, la tasa de paro juvenil se mantuvo siempre entre 2,3 y 2,5 veces la tasa general, una proporción que la mejora del mercado laboral no logró reducir de forma sustancial. Y dentro de ese mismo tramo, la desigualdad se agrava aún más entre los más pequeños: entre los 16 y los 19 años, el paro llegó al 41,1%, es decir, cuatro de cada diez adolescentes que buscan trabajo no lo encuentran.

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Tasa de paro por grupos de edad y sexo. (Banco de España)

Los datos trimestrales de 2025 y 2026 confirman ese patrón. Además, para los jóvenes da igual que el paro a nivel general baje: entre el primer trimestre de 2025 y el segundo de 2026, la tasa general pasó de 11,4% a 9,9%, con altibajos intermedios, mientras el paro entre los menores de 25 años no bajó del 23% en ningún trimestre de ese período, con picos de hasta 26,5% en el primer trimestre de 2025 y 24,5% en el primer trimestre de 2026. El punto más alto se registró en 2020, con 38,3% para los menores de 25 años, en el contexto de la pandemia.

Es decir, la recuperación del empleo en España no ha beneficiado de forma proporcional a los trabajadores más jóvenes. El tramo de 20 a 24 años, por su parte, registró una tasa de 19,9% en el segundo trimestre de 2026, todavía el doble que el promedio general, aunque bastante por debajo del pico que afecta al grupo de 16 a 19 años.

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Una infografía de Infobae señala las cifras del desempleo juvenil en España entre 2025 y 2026, así como las diferencias por género y edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la brecha generacional se suma otra, de género. Entre los menores de 25 años, la tasa de paro femenina fue de 24,5% en el segundo trimestre de 2026, frente al 23,2% de los hombres de la misma edad. La diferencia se amplía en el tramo de 16 a 19 años, donde el paro alcanzó el 42,9% entre las mujeres y el 40,0% entre los hombres, casi tres puntos de distancia.

España casi triplica la tasa de paro de Alemania

España cerró junio de 2026 con una tasa de desempleo del 10,1%, 2,6 veces superior a la de Alemania, que ese mismo mes se ubicó en 3,9%, según el cuadro 26.11 del Boletín Estadístico del Banco de España correspondiente a agosto de 2026. No obstante, esta comparación, elaborada con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también deja a España por encima del promedio de la zona euro, que registró un 6,3% ese mes, 1,6 veces menos que la tasa española.

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La distancia se mantiene estable a lo largo de toda la serie reciente. Entre agosto de 2025 y junio de 2026, la tasa española osciló entre 10,1% y 10,5%, mientras Alemania se mantuvo en un rango de 3,8% a 3,9%, y la zona euro fluctuó entre 6,3% y 6,4%. La proporción entre ambos países se ha mostrado consistente mes a mes, sin señales de acercamiento entre ambas economías en el último año.