Tres ingredientes para limpiar las juntas y esquinas negras del baño que se generan por la condensación

La fórmula casera con tres ingredientes que quita las manchas de moho en el baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Que las juntas y esquinas del baño se oscurezcan por la suciedad no es nada nuevo. Y que esa materia sea en ocasiones moho originado por la condensación tampoco lo es. Cuando el vapor de agua acumula sobre los azulejos y no se retira a tiempo, favorece la aparición de este microorganismo. Esto hace que se compliquen las tareas de limpieza y no baste con un paño húmedo.

Para tratar estas manchas existe una mezcla casera de tres ingredientes que se puede preparar en pocos minutos con productos disponibles en cualquier hogar. La combinación resulta económica y permite recuperar el aspecto original de las superficies afectadas, tanto en las uniones entre azulejos como en los rincones donde se acumula más humedad.

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La combinación de tres productos que ataca la suciedad acumulada

La condensación de agua puede derivar en la formación de moho, haciendo que quitar estos residuos no sea tan fácil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fórmula se basa en agua oxigenada, detergente y bicarbonato de sodio, tres elementos que actúan de forma complementaria. El agua oxigenada degrada el moho y aporta un efecto blanqueador suave; el bicarbonato funciona como abrasivo delicado que ayuda a despegar la suciedad adherida, mientras que el detergente emulsiona la grasa y facilita el enjuague final.

Las proporciones recomendadas son:

250 mililitros de agua oxigenada (al 3% o 10 volúmenes)

50 mililitros de detergente líquido para vajilla

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Con tan solo tres ingredientes se pueden quitar las manchas más difíciles de moho en las juntas del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla debe quedar homogénea y con una consistencia que permita su aplicación sobre superficies verticales, como las esquinas de la ducha, sin que se escurra de inmediato.

Paso a paso para aplicar la mezcla en juntas y esquinas

Antes de comenzar, conviene retirar con un paño húmedo los restos de suciedad superficial. Una vez despejada la zona, el proceso continúa de la siguiente manera:

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Mezclar el agua oxigenada, el detergente y el bicarbonato hasta formar una pasta uniforme. Aplicar la preparación de forma directa sobre las juntas y esquinas con manchas, con ayuda de una esponja o un cepillo de cerdas finas. Dejar actuar entre 10 y 20 minutos, según la intensidad de la mancha, para que los componentes trabajen sobre la suciedad acumulada.

Frotar con movimientos suaves, en especial sobre los puntos más oscuros. En el caso de las juntas, un cepillo pequeño de cerdas de nailon o un cepillo de dientes en desuso facilita el acceso a los espacios más estrechos. Finalmente, retirar los restos de la mezcla con un paño húmedo y enjuagar con abundante agua. Secar bien las superficies con un paño limpio para eliminar cualquier resto de humedad.

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Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Se recomienda usar agua oxigenada al 3%, la de uso doméstico, y probar la mezcla en un sector poco visible antes de aplicarla en todo el baño. Un punto de atención central es no combinar el agua oxigenada con lejía, ya que esa mezcla genera gases peligrosos. Además, conviene usar guantes durante todo el proceso y no dejar la preparación por tiempo prolongado sobre materiales delicados, para evitar aclarados indeseados en la superficie.

Para que las manchas no reaparezcan, resulta clave mantener el baño ventilado tras cada uso. Abrir las ventanas unos minutos después de la ducha, dejar la puerta entreabierta cuando no hay salida al exterior o instalar un extractor de aire son medidas que reducen la concentración de vapor. Retirar las toallas húmedas del ambiente y repetir esta limpieza una vez al mes contribuye a mantener las juntas y esquinas libres de humedad acumulada.

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