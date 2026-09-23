España

Expulsado a Marruecos un migrante con antecedentes por terrorismo que entró ilegalmente en Ceuta pese a tener prohibida la entrada en España

La Guardia Civil lo localizó en Sidi Embarek tras revisar las identidades de quienes cruzaron el espigón del Tarajal a finales de julio

Miembros de la Guardia Civil española montan guardia mientras los migrantes permanecen sentados en el suelo en Ceuta (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Miembros de la Guardia Civil española montan guardia mientras los migrantes permanecen sentados en el suelo en Ceuta (REUTERS/Violeta Santos Moura)
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La Guardia Civil ha detenido en Ceuta a un migrante marroquí con antecedentes por terrorismo y ha ejecutado su expulsión a Marruecos después de que entrara ilegalmente en España pese a tener prohibido el acceso al país por una resolución vinculada a un caso de yihadismo.

El arresto se ha producido este martes cerca del cementerio musulmán de Sidi Embarek, en el extrarradio ceutí. Según EFE, el hombre había entrado ilegalmente a finales de julio pese a una orden que le impedía acceder a España, impuesta tras una expulsión anterior por su relación con un caso de terrorismo yihadista.

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El Faro de Ceuta precisa que el detenido contaba con una condena firme por terrorismo y que cruzó el espigón del Tarajal durante las entradas registradas los días 30 y 31 de julio. El medio sostiene que los servicios de Información de la Guardia Civil han intensificado la identificación de personas que accedieron entonces a la ciudad.

La orden de prohibición de entrada

Los agentes localizaron al hombre en la calle, en la zona de Sidi Embarek, y comprobaron que figuraba sobre él una orden de prohibición de entrada en territorio nacional. La medida derivaba de su expulsión anterior por su vinculación con una causa de terrorismo yihadista.

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Tras la detención, el migrante fue trasladado a dependencias judiciales. De acuerdo con EFE, allí se ha decretado la aplicación inmediata de la medida que ha permitido su retorno a Marruecos.

El caso no es aislado y que la Guardia Civil ha detenido a otros condenados por delitos asociados a causas terroristas que incumplieron prohibiciones de entrada en España. Según ese relato, la llegada de miles de personas desde Marruecos a finales de julio dificultó inicialmente conocer la identidad y los antecedentes de quienes lograron acceder a la ciudad.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había asegurado que “no existe ningún riesgo de amenaza terrorista”. También había defendido que las autoridades mantenían la vigilancia sobre los recién llegados: “Estamos realmente vigilantes, y si lo puedo decir es porque estamos monitorizando todas las personas que han entrado”.

Las entradas de julio y las detenciones posteriores

La localización de estos migrantes está vinculada al trabajo de los grupos de Información, que siguen identificando a personas que habrían cruzado el Tarajal durante aquellas jornadas. Entre los recién llegados había condenados por enaltecimiento del terrorismo o por su relación con grupos radicales, sujetos a resoluciones que les impedían regresar a España.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 6.791 los migrantes que han vuelto voluntariamente a Marruecos tras la entrada masiva de julio a Ceuta, en 318 los que han sido expulsados y en 2.321 los menores no acompañados que han sido filiados. -. (Fuente: La Moncloa)

En las últimas semanas la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a varios condenados y han aplicado su retorno a Marruecos. Entre ellos figuran dos hermanos condenados por terrorismo yihadista que ya se encuentran de nuevo en territorio marroquí.

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