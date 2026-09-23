Pedro Sánchez defiende ante el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el modelo migratorio del Gobierno: “La migración nos hace un país mejor, sin duda”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que la migración ha fortalecido a España económica, social y culturalmente, destacando la contribución de los migrantes al estado de bienestar.

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Pedro Sánchez ha defendido este miércoles en Nueva York su modelo económico y migratorio durante su encuentro con el alcalde demócrata de la ciudad, Zohran Mamdani, en Gracie Mansion, la residencia oficial del edil neoyorquino, en el marco de la celebración de la Asamblea General de la ONU en la ciudad. La charla, que ha estado marcada por la sintonía política, ha abarcado varios temas, entre ellos la inmigración, sobre lo que el presidente del Gobierno ha afirmado que la migración ha hecho a España “un país mejor”.

La cita, que también ha contado con la participación de la primera ministra de Barbados, Mia Motley, ha servido al jefe del Ejecutivo para exponer los resultados de sus ocho años al frente de La Moncloa. Sánchez ha subrayado que sus políticas “funcionan”, atribuyendo a ellas el crecimiento económico sostenido, el aumento del empleo y la reducción de la desigualdad social en España. Todo esto, según ha dicho, respaldado por un sistema de protección social sólido.

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Después, Sánchez ha repasado algunas de las medidas concretas, como la subida del salario mínimo interprofesional en un 66% acumulado, o la reforma laboral, a la que ha atribuido haber dotado a los trabajadores de “nuevos derechos”. También ha mencionado la “inversión masiva” destinada a la transición ecológica como parte de su estrategia de Gobierno.

Con esto, el presidente ha recordado que estas políticas se implementaron pese a las advertencias de los sectores conservadores, que auguraban su fracaso. “Nuestras políticas funcionan y van destinadas a la gente común porque la justicia social no es el enemigo del crecimiento económico”, ha sostenido.

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Medidas intervencionistas frente a las crisis inflacionarias

Captura de video cedido por la Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York, que muestra al jefe del Gobierno español, Pedro Sanchez (i), hablando junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, este miércoles en Nueva York (Estados Unidos). (EFE/ Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York)

Ante los efectos inflacionarios derivados de la guerra de Ucrania y, más recientemente, del conflicto en Oriente Medio, Sánchez ha defendido una batería de medidas de corte intervencionista. Entre ellas, el subsidio al transporte público, la rebaja de impuestos a los alimentos y la energía, y los gravámenes extraordinarios aplicados a la banca y a las eléctricas.

“Los que tienen más, tienen que contribuir más”, ha enfatizado el presidente en una defensa explícita de la fiscalidad progresiva como herramienta de su gobierno. Según él, el resultado de este conjunto de políticas sitúa a España entre los países que más rápido han crecido en los últimos años, con una tasa de desempleo en sus niveles más bajos en dos décadas.

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Defensa del modelo migratorio

Uno de los ejes centrales de la intervención de Sánchez ha sido la inmigración. El presidente sostiene que este fenómeno ha fortalecido a España “en términos económicos, sociales y culturales”, señalando que los inmigrantes trabajan en las empresas, contribuyen a la financiación pública y sostienen el estado de bienestar.

“La migración nos hace un país mejor, sin duda”, remarcó Sánchez, quien añadió que estos trabajadores deben contar con salarios decentes, acceso a vivienda, buenos servicios públicos y, en sus palabras, “seguridad, dignidad y futuro”.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, estrecha la mano de un representante durante una reunión diplomática en Estados Unidos.

Mamdani elogia el modelo español

Por su parte, Mandani ha dedicado buena parte de su intervención a elogiar las políticas impulsadas por Sánchez, en particular la subida del salario mínimo, que a su juicio transmite a los trabajadores el mensaje de que su labor y su dignidad “importan”.

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“Ese compromiso con la dignidad de las personas que trabajan nos guía a todos aquí esta mañana y ha guiado el trabajo del primer ministro Sánchez”, ha declarado el alcalde neoyorquino, quien destaca también la ampliación del permiso de paternidad aprobada por el Ejecutivo español.

Además, Mamdani ha celebrado la prohibición de las terapias de conversión dirigidas a personas homosexuales aprobada en España y el respaldo de Sánchez a Palestina, incluido su reconocimiento como Estado por parte del Gobierno.