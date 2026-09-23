España

Pedro Sánchez defiende ante el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el modelo migratorio del Gobierno: “La migración nos hace un país mejor, sin duda”

En el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente ha mantenido un encuentro con el edil neoyorquino para hablar de políticas públicas, economía y migración

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que la migración ha fortalecido a España económica, social y culturalmente, destacando la contribución de los migrantes al estado de bienestar.

Guardar

Pedro Sánchez ha defendido este miércoles en Nueva York su modelo económico y migratorio durante su encuentro con el alcalde demócrata de la ciudad, Zohran Mamdani, en Gracie Mansion, la residencia oficial del edil neoyorquino, en el marco de la celebración de la Asamblea General de la ONU en la ciudad. La charla, que ha estado marcada por la sintonía política, ha abarcado varios temas, entre ellos la inmigración, sobre lo que el presidente del Gobierno ha afirmado que la migración ha hecho a España “un país mejor”.

La cita, que también ha contado con la participación de la primera ministra de Barbados, Mia Motley, ha servido al jefe del Ejecutivo para exponer los resultados de sus ocho años al frente de La Moncloa. Sánchez ha subrayado que sus políticas “funcionan”, atribuyendo a ellas el crecimiento económico sostenido, el aumento del empleo y la reducción de la desigualdad social en España. Todo esto, según ha dicho, respaldado por un sistema de protección social sólido.

PUBLICIDAD

Después, Sánchez ha repasado algunas de las medidas concretas, como la subida del salario mínimo interprofesional en un 66% acumulado, o la reforma laboral, a la que ha atribuido haber dotado a los trabajadores de “nuevos derechos”. También ha mencionado la “inversión masiva” destinada a la transición ecológica como parte de su estrategia de Gobierno.

Con esto, el presidente ha recordado que estas políticas se implementaron pese a las advertencias de los sectores conservadores, que auguraban su fracaso. “Nuestras políticas funcionan y van destinadas a la gente común porque la justicia social no es el enemigo del crecimiento económico”, ha sostenido.

PUBLICIDAD

Medidas intervencionistas frente a las crisis inflacionarias

Captura de video cedido por la Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York, que muestra al jefe del Gobierno español, Pedro Sanchez (i), hablando junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, este miércoles en Nueva York (Estados Unidos). (EFE/ Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York)
Captura de video cedido por la Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York, que muestra al jefe del Gobierno español, Pedro Sanchez (i), hablando junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, este miércoles en Nueva York (Estados Unidos). (EFE/ Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York)

Ante los efectos inflacionarios derivados de la guerra de Ucrania y, más recientemente, del conflicto en Oriente Medio, Sánchez ha defendido una batería de medidas de corte intervencionista. Entre ellas, el subsidio al transporte público, la rebaja de impuestos a los alimentos y la energía, y los gravámenes extraordinarios aplicados a la banca y a las eléctricas.

“Los que tienen más, tienen que contribuir más”, ha enfatizado el presidente en una defensa explícita de la fiscalidad progresiva como herramienta de su gobierno. Según él, el resultado de este conjunto de políticas sitúa a España entre los países que más rápido han crecido en los últimos años, con una tasa de desempleo en sus niveles más bajos en dos décadas.

Defensa del modelo migratorio

Uno de los ejes centrales de la intervención de Sánchez ha sido la inmigración. El presidente sostiene que este fenómeno ha fortalecido a España “en términos económicos, sociales y culturales”, señalando que los inmigrantes trabajan en las empresas, contribuyen a la financiación pública y sostienen el estado de bienestar.

“La migración nos hace un país mejor, sin duda”, remarcó Sánchez, quien añadió que estos trabajadores deben contar con salarios decentes, acceso a vivienda, buenos servicios públicos y, en sus palabras, “seguridad, dignidad y futuro”.

Pedro Sánchez estrecha la mano de un hombre en un recinto decorado con la bandera de España y la bandera de Estados Unidos
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, estrecha la mano de un representante durante una reunión diplomática en Estados Unidos.

Mamdani elogia el modelo español

Por su parte, Mandani ha dedicado buena parte de su intervención a elogiar las políticas impulsadas por Sánchez, en particular la subida del salario mínimo, que a su juicio transmite a los trabajadores el mensaje de que su labor y su dignidad “importan”.

“Ese compromiso con la dignidad de las personas que trabajan nos guía a todos aquí esta mañana y ha guiado el trabajo del primer ministro Sánchez”, ha declarado el alcalde neoyorquino, quien destaca también la ampliación del permiso de paternidad aprobada por el Ejecutivo español.

Además, Mamdani ha celebrado la prohibición de las terapias de conversión dirigidas a personas homosexuales aprobada en España y el respaldo de Sánchez a Palestina, incluido su reconocimiento como Estado por parte del Gobierno.

Temas Relacionados

Pedro SánchezGobierno de EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Entre 2017 y junio de este año un total de 10.335 compañías han abandonado la comunidad catalana, de las que han regresado 821, el 8%

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Expulsado a Marruecos un migrante con antecedentes por terrorismo que entró ilegalmente en Ceuta pese a tener prohibida la entrada en España

La Guardia Civil lo localizó en Sidi Embarek tras revisar las identidades de quienes cruzaron el espigón del Tarajal a finales de julio

Expulsado a Marruecos un migrante con antecedentes por terrorismo que entró ilegalmente en Ceuta pese a tener prohibida la entrada en España

La reina Letizia deslumbra en Bruselas junto a la princesa Dina de Jordania al combinar su traje sastre con una llamativa blusa de volantes coral

La monarca ha ido a Bélgica para presidir el acto central del Día Mundial de la Investigación del Cáncer 2026

La reina Letizia deslumbra en Bruselas junto a la princesa Dina de Jordania al combinar su traje sastre con una llamativa blusa de volantes coral

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 24 de septiembre: Mercedes y Victoria negocian con don Anselmo y Genaro comienza su nueva vida

La serie de RTVE pone contra las cuerdas a Bárbara, quien ha decidido esconder la verdad sobre Genaro y convertirlo en un supuesto lacayo

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 24 de septiembre: Mercedes y Victoria negocian con don Anselmo y Genaro comienza su nueva vida

Despiden a dos trabajadoras de la limpieza de un hospital de Jerez tras 20 años de servicio: “Nos han despedido por llevarnos pan duro”

Dos empleadas de la concesionaria Clece se enfrentan a un despido disciplinario por recoger bolsas de pan sobrante para sus animales

Despiden a dos trabajadoras de la limpieza de un hospital de Jerez tras 20 años de servicio: “Nos han despedido por llevarnos pan duro”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Expulsado a Marruecos un migrante con antecedentes por terrorismo que entró ilegalmente en Ceuta pese a tener prohibida la entrada en España

Expulsado a Marruecos un migrante con antecedentes por terrorismo que entró ilegalmente en Ceuta pese a tener prohibida la entrada en España

El PSOE se borró de la votación, mientras que PP, Junts y Vox lo vetaron: todas las veces que se pudo frenar a los fondos buitre como el que desahució a Maricarmen

La DGT cambia las reglas el 1 de octubre: los peatones tendrán prioridad en las calles de plataforma única

Quién es Ana Vázquez, la diputada del PP conocida como “el azote de Marlaska” que ha sacado un spray de pimienta en el Congreso

La Audiencia Nacional condena a Sito Miñanco a 17 años por introducir casi cuatro toneladas de cocaína y absuelve a Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont

ECONOMÍA

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

Quiénes son los dueños de Urbagestión, la “sencilla pyme” gestionada por dos hermanos que se dedica a la compraventa de farmacias y que ha desahuciado a Maricarmen

Cuatro formas de jubilarse en España: cómo afectan a la pensión y cuál permite dejar de trabajar antes

Seis de cada diez adolescentes creen que tendrán mejor trabajo que sus padres: España lidera con Italia y Portugal la confianza europea en la movilidad social

DEPORTES

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios

El Club Chamartín, la cuna del tenis madrileño de la que salieron Jódar, Landaluce y Mérida: “Estos tres van a estar ahí arriba 100%”

Lamine Yamal sobre el Balón de Oro: “Si no lo gano este año, iré a por el siguiente, y si lo gano, querré cinco más”

España acaba con Kazajistán en los dobles y se mete en las semifinales de la Billie Jean King

Benjamín Noval, la nueva perla del ciclismo español que ha conquistado el Mundial Junior: el hijo del exgregario de Contador que en un año se hará profesional