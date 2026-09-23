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Inés de Ramón reconecta con sus raíces españolas en San Sebastián de la mano de Brad Pitt: su look de incógnito por más de 6.000 euros

La novia de Brad Pitt ha intentado pasar desapercibida durante su paso por el Festival de San Sebastián junto al actor

El look de Inés de Ramón, novia de Brad Pitt, en San Sebastián (Grosby)
El look de Inés de Ramón, novia de Brad Pitt, en San Sebastián (Grosby)
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Inés de Ramón ha llegado con Brad Pitt al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde el actor presenta El corazón de la bestia, con un conjunto de inspiración bohemia que anticipa una de las líneas de la moda de otoño: una chaqueta de flecos, prendas de punto y accesorios de ante.

Brad Pitt ha sido una de las figuras centrales de la jornada en el certamen. El intérprete de 62 años ha hablado ante los medios del thriller de supervivencia que presentaba y de la importancia de sus personas cercanas durante momentos personales difíciles. Las palabras de Pitt se producen después de años marcados por su divorcio de Angelina Jolie y por el distanciamiento con varios de sus hijos, que han decidido prescindir de su apellido. De hecho, la actriz también acudió al festival donostiarra el año pasado.

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La empresaria ha combinado una chaqueta de Guest in Residence valorada en 975 euros con un top de tirantes de 180 euros y un pantalón fluido de 539 euros de la misma firma. El conjunto ha situado la estética boho entre las claves de su aparición donostiarra. Inés de Ramón ha tratado de pasar desapercibida al llegar al Hotel María Cristina con vaqueros rectos, camiseta básica, gorra de camuflaje y gafas de sol. La pieza que ha concentrado la atención ha sido una chaqueta western de ante marrón, rematada con flecos en el bajo y los bolsillos.

El look de Inés de Ramón, novia de Brad Pitt, en San Sebastián (Grosby)
El look de Inés de Ramón, novia de Brad Pitt, en San Sebastián (Grosby)

El ‘look’ de Inés de Ramón

El estilismo se ha completado con un bolso Mombasa grande de ante marrón, perteneciente a la colección otoño/invierno de 2026. El modelo incorpora el característico cuerno de madera de su diseño y cuesta 4.600 euros. La chaqueta de Guest in Residence, la marca de prendas de punto fundada por Gigi Hadid, tiene corte holgado y está confeccionada con una mezcla de lana y cachemir. Con todo ello, el precio del look completo supera los 6.000 euros.

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Los flecos tejidos aportan movimiento a una prenda que concentra el aire bohemio del conjunto. Para rebajar el peso visual de esa pieza, De Ramón ha elegido un look monocromático de la misma casa. El top presenta tirantes y escote de pico, combina lino y cachemir, mientras que el pantalón tiene pernera ancha y caída fluida.

Tráiler del largometraje 'En el corazón de la bestia'. Brad Pitt da vida a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales que junto a su perro de combate Odin tiene que hallar el modo de salir de un paraje perdido en Alaska y emprender el camino de vuelta a casa.

La pareja se aloja en el Hotel María Cristina desde el pasado domingo y se ha dejado ver sonriente mientras firmaba autógrafos y se fotografiaba con seguidores. Brad Pitt ha aprovechado el buen tiempo y ha relatado parte de su recorrido por la ciudad con Inés de Ramón: “El lunes fue maravilloso. Fue un día de playa y arte porque pude ir a ver la obra del escultor Chillida, que es mi favorito. Además he comido muy bien”.

El noviazgo de Brad Pitt e Inés de Ramón

La relación entre Brad Pitt e Inés de Ramón comenzó antes de que ambos fueran fotografiados juntos por primera vez, el 13 de noviembre de 2022, durante un concierto de Bono. Según In Touch, ella pidió a un amigo común que le presentara al actor durante el verano de aquel año. Ella acababa de terminar su matrimonio con Paul Wesley, conocido por su participación en Crónicas vampíricas, y no buscaba entonces una relación seria. Brad Pitt tampoco contemplaba el futuro de la pareja mientras afrontaba las consecuencias de su separación de Jolie y un proceso de reconstrucción personal.

Nacida en Nueva Jersey, Estados Unidos, en una familia de origen madrileño, Inés de Ramón pasó buena parte de su infancia en Suiza, donde su padre desarrolló su carrera en el sector financiero. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Ginebra, amplió su formación con estudios de gemología y trabaja como ejecutiva en Anita Ko, una firma de joyería popular entre las celebrities.

Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt de raíces españolas, en el Mundial (Grosby)
Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt de raíces españolas, en el Mundial (Grosby)

En 2023 ya formaba parte del círculo cercano de Brad Pitt y, un año después, ambos decidieron vivir juntos. En septiembre de 2024, tras casi dos años de relación, posaron por primera vez en una alfombra roja durante el Festival de Venecia, en el estreno de Wolfs, junto a George y Amal Clooney. Además, Brad Pitt firmó su divorcio de Jolie a finales de aquel año.

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