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España acaba con Kazajistán en los dobles y se mete en las semifinales de la Billie Jean King

Bouzas consiguió el primer punto, a Bucsa se le atragantó el partido, pero consiguió corregir en los dobles junto a Sorribes para seguir avanzando en el torneo

Las tenistas españolas Sorribes y Bucsa (Real Federación Española de Tenis)
Las tenistas españolas Sorribes y Bucsa (Real Federación Española de Tenis)
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España ya está en semifinales de la Billie Jean King. Como un avión aterrizó en los cuartos de final para afrontar el duelo ante Kazajistán. En las mente de las tenistas españolas solo cabía una posibilidad: ganar. Sabían que no sería un camino sencillo, pero como suele decirse, paso a paso. Bouzas fue la encargada de inaugurar la ronda y de sumar el primer punto. Bucsa no fue capaz de imponerse a Putintseva y mandaron la eliminatoria a los dobles. Allí, la pareja que vale un bronce olímpico (Bucsa y Sorribes) terminó el trabajo. Con un sólido 0-2 en el marcador sellaron el billete para las semifinales.

Carla Suarez lo tuvo para desde el primer momento, Jessica Bouzas sería la primera en saltar a la pista para afrontar el primer duelo de la eliminatoria. Enfrente tenía Sonja Zhiyenbayeva. Un sólido tenis desde las primeras bolas fue todo lo que necesitó para ponerse por delante rápidamente. La rotura llegó antes de lo que cabría esperar, con el primer servicio del partido a cargo de la kazaja. Firmó un segundo a lo largo del set para solventarlo cuanto antes y encarrilar el partido.

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Con la primera piedra puesta, llegó el segundo set donde la dinámica siguió la misma línea que en el primero. Dos roturas en el segundo y tercer servicio de Zhiyenbayeva y un nuevo 2-6 para la española. Con un sólido 0-2 firma la primera victoria de los cuartos de final y con ella el primer punto para el equipo español. Llegaba entonces el turno de Cristina Bucsa, encargaba de enfrentarse a Putintseva. El golpe esta vez le tocó encajarlo a España.

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro celebra su victoria en la Billie Jean King (REUTERS/Tingshu Wang)
La tenista española Jessica Bouzas Maneiro celebra su victoria en la Billie Jean King (REUTERS/Tingshu Wang)

La kazaja le arrebató el segundo servicio a la española y volvió a firmar una rotura en el cuarto para dejar vista para sentencia la manga. Putintseva había encarrilado el partido, con la mirada puesta en igualar el marcador general y mandar el pase a las semifinales al dobles. Sin embargo, Cristina Bucsa todavía tenía mucho que decir. En el segundo set, fue ella quien firmó la rotura. Un golpe que no tardó en devolver su rival, pero la española volvió a sacar las garras para volver a llevarse el servicio de la Kazaja y con su saque llevarse la manga. El duelo el partido se decidiría en el tercer set.

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España tenía en su mano la posibilidad de poner fin a la eliminatoria si ganaba la manga, pero Kazajistán tenía otros planes. Putintseva doblegó a Bucsa con dos roturas que dejaron el set visto para sentencia. Con un 6-2 se llevó la manga y el partido. El pase a la semifinales se decidiría en los dobles.

El dobles sella el billete de España a las semifinales

Para afrontar el partido decisivo, Carla Suarez no tuvo dudas. Cristina Bucsa y Sara Sorribes serían las elegidas, una pareja que vale un bronce olímpico y también un pase para semifinales de la Billie Jean King. Las dos tenistas se pusieron el mono de trabajo para labrarse la victoria a base de esfuerzo y mucho tenis. Ganar sin sufrimiento es casi imposible en el deporte de raqueta y menos en un torneo como este. Enfrente tenían a Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva.

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Las españolas se hicieron grandes sobre la pista y firmaron una tempranera rotura. No fue la única, hasta tres llegaron a registrar, una de ellas con respuesta kazaja incluida. Con 2-6 en el marcador, las semifinales ya se podían vislumbrar no muy lejos. La segunda manga, sin embargo, no sería tan sencilla. Esta vez la rotura la firmaron Danilina y Kulambayeva. La respuesta de las españolas no se hizo esperar para después pasar a un partido encallado, con juego largos que a ambas parejas les costó cerrar.

Fue en una de esas cuando España firmó una segunda rotura para sellar un trabajado 5-7 y llevarse la victoria. En un gran abrazo de grupo, la Armada celebraba el pase a semifinales de la Billie Jean King 18 años después. Ahora ya miran a su próximo rival Chequia, a quien se enfrentarán el viernes.

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