España

Un pueblo de Tarragona lleva 16 años conviviendo con una grieta en el suelo: mide más de 240 metros y no deja de crecer

Un desplazamiento geológico a 50 metros de profundidad amenaza el casco urbano de Barberà de la Conca, donde han tenido que derribar cinco casas

Barberà de la Conca. (Ayuntamiento)
Barberà de la Conca. (Ayuntamiento)
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Hay municipios que aprenden a convivir con el paso de un río, una autopista o las vías del ferrocarril. En el caso de Barberà de la Conca, un pequeño pueblo de Tarragona que no alcanza los 500 habitantes, la convivencia diaria es con una brecha en la tierra. Desde el verano de 2010, surca de lado a lado el núcleo urbano, dejando tras de sí un reguero de fachadas resquebrajadas, inmuebles reducidos a escombros y un desafío constante para las arcas municipales.

El fenómeno se detectó entre julio y agosto de 2010 en la colina sobre la que se asienta la localidad. Empezó con finas fisuras en la superficie, pero no tardó en mutar en una hendidura de notables dimensiones. Solo doce meses después, en septiembre de 2011, los primeros análisis ya contabilizaban una brecha de 240 metros de longitud que afectaba a unas 40 edificaciones y obligaba a precintar la plaza de la Iglesia por riesgo inminente de desprendimientos.

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Los estudios exhaustivos llevados a cabo por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) permitieron con el tiempo resolver el enigma de qué estaba ocurriendo bajo el suelo del municipio. Los geólogos determinaron que el desencadenante fue una alteración en el nivel freático —el nivel de las aguas subterráneas—. Esta variación provocó que los minerales situados en las capas profundas, aproximadamente entre 50 y 70 metros bajo la superficie, iniciaran un proceso de hidratación y cristalización en forma de yesos.

Al hidratarse, estos materiales aumentaron drásticamente su volumen en lo que los técnicos bautizaron informalmente como un “efecto suflé”. Al expandirse desde las profundidades, la capa superior del terreno se vio empujada hacia arriba y hacia los lados, fracturando de manera inevitable la trama urbana construida encima.

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Barberà de la Conca. (Ayuntamiento)
Barberà de la Conca. (Ayuntamiento)

Para frenar la amenaza del casco antiguo, las administraciones crearon en mayo de 2013 la Comissió Directora i Tècnica de Barberà de la Conca (CTAB). A partir de ese momento, la ingeniería asumió el mando para intentar contener el avance. Entre las soluciones más llamativas ejecutadas a lo largo de diversas fases de obras, se llegó a cimentar una de las viviendas más vulnerables sobre un complejo sistema de raíles de acero y hormigón para permitir que la estructura acompañara el desplazamiento del terreno sin desplomarse.

Más de 1,5 millones de euros para frenar la brecha

El impacto económico de este fenómeno natural está siendo devastador para la localidad. Con un presupuesto municipal ordinario de apenas 670.000 euros anuales, el Ayuntamiento de Barberà de la Conca acumula ya un gasto cercano a los 1,5 millones de euros en obras de estabilización, reparaciones de calles e infraestructuras subterráneas dañadas.

A lo largo de estos 16 años de trabajos ininterrumpidos, las actuaciones han incluido el derribo de cinco casas irrecuperables, el arreglo de seis calles completas y la construcción de muros de contención y micropilotes. Sin embargo, los trabajos aún no han terminado: el consistorio proyecta ahora una nueva fase de intervenciones valorada en más de 300.000 euros que incluirá la demolición de un sexto inmueble gravemente afectado y la reparación de nuevas vías.

A día de hoy, una red formada por más de 30 sensores del ICGC vigila las 24 horas del día la evolución de la grieta. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento redacta un nuevo Plan Ordenador Urbanístico Municipal (POUM) adaptado a esta realidad: en lugar de vetar la edificación en grandes zonas del pueblo, se analiza de forma individual la situación geotécnica de cada parcela para permitir que el municipio y sus habitantes continúen su vida cotidiana al lado de la brecha.

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